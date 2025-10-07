शादी में बुक करते हैं Rolls-Royce तो कितना आएगा खर्चा? जानिए घंटों के हिसाब से किराया

रोल्स रॉयस अमीर लोगों की निशानी होती है, जिसे आम शख्स नहीं खरीद पाता है. भारत में भी चुनिंदा लोगों के पास ये लग्जरी कार है, जिनमें मुकेश अंबानी, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान और अक्षय कुमार जैसी हस्तियों के नाम शामिल हैं. रॉल्स रॉयस की कारों को कम्फर्ट और लग्जीरियस लुक के लिए जाना जाता है.

जब भी लग्जरी कार का नाम आता है तो सबसे टॉप पर रोल्स-रॉयस का नाम आता है. रोल्स-रॉयस कारों को खरीदना बेहद मुश्किल है क्योंकि इसकी कीमत बेहद ज्यादा है. कुछ लोगों का सपना केवल एक बार इस कार में घूमने का होता है और वो चाहते हैं कि ये सपना साकार हो जाए. क्या आप जानते हैं कि रोल्स-रॉयस को शादी के लिए भी किराए पर लिया जा सकता है?

कितने किराए पर मिल जाएगी Rolls-Royce?

रोल्स-रॉयस कारों का किराया भी सस्ता नहीं है. इस गाड़ी को एक दिन के लिए रेंट पर लेने के लिए भी लाखों रुपये चुकाने पड़ते हैं.अगर आप शादी के लिए रोल्स-रॉयस लेते हैं, तो 8 घंटे या 80 किमी तक चलाने के लिए 2.99 लाख देने होंगे. इंडियामार्ट से भी रोल्स-रॉयस कारें किराए पर मिल जाएंगी. यहां से रोल्स-रॉयस 79,999 रुपये में मिल जाएगी.

रोल्स-रॉयस कार की ये कीमत चेन्नई की है और बाकी जगह इस कीमत में बदलाव देखने को मिल सकता है. भारत में रोल्स-रॉयस कारों के कुल चार मॉडल बिकते हैं, जिनमें घोस्ट सस्ती है. भारत में रोल्स रॉयस कार काफी ज्यादा पॉपुलर है. यहां इस कार की कीमत 7 करोड़ रुपये से लेकर 12 करोड़ रुपये के बीच है.

कैसे हैं गाड़ी के फीचर्स?

रोल्स-रॉयस की कारों में शानदार एयरबैग, फॉर्वर्ड कॉलिजन वॉर्निंग, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेक, हाई बीम असिस्ट, और ब्रेक असिस्ट जैसे फीचर्स होते हैं. रोल्स-रॉयस अपनी कारों के कस्टमाइजेशन के लिए जानी जाती है, जिसमें अलग-अलग कलर ऑप्शन्स मिलते हैं.

