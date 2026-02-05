एक्सप्लोरर
खत्म हुआ इंतजार! नई टाटा सिएरा SUV की लॉन्च टाइमलाइन आई सामने, जानें फीचर्स
नई टाटा सिएरा SUV का इंतजार खत्म होने वाला है. ICE मॉडल के बाद अब फरवरी 2026 में टाटा सिएरा EV लॉन्च होगी, आइए इसके डिजाइन, बैटरी, रेंज और कीमत की पूरी डिटेल्स जानते हैं.
टाटा मोटर्स की आइकॉनिक SUV सिएरा एक बार फिर चर्चा में है. नई टाटा सिएरा ICE मॉडल अब सड़कों पर नजर आने लगी है और इसकी डिलीवरी जनवरी 2026 दूसरे सप्ताह के बाद से शुरू हो चुकी है. अब कंपनी इसके इलेक्ट्रिक वर्जन को लॉन्च करने की तैयारी में है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, टाटा सिएरा EV को फरवरी 2026 के अंत तक भारतीय बाजार में उतारा जा सकता है. कंपनी ने पिछले साल नवंबर 2025 में इसका टीजर जारी कर इसके डिजाइन और मॉडर्न फीचर्स की झलक दिखाई थी, जिससे ग्राहकों की एक्साइटमेंट और बढ़ गई है.
Tata Sierra EV का डिजाइन
- टाटा सिएरा EV का डिजाइन इसके पेट्रोल-डीजल मॉडल से काफी हद तक मिलता-जुलता होगा, लेकिन इसमें कुछ खास इलेक्ट्रिक टच दिए गए हैं. इसके फ्रंट में बंद ग्रिल, फ्लैट बंपर और आकर्षक LED लाइट बार देखने को मिलेगा. SUV में ऊंचा बोनट, शॉर्ट ओवरहैंग्स और नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स दिए जाएंगे. पीछे की तरफ रैपअराउंड रियर ग्लास और कनेक्टेड LED टेललाइट्स इसे प्रीमियम और मॉडर्न लुक देती हैं, जो इसे क्रेटा EV जैसी गाड़ियों से अलग बनाती हैं.
बैटरी, पावर और रेंज
- टाटा मोटर्स ने फिलहाल सिएरा EV के बैटरी और मोटर स्पेसिफिकेशन का आधिकारिक खुलासा नहीं किया है. हालांकि, उम्मीद की जा रही है कि इसमें Curvv EV की 55 kWh बैटरी या Harrier EV की 65 kWh बैटरी का इस्तेमाल किया जा सकता है. 55 kWh बैटरी सिंगल फ्रंट मोटर के साथ करीब 167 PS की पावर और 215 Nm का टॉर्क दे सकती है, जिससे लगभग 500 किलोमीटर तक की रेंज मिलने की संभावना है. वहीं, 65 kWh बैटरी के साथ रियर-व्हील ड्राइव सेटअप में ज्यादा पावर और 538 किमी तक की रेंज मिल सकती है.
किन गाड़ियों से होगा मुकाबला और कीमत ?
- लॉन्च के बाद टाटा सिएरा EV का सीधा मुकाबला हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, MG ZS EV, महिंद्रा BE 6 और आने वाली मारुति ई विटारा व टोयोटा अर्बन क्रूजर EV से होगा. इसकी शुरुआती कीमत लगभग 20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो सकती है. नई टाटा सिएरा EV उन ग्राहकों के लिए बेहतरीन विकल्प बन सकती है, जो दमदार लुक, लंबी रेंज और भरोसेमंद ब्रांड के साथ इलेक्ट्रिक SUV खरीदना चाहते हैं.
