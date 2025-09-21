हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोएक नए अवतार में लॉन्च होने जा रही Tata Nexon, जानिए पहले से कितनी बदल जाएगी?

एक नए अवतार में लॉन्च होने जा रही Tata Nexon, जानिए पहले से कितनी बदल जाएगी?

Tata Nexon Facelift: टाटा नेक्सन का न्यू जनरेशन मॉडल X1 प्लेटफॉर्म पर ही बेस्ट होने वाला है. ये प्लेटफॉर्म 1990 में Indica के समय से इस्तेमाल किया जा रहा है. आइए डिटेल्स जान लेते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 21 Sep 2025 03:17 PM (IST)

Tata Nexon के नेक्स्ट जनरेशन मॉडल को लाने को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं. टाटा मोटर्स ने अपनी मोस्ट पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवी के अपडेटेड मॉडल पर काम करना भी शुरू कर दिया है. कंपनी के अंदर इस गाड़ी को कोडनेम गरुड़ (Garud) दिया गया है. नेक्सन का ये नेक्स्ट जनरेशन मॉडल X1 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हो सकता है. टाटा की ये कार साल 2027 में भारत के शोरूमों में नजरसकती है.

Tata Nexon के 10 साल

भारतीय बाजार में शामिल टाटा नेक्सन का मॉडल साल 2017 में लॉन्च किया गया था. इसके बाद टाटा की इस कार के दो फेसलिफ्ट मॉडल भी मार्केट में आ चुके हैं. नेक्सन का पहला फेसलिफ्ट मॉडल साल 2020 में और दूसरा साल 2023 में बाजार में लाया गया था. साल 2027 तक इस सेकंड जनरेशन एसयूवी के फर्स्ट जनरेशन मॉडल को दस साल पूरे हो जाएंगे, जो कि किसी भी कार के लिए पूरा करना एक बड़ी बात है.

Tata Nexon के नए मॉडल में क्या होगा खास?

टाटा नेक्सन का न्यू जनरेशन मॉडल X1 प्लेटफॉर्म पर ही बेस्ट होने वाला है. ये प्लेटफॉर्म 1990 में Indica के समय से इस्तेमाल किया जा रहा है. पिछले कुछ सालों में इस प्लेटफॉर्म में भी कई बदलाव किए गए हैं. इसके साथ ही नेक्सन के नए मॉडल के लिए भी इसमें कई बड़े अपडेट किए जा सकते हैं. नई टाटा नेक्सन के एक्सटीरियर और इंटीरियर को बेहतर लुक देने के लिए कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

नई Tata Nexon की पावर

टाटा नेक्सन का नेक्स्ट जनरेशन मॉडल पेट्रोल और सीएनजी पावरट्रेन के साथ मार्केट में दस्तक दे सकता है. लेकिन देखना ये होगा कि क्या टाटा इस कार में डीजल इंजन लाती है या नहीं, क्योंकि कॉम्पैक्ट एसयूवी में लगातार डीजल इंजन कारों के शेयर गिर रहे हैं. वहीं सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कई बार डीजल इंजन कारों के इस्तेमाल पर रोक की बात कह चुके हैं.

यह भी पढ़ें:-

Hero Splendor Plus या TVS Star City Plus, कौन-सी बाइक जीएसटी कटौती के बाद मिलेगी सस्ती? 

Published at : 21 Sep 2025 03:17 PM (IST)
Tags :
Tata Motors Tata Nexon Tata Nexon Facelift Upcoming Tata Nexon
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
GST Reform: दूध, पनीर, तेल, साबुन से लेकर टीवी, फ्रिज तक... नवरात्र के पहले ही दिन से सस्ता मिलेगा ये सामान, देखें लिस्ट
दूध, पनीर, तेल, साबुन से लेकर टीवी, फ्रिज तक... नवरात्र के पहले ही दिन से सस्ता मिलेगा ये सामान, देखें लिस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी को बताया कंफ्यूज नेता, अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना
डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी को बताया कंफ्यूज नेता, अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना
बॉलीवुड
ग्लैमर का दूसरा नाम हैं करीना कपूर, 10 अनसीन फोटोज में देखें खूबसूरती
ग्लैमर का दूसरा नाम हैं करीना कपूर, 10 अनसीन फोटोज में देखें खूबसूरती
क्रिकेट
Asia Cup 2025 IND vs PAK LIVE Streaming: भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
Advertisement

वीडियोज

The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
Solar Eclipse Impact: 21 सितंबर Surya Grahan, क्या बदलेगी दुनिया की सियासत?
PM Modi Mother Abuse: बिहार में सियासी महाभारत, Tejashwi की सभा में PM की माँ को गाली!
Anantnag Fire: जम्मू कश्मीर के Anantnag में भीषण आग, 3 मकान जलकर खाक!
Cylinder Blast: 7 सिलिंडर फटे, घर राख! परिवार ने बचाई जान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
GST Reform: दूध, पनीर, तेल, साबुन से लेकर टीवी, फ्रिज तक... नवरात्र के पहले ही दिन से सस्ता मिलेगा ये सामान, देखें लिस्ट
दूध, पनीर, तेल, साबुन से लेकर टीवी, फ्रिज तक... नवरात्र के पहले ही दिन से सस्ता मिलेगा ये सामान, देखें लिस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी को बताया कंफ्यूज नेता, अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना
डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी को बताया कंफ्यूज नेता, अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना
बॉलीवुड
ग्लैमर का दूसरा नाम हैं करीना कपूर, 10 अनसीन फोटोज में देखें खूबसूरती
ग्लैमर का दूसरा नाम हैं करीना कपूर, 10 अनसीन फोटोज में देखें खूबसूरती
क्रिकेट
Asia Cup 2025 IND vs PAK LIVE Streaming: भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
इंडिया
'मैं ब्राह्मण जाति का हूं....', आरक्षण पर नितिन गडकरी का बड़ा बयान, जानिए क्या कहा?
'मैं ब्राह्मण जाति का हूं....', आरक्षण पर नितिन गडकरी का बड़ा बयान, जानिए क्या कहा?
राजस्थान
Rajasthan: कोटा में GST इंस्पेक्टर बनने के बाद प्रेमिका ने दिया प्यार में धोखा, लड़के ने फांसी लगाकर दे दी जान
राजस्थान: कोटा में GST इंस्पेक्टर बनने के बाद प्रेमिका ने दिया प्यार में धोखा, लड़के ने फांसी लगाकर दे दी जान
हेल्थ
Modi Fitness Secrets: 75 साल की उम्र में भी इतने फिट कैसे रहते हैं PM मोदी? जानें प्रधानमंत्री का पूरा डाइट प्लान
75 साल की उम्र में भी इतने फिट कैसे रहते हैं PM मोदी? जानें प्रधानमंत्री का पूरा डाइट प्लान
शिक्षा
मुकेश अंबानी की दो बहू और एक बेटी, जानें किसके पास सबसे तगड़ी डिग्री?
मुकेश अंबानी की दो बहू और एक बेटी, जानें किसके पास सबसे तगड़ी डिग्री?
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Embed widget