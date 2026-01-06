Simple One का 2nd जनरेशन स्कूटर लॉन्च, नए फीचर्स के साथ Ola और Ather को देगा टक्कर

भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर की मांग तेजी से बढ़ रही है और इसी कड़ी में भारतीय स्टार्टअप Simple Energy ने अपने पॉपुलर स्कूटर Simple One की दूसरी जनरेशन लॉन्च कर दी है. नई जनरेशन में कंपनी ने डिजाइन, परफॉर्मेंस और फीचर्स पर खास ध्यान दिया है. Simple One Gen 2 को सीधे तौर पर Ola, Ather, TVS और Bajaj जैसे ब्रांड्स को टक्कर देने के लिए लाया गया है. आइए विस्तार से जानते हैं.

क्या है नई जनरेशन में खास?

Simple One की दूसरी जनरेशन को पुराने मॉडल से ज्यादा बेहतर बनाया गया है. कंपनी ने इसकी रेंज बढ़ाई है और टेक्नोलॉजी को भी अपडेट किया है. इसके साथ ही Simple Energy ने एक नया मॉडल Simple One Ultra भी पेश किया है, जिसे सिंगल चार्ज में 400 किलोमीटर तक चलाने का दावा किया गया है. लॉन्च के बाद यह भारत का सबसे ज्यादा रेंज देने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर बन सकता है.

बैटरी, मोटर और परफॉर्मेंस

नई Simple One में बैटरी के तीन विकल्प दिए गए हैं, जिनकी क्षमता 3.7 kWh, 4.5 kWh और 5 kWh है. कंपनी के मुताबिक, टॉप वेरिएंट में स्कूटर को एक बार चार्ज करने पर 400 किलोमीटर तक की IDC रेंज मिल सकती है. इसमें लगी पावरफुल मोटर स्कूटर को सिर्फ 2.55 सेकेंड में 0 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में मदद करती है. इसकी टॉप स्पीड 115 किमी प्रति घंटा बताई गई है, जो इसे सेगमेंट में काफी दमदार बनाती है.

फीचर्स और टेक्नोलॉजी

Simple One Gen 2 फीचर्स के मामले में काफी आगे है. इसमें 7-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, OTA अपडेट, कई राइडिंग मोड, क्रूज कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट और रीजनरेटिव ब्रेकिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसके अलावा 35 लीटर का बड़ा बूट स्पेस, USB चार्जिंग पोर्ट और LED लाइट्स इसे डेली यूज के लिए आसान बनाते हैं.

कीमत और मुकाबला

Simple One दूसरी जनरेशन की एक्स-शोरूम कीमत 1.40 लाख रुपये से शुरू होती है, जबकि इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 1.78 लाख रुपये तक जाती है. इस कीमत पर इसका सीधा मुकाबला Ola Electric, Ather Energy, TVS और Bajaj के प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर्स से होगा.

