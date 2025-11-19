हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोSuzuki ने पेश किया Hayabusa का नया Blue Special Edition, हाई-टेक फीचर्स से है लैस

Suzuki ने पेश किया Hayabusa का नया Blue Special Edition, हाई-टेक फीचर्स से है लैस

Suzuki ने ग्लोबल मार्केट में 2026 Hayabusa Special Edition को ब्लू-व्हाइट थीम और नए फीचर्स के साथ पेश किया है, आइए इसके डिजाइन, फीचर्स, परफॉर्मेंस और कीमत की डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 19 Nov 2025 11:34 AM (IST)
Preferred Sources

Suzuki Motorcycle ने अपनी दुनिया-भर में मशहूर सुपरबाइक 2026 Suzuki Hayabusa Special Edition को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया है. इस नए एडिशन को एक खास ब्लू-थीम वाले डिजाइन, विशेष बैजिंग और कई अपडेटेड इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स के साथ पेश किया गया है.  कंपनी ने बताया कि इसके स्टैंडर्ड मॉडल में भी कुछ नए अपडेट जोड़े गए हैं, हालांकि मैकेनिकल तौर पर बाइक में कोई बदलाव नहीं किया गया है. आइए विस्तार से जानते हैं कि इस स्पेशल एडिशन में क्या-क्या नया मिला है और इसकी कीमत कितनी है.

स्पेशल एडिशन का नया ब्लू-व्हाइट डिजाइन

  • 2026 Hayabusa Special Edition की सबसे बड़ी खासियत इसका ब्लू और व्हाइट कलर थीम है. यह थीम सुजुकी की रेसिंग बाइक्स से इंस्पायर्ड है, जो सुपरबाइक्स की दुनिया में एक खास पहचान रखती हैं. इसमें फ्यूल टैंक पर दिया गया स्पेशल एडिशन बैज, ब्लैक 3D Suzuki लेटरिंग के साथ आता है,डिजाइन में खासतौर पर दिए गए डुअल शेड्स, शार्प बॉडी लाइन्स और बड़े साइज का फ्रेम इसे पहले से भी ज्यादा आकर्षक बनाते हैं. कुल मिलाकर, डिजाइन अपडेट इस मॉडल को देखकर ही यह साफ कर देता है कि यह एक साधारण मोटरसाइकिल नहीं, बल्कि एक खास एडिशन है जो खासतौर पर सुपरस्पोर्ट बाइक्स के शौकीनों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.

क्या मिला नया फीचर्स में?

2026 Suzuki Hayabusa Special Edition को तकनीकी रूप से और भी मजबूत बनाया गया है. इसमें कई ऐसे अपडेट जोड़े गए हैं जो न सिर्फ राइडिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाते हैं बल्कि बाइक की परफॉर्मेंस को भी और स्मूथ बनाते हैं. सबसे पहले बात करें इसके एक्जॉस्ट सिस्टम की-बाइक में पहले की तरह ही आइकॉनिक ट्विन स्टेनलेस-स्टील साइलेंसर दिया गया है. इस बार यह ब्लैक एनोडाइज्ड एंड कैप्स और ब्लैक हीट शील्ड्स के साथ आता है, जिससे इसका लुक और ज्यादा स्पोर्टी दिखता है. इसके अलावा सुजुकी ने ऑप्शनल तौर पर Akrapovic स्लिप-ऑन एग्जॉस्ट लगाने का विकल्प भी दिया है.

फीचर्स और कीमत

  • फीचर्स की बात करें तो नई Hayabusa में अब क्रूज कंट्रोल दिया गया है, जो गियर बदलने के बाद भी सक्रिय रहता है. इसमें रीट्यून थ्रोटल मैप जोड़कर लो-एंड टॉर्क को बेहतर बनाया गया है, वहीं अपडेटेड लॉन्च कंट्रोल सिस्टम तेज और स्थिर स्टार्ट में मदद करता है. बाइक में लिथियम-आयन बैटरी का इस्तेमाल किया गया है, जो पहले की बैटरी की तुलना में हल्की होती है और इसके कुल वजन को कम करती है.

  • कीमत की बात करें तो Suzuki ने 2026 Hayabusa Special Edition की अंतरराष्ट्रीय कीमत 18,999 यूरो (लगभग 22.15 लाख रुपये) तय की है, जबकि स्टैंडर्ड मॉडल की कीमत 18,599 यूरो (करीब 21.67 लाख रुपये) है. भारत में मौजूदा Hayabusa की एक्स-शोरूम कीमत 18.06 लाख रुपये है. अनुमान है कि नए अपडेट्स के साथ इसका 2026 वाला स्टैंडर्ड मॉडल भारत में अगले साल की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा और इसकी कीमत में लगभग 30,000 रुपये तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. 

 

 

 

2025 Hyundai Venue या Kia Syros, फीचर्स के मामले में कौन है ज्यादा बेहतर? खरीदने से पहले जानें सबकुछ

Published at : 19 Nov 2025 11:34 AM (IST)
Tags :
Suzuki Hayabusa Special Edition 2026 Hayabusa Blue Theme 2026 Hayabusa Hayabusa New Model
