एक्सप्लोरर
Simple One का 2nd जनरेशन स्कूटर लॉन्च, नए फीचर्स के साथ Ola और Ather को देगा टक्कर
Simple One की दूसरी जेनरेशन भारत में लॉन्च हो गई है. इसके बेस वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 1.40 लाख रुपये रखी गई है.आइए कीमत, रेंज, फीचर्स और राइवल्स की पूरी डिटेल्स जानते हैं.
भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर की मांग तेजी से बढ़ रही है और इसी कड़ी में भारतीय स्टार्टअप Simple Energy ने अपने पॉपुलर स्कूटर Simple One की दूसरी जनरेशन लॉन्च कर दी है. नई जनरेशन में कंपनी ने डिजाइन, परफॉर्मेंस और फीचर्स पर खास ध्यान दिया है. Simple One Gen 2 को सीधे तौर पर Ola, Ather, TVS और Bajaj जैसे ब्रांड्स को टक्कर देने के लिए लाया गया है. आइए विस्तार से जानते हैं.
क्या है नई जनरेशन में खास?
- Simple One की दूसरी जनरेशन को पुराने मॉडल से ज्यादा बेहतर बनाया गया है. कंपनी ने इसकी रेंज बढ़ाई है और टेक्नोलॉजी को भी अपडेट किया है. इसके साथ ही Simple Energy ने एक नया मॉडल Simple One Ultra भी पेश किया है, जिसे सिंगल चार्ज में 400 किलोमीटर तक चलाने का दावा किया गया है. लॉन्च के बाद यह भारत का सबसे ज्यादा रेंज देने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर बन सकता है.
बैटरी, मोटर और परफॉर्मेंस
- नई Simple One में बैटरी के तीन विकल्प दिए गए हैं, जिनकी क्षमता 3.7 kWh, 4.5 kWh और 5 kWh है. कंपनी के मुताबिक, टॉप वेरिएंट में स्कूटर को एक बार चार्ज करने पर 400 किलोमीटर तक की IDC रेंज मिल सकती है. इसमें लगी पावरफुल मोटर स्कूटर को सिर्फ 2.55 सेकेंड में 0 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में मदद करती है. इसकी टॉप स्पीड 115 किमी प्रति घंटा बताई गई है, जो इसे सेगमेंट में काफी दमदार बनाती है.
फीचर्स और टेक्नोलॉजी
- Simple One Gen 2 फीचर्स के मामले में काफी आगे है. इसमें 7-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, OTA अपडेट, कई राइडिंग मोड, क्रूज कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट और रीजनरेटिव ब्रेकिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसके अलावा 35 लीटर का बड़ा बूट स्पेस, USB चार्जिंग पोर्ट और LED लाइट्स इसे डेली यूज के लिए आसान बनाते हैं.
कीमत और मुकाबला
- Simple One दूसरी जनरेशन की एक्स-शोरूम कीमत 1.40 लाख रुपये से शुरू होती है, जबकि इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 1.78 लाख रुपये तक जाती है. इस कीमत पर इसका सीधा मुकाबला Ola Electric, Ather Energy, TVS और Bajaj के प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर्स से होगा.
ये भी पढ़ें: टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च होने जा रही Tata Punch Facelift, जानिए फीचर्स और पावर
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, ऑटो और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
नेपाल में बवाल, मस्जिद में तोड़फोड़ के बाद बिहार से सटे इलाकों में कर्फ्यू, जानें पूरा मामला
दिल्ली NCR
JNU में विवादित नारेबाजी को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन का आया बयान, जानें क्या कहा?
विश्व
कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
बॉलीवुड
48 घंटे में शूट हुआ था ‘शरारत’ गाना, घबराए हुए थे कोरियोग्राफर बोले- 'ट्रैक से भटक गया और...'
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL