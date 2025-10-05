भारत में बढ़ती पेट्रोल की कीमतों और ट्रैफिक की दिक्कतों की वजह से अब लोग तेजी से इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की तरफ जा रहे हैं. ये स्कूटर पर्यावरण के लिए बेहतर हैं और इनका मेंटेनेंस भी बहुत कम होता है. इनमें न तो धुआं निकलता है और न ही कोई आवाज, जिससे राइडिंग का अनुभव स्मूथ हो जाता है. जो लोग रोज 50 से 100 किलोमीटर तक सफर करते हैं, उनके लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर एक सस्ता विकल्प बन गया है. फिलहाल भारत में Ola S1 X, TVS iQube और Honda Activa E जैसे कई स्कूटर्स सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं.

Ola S1 X – सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर

Ola S1 X कंपनी का सबसे बजट-फ्रेंडली इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जिसकी कीमत 79,999 से शुरू होती है. इसमें 2kWh से 4kWh तक की बैटरी मिलती है, जो एक बार चार्ज होने पर 242 किलोमीटर तक की रेंज देती है. इसकी 5.5kW मोटर सिर्फ 2.6 सेकंड में 0 से 40 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है. 7-इंच TFT डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, रिवर्स मोड, OTA अपडेट और नेविगेशन जैसे फीचर्स इसे और भी स्मार्ट बनाते हैं.

TVS iQube

TVS iQube अपनी कम्फर्ट के लिए जाना जाता है. 96,422 की शुरुआती कीमत वाले इस स्कूटर में 2.2kWh से 5.1kWh तक की बैटरी मिलती है, जो 212 किमी तक की रेंज देती है. इसका 4.4kW मोटर 0 से 40 किमी/घंटा की स्पीड सिर्फ 4.2 सेकंड में पकड़ लेता है. 7-इंच टचस्क्रीन, Alexa इंटीग्रेशन, जियो-फेंसिंग और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन जैसे फीचर्स इसे टेक्नोलॉजी के मामले में भी आगे रखते हैं.

Bajaj Chetak

1,02,400 की कीमत वाला Bajaj Chetak अपने क्लासिक डिजाइन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है. 3.5kWh बैटरी और 4kW मोटर से लैस यह स्कूटर 153 किमी की रेंज और 73 किमी/घंटा की टॉप स्पीड देता है. इसमें टचस्क्रीन डैशबोर्ड, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, लाइव ट्रैकिंग और रीजेनरेटिव ब्रेकिंग जैसे फीचर्स मौजूद हैं. मजबूत मेटल बॉडी और 32 लीटर स्टोरेज इसे टिकाऊ और प्रैक्टिकल बनाते हैं.

Ather Rizta

Ather Rizta को खासतौर पर फैमिली कम्फर्ट के लिए डिजाइन किया गया है.1,04,999 से शुरू होने वाले इस स्कूटर में 2.9kWh और 3.7kWh की बैटरी मिलती है, जो 159 किमी की रेंज देती है. 4.3kW मोटर के साथ यह स्कूटर 8.3 घंटे में पूरी तरह चार्ज हो जाता है. इसमें 7-इंच टचस्क्रीन, OTA अपडेट्स, वॉयस असिस्टेंट और मल्टीपल राइड मोड्स दिए गए हैं. 56 लीटर का स्टोरेज स्पेस इसे दुनिया का सबसे स्पेशियस स्कूटर बनाता है.

Honda Activa E

Honda ने अपनी सबसे पॉपुलर स्कूटर सीरीज Activa को अब इलेक्ट्रिक वर्जन में भी उतारा है. 1,17,428 की कीमत वाले इस स्कूटर में 1.5kWh की स्वैपेबल बैटरी दी गई है, जिसे मिनटों में बदला जा सकता है (फिलहाल मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु में उपलब्ध). यह एक बार चार्ज होने पर 102 किमी की रेंज और 80 किमी/घंटा की टॉप स्पीड देती है. इसमें डिजिटल क्लस्टर, ब्लूटूथ, रोडसिंक ऐप और रीजेनरेटिव ब्रेकिंग जैसे फीचर्स मौजूद हैं.

