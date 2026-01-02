Creta और Sierra को टक्कर देने आ रही Nissan Kait SUV, देखें कैसा है फस्ट लुक

Nissan ने अपनी नई कॉम्पैक्ट SUV Nissan Kait को हाल ही में ब्राजील के साओ पाउलो में हुए एक खास इवेंट में पहली बार पेश किया है. इस SUV का प्रोडक्शन ब्राजील स्थित Nissan के Resende प्लांट में शुरू हो चुका है. कंपनी 2026 से इसे 20 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करने की योजना बना रही है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में यह SUV Volkswagen Terra, Fiat Pulse, Renault Kardian, Hyundai Creta और Chevrolet Tracker जैसी गाड़ियों को टक्कर देगी. फिलहाल भारत में इसके लॉन्च को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.

भारत को लेकर Nissan की क्या है तैयारी

भारत में Nissan अपनी रणनीति को नए सिरे से तैयार कर रही है. कंपनी 3rd जनरेशन Renault Duster के प्लेटफॉर्म पर एक नई C-सेगमेंट SUV बनाने पर काम कर रही है, जिसे 2026 की शुरुआत में भारत में लॉन्च किया जा सकता है. ये SUV नई Duster के इंजन और फीचर्स को शेयर करेगी, लेकिन इसका डिजाइन पूरी तरह अलग और नया होगा. माना जा रहा है कि इसमें Nissan Magnite और Kait SUV की डिजाइन झलक देखने को मिल सकती है, हालांकि फिलहाल भारत में Nissan Kait के लॉन्च की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

साइज और स्पेस के मामले में कैसी है Nissan Kait

Nissan Kait SUV का साइज इसे एक परफेक्ट कॉम्पैक्ट SUV बनाता है. इसकी लंबाई 4.30 मीटर, चौड़ाई 1.76 मीटर और व्हीलबेस 2.62 मीटर है. इसमें 432 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिलता है, जो फैमिली यूज के लिए काफी अच्छा माना जाता है. कंपनी का दावा है कि इसके केबिन में अच्छा हेडरूम और लेगरूम मिलेगा, जिससे लंबी यात्रा भी आरामदायक होगी. यह SUV पुराने Kicks Play प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, लेकिन इसके लुक और फील को पूरी तरह अपडेट किया गया है.

डिजाइन में दिखता है मॉडर्न और स्पोर्टी अंदाज

Nissan Kait का डिजाइन काफी मॉडर्न और स्पोर्टी नजर आता है. इसके फ्रंट में LED हेडलाइट्स और शार्प LED DRLs दिए गए हैं. ग्रिल को नए स्लैट डिजाइन के साथ पेश किया गया है, जो SUV को दमदार लुक देता है. फ्रंट बंपर में वाइड एयर इनटेक दिया गया है. साइड प्रोफाइल में गोल व्हील आर्च, मजबूत अलॉय व्हील्स और रूफ रेल्स SUV को मस्कुलर बनाते हैं. ORVM और कुछ डिजाइन एलिमेंट्स Kicks Play से इंस्पायर्ड लगते हैं.

फीचर्स और टेक्नोलॉजी में क्या मिलेगा खास

Nissan Kait SUV को ग्लोबल मार्केट में चार ट्रिम्स में उतारा जाएगा. इसमें 9 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जो वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay सपोर्ट करता है. इसके साथ 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस फोन चार्जर, डिजिटल और ऑटोमैटिक AC, क्रूज कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा और ADAS टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स दिए गए हैं. सेफ्टी और टेक्नोलॉजी के मामले में यह SUV काफी मजबूत नजर आती है.

इंजन और माइलेज