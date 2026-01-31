हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अब सूरज की रोशनी से दौड़ेगी कार! इस जापानी कंपनी ने छत पर लगाए सोलर पैनल

अब सूरज की रोशनी से दौड़ेगी कार! इस जापानी कंपनी ने छत पर लगाए सोलर पैनल

Nissan ने सोलर पैनल से लैस इलेक्ट्रिक कार Ariya का कॉन्सेप्ट पेश किया है, जो सूरज की रोशनी से बैटरी चार्ज कर करीब 22 किमी Extra रेंज देती है. आइए विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 31 Jan 2026 04:30 PM (IST)
दुनियाभर में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अब ऐसी तकनीकों पर काम कर रही है, जो कारों को सिर्फ एडवांस ही नहीं बल्कि पर्यावरण के अनुकूल और सस्टेनेबल भी बनाएं. इसी दिशा में जापानी कंपनी Nissan ने अपनी ऑल-इलेक्ट्रिक SUV Ariya का एक खास कॉन्सेप्ट पेश किया है. यह कार सूरज की रोशनी से अपनी बैटरी को चार्ज कर सकती है और करीब 22 किलोमीटर तक अतिरिक्त रेंज देने में सक्षम है. यह तकनीक भविष्य की इलेक्ट्रिक कारों के लिए एक बड़ा कदम मानी जा रही है.

चलती गाड़ी के साथ चार्ज होती रहेगी बैटरी

  • Nissan Ariya Solar Concept में कार की छत, बोनट और पीछे के हिस्से पर करीब 41 वर्ग फुट एरिया में सोलर पैनल लगाए गए हैं. ये पैनल सूरज की रोशनी को बिजली में बदलकर सीधे बैटरी को चार्ज करते हैं. खास बात यह है कि ये सोलर पैनल बाहर से लगभग दिखाई नहीं देते, यानी कार के डिजाइन और लुक पर कोई असर नहीं पड़ता. इस टेक्नोलॉजी को निसान ने नीदरलैंड्स की कंपनी IM Efficiency के साथ मिलकर डेवलप किया है. सोलर सेल्स को कार की बॉडी में इस तरह फिट किया गया है कि एयरोडायनैमिक्स और डिजाइन दोनों बरकरार रहें. यही वजह है कि यह कॉन्सेप्ट कार देखने में लगभग प्रोडक्शन मॉडल Ariya जैसी ही लगती है.

भविष्य की EV टेक्नोलॉजी की झलक

  • निसान का यह एक्सपेरिमेंट इसलिए खास है क्योंकि कंपनी यह परखना चाहती थी कि हिडन सोलर पैनल लगाने के बाद कार के लुक और परफॉर्मेंस पर क्या असर पड़ता है. यह तकनीक भविष्य में रेंज एंग्जायटी को कम कर सकती है, क्योंकि कार खड़ी होने या चलने के दौरान भी बैटरी चार्ज होती रहेगी.

Nissan Ariya: फीचर्स और रेंज

  • Nissan Ariya कंपनी की सबसे प्रीमियम और एडवांस इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर SUV है. इसमें 63 kWh से लेकर 87 kWh तक की बैटरी मिलती है, जो एक बार चार्ज होने पर करीब 600 किलोमीटर तक की रेंज देने में सक्षम है. इसमें निसान की खास e-4ORCE ऑल-व्हील ड्राइव टेक्नोलॉजी, कूपे-स्टाइल डिजाइन, लग्जरी इंटीरियर, दो 12.3-इंच की डिजिटल स्क्रीन, लेवल-2 ADAS और 360-डिग्री कैमरा जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं.

भारत में लॉन्च की क्या है संभावना

  • Nissan Ariya की भारत में टेस्टिंग पहले ही देखी जा चुकी है. अगर भविष्य में यह भारत में लॉन्च होती है, तो इसकी कीमत करीब 60 लाख से 80 लाख के बीच हो सकती है. सोलर पैनल जैसी टेक्नोलॉजी अगर प्रोडक्शन मॉडल तक पहुंचती है, तो यह भारतीय EV बाजार के लिए भी गेम-चेंजर साबित हो सकती है.

Published at : 31 Jan 2026 04:28 PM (IST)
