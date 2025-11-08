अब नहीं मिलेंगे Tata Nexon और टियागो के ये वैरिएंट, टाटा मोटर्स ने कर दिए बंद, जानें वजह

अगर आप टाटा मोटर्स की Tata Nexon को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि कंपनी ने इसके कुछ वैरिएंट को बंद कर दिया है. अब टाटा नेक्सन का रेड कलर ऑप्शन को आप नहीं खरीद पाएंगे. ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि इसकी डिमांड बहुत कम थी. कुल बिक्री का लगभग 30 फीसदी हिस्सा इसी से आता है. हाल ही में Tata Nexon को ADAS फीचर्स के साथ अपडेट किया गया था, जिससे यह और भी सेफ बन गई हैं. आइए विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं.

अब कितने कलर ऑप्शन में मौजूद है गाड़ी?

अब Tata Nexon में सिर्फ Pristine White, डायटोना ग्रे, ग्रासलैंड बीज, प्योर ग्रे, ओशियन ब्लू, रॉयल ब्लू, डार्क एडिशन और रेड डार्क एडिशन जैसे कलर ऑप्शन मिलेंगे. Tata की ये एसयूवी 4 मुख्य ट्रिम्स स्मार्ट, प्योर, क्रिएटिव और फियरलेस में मिलेगी. टाटा नेक्सन अब पेट्रोल, डीजल और EV 3 ऑप्शन के साथ मौजूद रहेगी.

Tata Tiago NRG के फीचर्स और पावर

Tata Tiago NRG क्रॉसओवर हैचबैक और स्टैटर्ड टियागो के एरीजोना ब्लू कलर वैरिएंट को बंद कर दिया है. टाटा टियागो NRG को कंपनी ने स्टैंडर्ड टियागो से थोड़ा रग्ड लुक देने के लिए लॉन्च किया था. इसमें ब्लैक रूफ रेल्स, बुल-बार स्टाइल बंपर, सैटिन स्किड प्लेट और 10.25-इंच का बड़ा टचस्क्रीन जैसे फीचर्स थे.

Tata Tiago का कौन-सा वैरिएंट बंद?

दोनों में 1.2L 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन (86 PS, 113Nm) और CNG ऑप्शन मिलता है. अब टाटा ने टियागो NRG और स्टैंडर्ड टियागो के एरीजोना ब्लू कलर वैरिएंट को बंद कर दिया है. गाड़ियों के कलर ऑप्शन की बात करें तो इसमें सुपरनोवा कॉपर ओशियन ब्लू, प्रिस्टीन व्हाइट, टॉरनाडो ब्लू और डेटोना ग्रे जैसे कलर ऑप्शन मिलेंगे.

