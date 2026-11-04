ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोClassic 650 Limited Edition: 4.26 लाख की बाइक के पीछे टूट पड़े लोग, 6 मिनट में स्टॉक खत्म

Classic 650 Limited Edition: 4.26 लाख की बाइक के पीछे टूट पड़े लोग, 6 मिनट में स्टॉक खत्म

Classic 650 Limited Edition: 4.26 लाख रुपये वाली रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650 हाइपरशिफ्ट 6 मिनट में हुई सोल्ड आउट. जानिए इस लिमिटेड एडिशन बाइक के फीचर्स और खासियत.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 04 Nov 2026 06:58 AM (IST)
Preferred Sources

Classic 650 Limited Edition: बाइक सेक्शन में कई सालों से रॉयल एनफील्ड का दबदबा अलग ही देखने को मिला है. जबकि आज भी इस कंपनी की बाइक्स को टक्कर देना आसान नहीं है. क्योंकि रॉयल एनफील्ड की बाइक्स युवाओं को बेहद ज्यादा ही पसंद है. जिसके चलते इसकी बिक्री भी हर साल बढ़ती जा रही है. जबकि इस बीच कंपनी ने एक और कारनामा कर दिखाया है. दरअसल कंपनी ने 125वीं एनिवर्सरी पर हाइपरशिफ्ट क्लासिक 650 बाइक लॉन्च की.

जिसके बाद इस बाइक की डिमांड बहुत ज्यादा देखने को मिला है. क्योंकि बिक्री शुरू होते ही महज 6 मिनट के अंदर भारत के हिस्से में आईं सभी 125 गाड़ियां बिक गईं. 4,25,589 रुपये की प्रीमियम कीमत होने के बावजूद बाइक लवर्स और कलेक्टर्स ने इसे हाथों-हाथ खरीद लिया.

रिलेटेड स्टोरी >>

ऑटो
GRAP Rules Delhi: दूसरे राज्य की CNG कार है, लेकिन BS-VI नहीं, क्या दिल्ली में मिल जाएगी एंट्री?
दूसरे राज्य की CNG कार है, लेकिन BS-VI नहीं, क्या दिल्ली में मिल जाएगी एंट्री?
ऑटो
Mercedes-Benz Electric GLC: Mercedes की नई इलेक्ट्रिक SUV का धमाका, एक चार्ज में चलेगी 711km
Mercedes की नई इलेक्ट्रिक SUV का धमाका, एक चार्ज में चलेगी 711km
ऑटो
Honda Alpha: होंडा की नई EV मचाएगी तहलका, Sierra और BE6 की बढ़ेगी टेंशन
Honda की नई EV मचाएगी तहलका, Sierra और BE6 की बढ़ेगी टेंशन
ऑटो
Bengaluru Congestion Tax Rule: कंजेशन टैक्स से जाम कैसे खत्म करेगा बेंगलुरु, कितना कारगर होगा यह नियम?
कंजेशन टैक्स से जाम कैसे खत्म करेगा बेंगलुरु, कितना कारगर होगा यह नियम?

बाइक बदलती है रंग

आपको बता दें कि  हाइपरशिफ्ट क्लासिक 650 बाइक की सबसे बड़ी खासियत इसकी हाइपरशिफ्ट पेंट स्कीम है. जो रोशनी के हिसाब से अपना रंग बदलती है. बाइक के टैंक पर 125वें एनिवर्सरी का खास क्रैस्ट और साइड पैनल्स पर स्पेशल बैजिंग दी गई है. जबकि इसके साथ ही टैंक पर हाथ से बनाए गए पिनस्ट्राइप्स इसे एक बिल्कुल नया और कलेक्टर्स-एडिशन वाला विंटेज लुक देते हैं.

यह भी पढ़ें: Honda Alpha: होंडा की नई EV मचाएगी तहलका, Sierra और BE6 की बढ़ेगी टेंशन

648cc का मिलता है इंजन

बात करें अगर परफॉर्मेंस की तो इसमें 647.95cc का एयर/ऑयल-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन इंजन दिया गया है. जो 47 hp की पावर और 52.3 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. जबकि इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स और असिस्ट क्लच के साथ जोड़ा गया है. यह इंजन हाईवे पर बिना किसी वाइब्रेशन के लंबी दूरी तय करने के लिए जाना जाता है और इसकी टॉप स्पीड 150 किमी प्रति घंटे से ज्यादा है.

प्रीमियम सस्पेंशन और ब्रेकिंग सेटअप

बता दें कि कंपनी ने मजबूत ग्रिप और बेहतरीन राइडिंग एक्सपीरियंस के लिए बाइक में आगे 43mm टेलीस्कोपिक फोर्क्स और पीछे ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स दिए गए हैं. सेफ्टी के लिहाज से बाइक के दोनों पहियों पर डिस्क ब्रेक के साथ डुअल-चैनल ABS स्टैंडर्ड तौर पर मिलता है. क्लासिक रेट्रो लुक देने के लिए इसमें 19-इंच के फ्रंट और 18-इंच के रियर स्पोक व्हील्स दिए गए हैं.

