महिला क्रिकेट टीम के हर खिलाड़ी को गिफ्ट में मिलेगी टाटा सिएरा, जानें इस SUV की खासियत

टाटा मोटर्स ने हाल ही में एक खास ऐलान किया है. कंपनी ने तय किया है कि वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की हर खिलाड़ी को नई Tata Sierra SUV गिफ्ट की जाएगी. यह फैसला खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन और उनकी ऐतिहासिक जीत के सम्मान में लिया गया है. आइए इस कार के इंजन, फीचर्स, सेफ्टी और डिजाइन पर नजर डालते हैं.

25 नवंबर को लॉन्च होगी नई Tata Sierra

टाटा मोटर्स अपनी आइकॉनिक SUV Tata Sierra को 25 नवंबर 2025 को लॉन्च करने जा रही है. यह अब तक की कंपनी की सबसे एडवांस और लग्जरी SUV होगी. इसमें नया मॉडर्न डिजाइन, प्रीमियम इंटीरियर और ढेर सारे हाई-टेक फीचर्स मिलेंगे. नई सिएरा में तीन डिजिटल स्क्रीन, आरामदायक सीटें और कई स्मार्ट फीचर्स होंगे, जो ड्राइविंग को आसान और मजेदार बनाएंगे. कंपनी का कहना है कि यह SUV कंफर्ट और कन्वीनियंस, यानी आराम और सुविधा, दोनों को ध्यान में रखकर बनाई गई है.

लग्जरी डिजाइन और एडवांस फीचर्स

नई Tata Sierra को स्टाइलिश और टेक्नोलॉजी से भरपूर बनाया गया है. इसमें तीन स्क्रीन दी गई हैं, एक ड्राइवर के लिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, दूसरी बीच में इंफोटेनमेंट के लिए, और तीसरी पैसेंजर के सामने. SUV में पैनोरमिक सनरूफ, LED हेडलाइट्स, JBL साउंड सिस्टम, और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे लग्जरी फीचर्स मिलेंगे. इसका लुक मॉडर्न और प्रीमियम है, जिससे यह सड़क पर बेहद अट्रैक्टिव दिखती है.

कनेक्टिविटी और सेफ्टी फीचर्स

Tata Sierra में 540-डिग्री कैमरा व्यू, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, और वायरलेस मोबाइल चार्जिंग की सुविधा दी गई है. सेफ्टी के लिए SUV में Level-2 ADAS सिस्टम, ABS, EBD, ESC, हिल असिस्ट, और ISOFIX चाइल्ड सीट एंकरेज जैसे फीचर्स शामिल हैं. इसके साथ टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) भी मिलेगा, जो सफर को और सुरक्षित बनाता है.

हर खिलाड़ी को मिलेगा टॉप मॉडल

टाटा मोटर्स भारतीय महिला क्रिकेट टीम की हर खिलाड़ी को Tata Sierra का टॉप-एंड वेरिएंट गिफ्ट करेगी. इस टीम में कप्तान हरमनप्रीत कौर, उपकप्तान स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्ज, शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, रेणुका सिंह, और राधा यादव जैसी स्टार खिलाड़ी शामिल हैं. इन सभी खिलाड़ियों ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारत को जीत दिलाई थी.

