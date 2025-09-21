एक नए अवतार में लॉन्च होने जा रही Tata Nexon, जानिए पहले से कितनी बदल जाएगी?

Tata Nexon के नेक्स्ट जनरेशन मॉडल को लाने को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं. टाटा मोटर्स ने अपनी मोस्ट पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवी के अपडेटेड मॉडल पर काम करना भी शुरू कर दिया है. कंपनी के अंदर इस गाड़ी को कोडनेम गरुड़ (Garud) दिया गया है. नेक्सन का ये नेक्स्ट जनरेशन मॉडल X1 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हो सकता है. टाटा की ये कार साल 2027 में भारत के शोरूमों में नजर आ सकती है.

Tata Nexon के 10 साल

भारतीय बाजार में शामिल टाटा नेक्सन का मॉडल साल 2017 में लॉन्च किया गया था. इसके बाद टाटा की इस कार के दो फेसलिफ्ट मॉडल भी मार्केट में आ चुके हैं. नेक्सन का पहला फेसलिफ्ट मॉडल साल 2020 में और दूसरा साल 2023 में बाजार में लाया गया था. साल 2027 तक इस सेकंड जनरेशन एसयूवी के फर्स्ट जनरेशन मॉडल को दस साल पूरे हो जाएंगे, जो कि किसी भी कार के लिए पूरा करना एक बड़ी बात है.

Tata Nexon के नए मॉडल में क्या होगा खास?

टाटा नेक्सन का न्यू जनरेशन मॉडल X1 प्लेटफॉर्म पर ही बेस्ट होने वाला है. ये प्लेटफॉर्म 1990 में Indica के समय से इस्तेमाल किया जा रहा है. पिछले कुछ सालों में इस प्लेटफॉर्म में भी कई बदलाव किए गए हैं. इसके साथ ही नेक्सन के नए मॉडल के लिए भी इसमें कई बड़े अपडेट किए जा सकते हैं. नई टाटा नेक्सन के एक्सटीरियर और इंटीरियर को बेहतर लुक देने के लिए कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

नई Tata Nexon की पावर

टाटा नेक्सन का नेक्स्ट जनरेशन मॉडल पेट्रोल और सीएनजी पावरट्रेन के साथ मार्केट में दस्तक दे सकता है. लेकिन देखना ये होगा कि क्या टाटा इस कार में डीजल इंजन लाती है या नहीं, क्योंकि कॉम्पैक्ट एसयूवी में लगातार डीजल इंजन कारों के शेयर गिर रहे हैं. वहीं सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कई बार डीजल इंजन कारों के इस्तेमाल पर रोक की बात कह चुके हैं.