125 लोगों को मिलेगी गाड़ी

आपको बता दें कि रॉयल एनफील्ड ने इस खास एडिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रखा था जिसके बाद सेल शुरू होते ही स्टॉक खत्म हो गया. कंपनी इस महीने से ही भारत के इन 125 खुशकिस्मत खरीदारों को बाइक की डिलीवरी देना शुरू कर देगी. स्टैंडर्ड मॉडल से करीब 58,000 रुपये महंगी होने के बाद भी इसका 6 मिनट में सोल्ड-आउट होना ब्रांड के प्रति लोगों की दीवानगी को साफ दिखाता है.

यह भी पढ़ें: GRAP Rules Delhi: दूसरे राज्य की CNG कार है, लेकिन BS-VI नहीं, क्या दिल्ली में मिल जाएगी एंट्री?

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
Read More
Published at : 04 Nov 2026 06:58 AM (IST)
Tags :
Auto News ABP LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
GRAP Rules Delhi: दूसरे राज्य की CNG कार है, लेकिन BS-VI नहीं, क्या दिल्ली में मिल जाएगी एंट्री?
दूसरे राज्य की CNG कार है, लेकिन BS-VI नहीं, क्या दिल्ली में मिल जाएगी एंट्री?
ऑटो
Mercedes-Benz Electric GLC: Mercedes की नई इलेक्ट्रिक SUV का धमाका, एक चार्ज में चलेगी 711km
Mercedes की नई इलेक्ट्रिक SUV का धमाका, एक चार्ज में चलेगी 711km
ऑटो
Honda Alpha: होंडा की नई EV मचाएगी तहलका, Sierra और BE6 की बढ़ेगी टेंशन
Honda की नई EV मचाएगी तहलका, Sierra और BE6 की बढ़ेगी टेंशन
ऑटो
Bengaluru Congestion Tax Rule: कंजेशन टैक्स से जाम कैसे खत्म करेगा बेंगलुरु, कितना कारगर होगा यह नियम?
कंजेशन टैक्स से जाम कैसे खत्म करेगा बेंगलुरु, कितना कारगर होगा यह नियम?
Advertisement

वीडियोज

Mount Everest Helicopter Crash: एवरेस्ट की गोद में मौत का मंजर | Nepal | Breaking News | ABP
Janhit with Chitra Tripathi: चारधाम में हेलीकॉप्टर सेवा क्यों जानलेवा ? | Uttarakhand Chopper Crash
Dhirendra Shastri Controversy News: राम-श्याम पर अब सियासत में भी बंटवारा! | Yogi | ABP News
Chaar Ki Chaal : बाबा बागेश्वर...अखिलेश को सता रहा डर? | Dhirendra Shastri | Akhilesh Yadav | ABP
Yeh Fitoor Tera:🤩Jeet ने कर दिया दिल का इज़हार! Saumya को कहा 'I Love You'! #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नाबालिग बच्चियों की बिक्री और तस्करी मामले पर NHRC सख्त, 3 राज्यों को जारी किया नोटिस
नाबालिग बच्चियों की बिक्री और तस्करी मामले पर NHRC सख्त, 3 राज्यों को जारी किया नोटिस
मध्य प्रदेश
राज्यसभा उपचुनाव: हरदीप पुरी की जीत तय, दो निर्दलीय उम्मीदवारों के नामांकन खारिज
राज्यसभा उपचुनाव: हरदीप पुरी की जीत तय, दो निर्दलीय उम्मीदवारों के नामांकन खारिज
क्रिकेट
धोनी या गांगुली, सचिन तेंदुलकर का फेवरेट कप्तान कौन? खुद दिया सबसे बड़े सवाल का जवाब
धोनी या गांगुली, सचिन तेंदुलकर का फेवरेट कप्तान कौन? खुद दिया सबसे बड़े सवाल का जवाब
इंडिया
राहुल गांधी ने नितिन गडकरी, CM योगी को किया X पर टैग, कहा- 'आप हमेशा PM मोदी का भला चाहते हैं, कृपया उन्हें..'
राहुल गांधी ने नितिन गडकरी, CM योगी को किया X पर टैग, कहा- 'आप हमेशा PM मोदी का भला चाहते हैं, कृपया उन्हें..'
टेलीविजन
'सैलरी बढ़ाने के लिए बोला तो हिट शो से निकाला', 'देवों के देव महादेव' फेम सोनारिका भदोरिया का छलका दर्द
'सैलरी बढ़ाने के लिए बोला तो हिट शो से निकाला', सोनारिका भदोरिया का छलका दर्द
विश्व
LIVE: यूएस मिड-टर्म इलेक्शन के लिए वोटिंग जारी, ट्रंप की घटेगी ताकत या चुनाव में मारेंगे बाजी?
LIVE: यूएस मिड-टर्म इलेक्शन के लिए वोटिंग जारी, ट्रंप की घटेगी ताकत या चुनाव में मारेंगे बाजी?
इंडिया
Explained: अर्नब और मुरासु के बाद कतार में कितने तूफान? क्या सर्दियों में ठंड बढ़ेगी या घटेगी
अर्नब और मुरासु के बाद कतार में कितने तूफान? क्या सर्दियों में ठंड बढ़ेगी या घटेगी
ट्रेंडिंग
ऐन वक्त पर कैंसिल हुई फ्लाइट, रनवे पर ही धरना देने लगे यात्री, वीडियो वायरल
ऐन वक्त पर कैंसिल हुई फ्लाइट, रनवे पर ही धरना देने लगे यात्री, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget