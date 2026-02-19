हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Royal Enfield Classic 350 Vs Jawa 42: इंजन और परफॉर्मेंस में कौन है ज्यादा दमदार? यहां जानें अंतर

Royal Enfield Classic 350 और Jawa 42 दोनों ही युवाओं के लिए बेहतरीन ऑप्शन हैं. आइए जानें कीमत, इंजन, माइलेज और फीचर्स के हिसाब से कौन-सी बाइक बेहतर है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 19 Feb 2026 11:45 AM (IST)
Preferred Sources

अगर आप रेट्रो लुक वाली बाइक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो Royal Enfield Classic 350 और Jawa 42 दोनों अच्छे विकल्प हैं. ये दोनों बाइक्स अपने अट्रैक्टिव डिजाइन, मजबूत इंजन और आरामदायक राइड के लिए जानी जाती हैं, लेकिन सवाल यह है कि इन दोनों में से किसे चुनना ज्यादा सही रहेगा? आइए जानते हैं कि कीमत, इंजन और माइलेज के आधार पर युवाओं के लिए कौन-सी बाइक बेहतर साबित हो सकती है.

अगर बजट की बात करें तो Jawa 42 ज्यादा सस्ती मोटरसाइकिल है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 1.59 लाख से शुरू होकर 1.85 लाख तक जाती है. वहीं Royal Enfield Classic 350 की कीमत 1.82 लाख से शुरू होकर 2.17 लाख तक पहुंचती है. ऐसे में जिन युवाओं का बजट कम है और वे स्टाइलिश रेट्रो बाइक चाहते हैं, उनके लिए Jawa 42 एक अच्छा और किफायती विकल्प बन सकती है. हालांकि Classic 350 की कीमत ज्यादा है, लेकिन इसके ब्रांड वैल्यू और मजबूत इमेज की वजह से कई लोग इसे पसंद करते हैं.

इंजन और परफॉर्मेंस में कितना फर्क?

Jawa 42 में 294.72cc का लिक्विड-कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है, जो लगभग 27.32 PS पावर और 26.84 Nm टॉर्क देता है. यह इंजन तेज रफ्तार पकड़ता है और बाइक को स्पोर्टी फील देता है. शहर में चलाने और हाईवे पर तेज राइड के लिए यह बेहतर मानी जाती है. वहीं Royal Enfield Classic 350 में 349cc का एयर-ऑयल कूल्ड इंजन दिया गया है, जो 20.21 PS पावर और 27 Nm टॉर्क देता है. इसमें पावर थोड़ी कम है, लेकिन इसका थम्पिंग साउंड और स्मूद राइड इसे खास बनाते हैं. यह बाइक आराम से लंबी दूरी तय करने के लिए जानी जाती है.

माइलेज किसका बेहतर?

माइलेज के मामले में Royal Enfield Classic 350 आगे निकलती है. यह लगभग 35 से 41.55 kmpl तक का माइलेज देती है. वहीं Jawa 42 का माइलेज करीब 32 से 35 kmpl के बीच रहता है. अगर आप रोज ऑफिस या कॉलेज जाते हैं और फ्यूल बचाना चाहते हैं, तो Classic 350 ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है.

फीचर्स और डिजाइन की बात

Royal Enfield Classic 350 का डिजाइन पूरी तरह क्लासिक लुक देता है. इसका राइडिंग पोस्चर आरामदायक है और लंबी राइड के लिए बेहतर है. बेहतर सर्विस नेटवर्क और मजबूत बिल्ड क्वालिटी भी इसकी खासियत है. इसमें डुअल-चैनल ABS जैसे जरूरी फीचर्स मिलते हैं. दूसरी तरफ Jawa 42 ज्यादा मॉडर्न टच के साथ रेट्रो लुक देती है. इसमें कई रंग विकल्प, हल्का वजन और असिस्ट व स्लिपर क्लच जैसे फीचर्स मिलते हैं. युवाओं को इसका स्टाइल और फुर्तीला अंदाज ज्यादा पसंद आता है.

कौन-सी बाइक है आपके लिए सही?

अगर आप स्पोर्टी परफॉर्मेंस, कम कीमत और अलग स्टाइल चाहते हैं, तो Jawa 42 बेहतर विकल्प हो सकती है. लेकिन अगर आप आरामदायक राइड, बेहतर माइलेज और मजबूत ब्रांड वैल्यू चाहते हैं, तो Royal Enfield Classic 350 सही रहेगी.

Published at : 19 Feb 2026 11:45 AM (IST)
Tags :
Royal Enfield Classic 350 Vs Jawa 42 Classic 350 Comparison Jawa 42 Features Best For Youth
Embed widget