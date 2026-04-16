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हिंदी न्यूज़ऑटोRenault Bridger: जल्द आ रही Renault की नई SUV, पेट्रोल और EV दोनों में मिलेगा दमदार ऑप्शन

Renault Bridger: जल्द आ रही Renault की नई SUV, पेट्रोल और EV दोनों में मिलेगा दमदार ऑप्शन

Renault Bridger भारत में जल्द लॉन्च होने वाली है. इसमें पेट्रोल, CNG, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक जैसे कई ऑप्शन दिए जा सकते हैं. आइए इसके इंजन, फीचर्स और डिजाइन की पूरी डिटेल्स जानते हैं.

By : सोमनाथ चटर्जी | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 16 Apr 2026 05:34 PM (IST)
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Renault भारत में अपनी नई SUV Bridger को 2027 में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. यह कार कंपनी के लिए काफी खास मानी जा रही है, क्योंकि इसके जरिए Renault भारत में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है. ये SUV सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि एक्सपोर्ट के लिए भी अहम होगी. Bridger कंपनी के नए RGMP प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी, जिसे खास तौर पर भारतीय बाजार को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. ये प्लेटफॉर्म इतना खास है कि इसमें पेट्रोल, CNG, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक जैसे कई ऑप्शन दिए जा सकते हैं.

इंजन और EV प्लान क्या है?

Renault Bridger की शुरुआत पेट्रोल इंजन के साथ होगी. इसमें 1.2 लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है.खास बात यह है कि टर्बो पेट्रोल इंजन भारत में ही बनाया जाएगा, जिससे इसकी लागत कम रहेगी और लोकल प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलेगा. EV वर्जन की बात करें तो इसे बाद में लॉन्च किया जाएगा. यह Renault की भारत में पहली इलेक्ट्रिक कार होगी और Tata Punch EV जैसी कारों को टक्कर दे सकती है.

डिजाइन और साइज कैसी होगी?

Renault Bridger को Duster से नीचे रखा जाएगा. यह एक सब-4 मीटर SUV होगी, जिससे यह कॉम्पैक्ट सेगमेंट में आएगी. इसके डिजाइन की बात करें तो उम्मीद है कि यह काफी स्टाइलिश और दमदार होगी, जैसा कि इसके कॉन्सेप्ट मॉडल में देखा गया था. छोटे साइज के बावजूद इसमें SUV जैसी मजबूत रोड प्रेजेंस देखने को मिल सकती है, जो भारतीय ग्राहकों को पसंद आती है.

फीचर्स और प्लेटफॉर्म की खासियत

RGMP प्लेटफॉर्म Bridger की सबसे बड़ी ताकत है. यह प्लेटफॉर्म कई तरह के फ्यूल ऑप्शन को सपोर्ट करता है, जिससे कंपनी एक ही मॉडल में अलग-अलग वेरिएंट ला सकती है. इसके अलावा, इसी प्लेटफॉर्म पर Renault अपनी दूसरी गाड़ियों जैसे Kiger और Triber के नए जेनरेशन मॉडल भी लाएगी. Bridger में मॉडर्न फीचर्स, अच्छा केबिन स्पेस और नई टेक्नोलॉजी देखने को मिल सकती है, जिससे यह अपने सेगमेंट में मजबूत दावेदार बनेगी.

Renault की भारत में बड़ी रणनीति

Renault अब भारत को एक बड़े बाजार के रूप में देख रही है. Bridger इस नई रणनीति का अहम हिस्सा है. Duster के नए मॉडल और उसके 7-सीटर वर्जन के साथ-साथ Bridger कंपनी की लाइनअप को और मजबूत बनाएगी.

लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर जोर देकर Renault अपनी गाड़ियों को किफायती बनाने की कोशिश कर रही है, जिससे ज्यादा ग्राहक अट्रैक्ट हो सकें.

ये भी पढ़ें: Bajaj Dominar का नया अवतार लॉन्च! 350cc इंजन के साथ 40,000 रुपये सस्ती हुई बाइक

Published at : 16 Apr 2026 05:34 PM (IST)
Tags :
Renault Auto News INDIA Renault Bridger Renault Bridger 2027
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