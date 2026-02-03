हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोनई Kia Seltos या Hyundai Creta: फीचर्स और पावर के मामले में कौन सी SUV है ज्यादा बेहतर? यहां जानें अंतर

नई Kia Seltos या Hyundai Creta: फीचर्स और पावर के मामले में कौन सी SUV है ज्यादा बेहतर? यहां जानें अंतर

नई Kia Seltos 2026 और Hyundai Creta दोनों ही मिड साइज SUV सेगमेंट में काफी पॉपुलर है. आइए जानते हैं कि आपके लिए कौन-सी कार बेहतर साबित होने वाली है?

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 03 Feb 2026 02:40 PM (IST)
Preferred Sources

मिड साइज SUV सेगमेंट में Kia और Hyundai के बीच मुकाबला हमेशा से चर्चा में रहा है. अब New Kia Seltos 2026 के नए जनरेशन मॉडल के साथ यह टक्कर एक बार फिर तेज हो गई है. Kia Seltos 2026 की कीमत का ऐलान 2 जनवरी 2026 को किया जाएगा, जबकि इसकी बुकिंग 25,000 रुपये में शुरू हो चुकी है. अनुमान है कि इसकी शुरुआती कीमत करीब 11.20 लाख रुपये हो सकती है. वहीं Hyundai Creta की मौजूदा एक्स-शोरूम कीमत 10.73 लाख रुपये से शुरू होकर 20.20 लाख रुपये तक जाती है. कीमत के मामले में Creta थोड़ी ज्यादा किफायती नजर आती है.

साइज और केबिन स्पेस में Kia Seltos को बढ़त

नई जनरेशन Kia Seltos को पहले के मुकाबले ज्यादा लंबा और चौड़ा बनाया गया है. इसके बढ़े हुए व्हीलबेस की वजह से पीछे बैठने वाले यात्रियों को ज्यादा लेग स्पेस मिलता है. साथ ही बूट स्पेस में भी सुधार किया गया है, जिससे लंबी यात्राओं के दौरान सामान रखने में आसानी होती है. Hyundai Creta भी स्पेस के मामले में अच्छी SUV है, लेकिन कागजों पर देखें तो New Kia Seltos 2026 साइज और केबिन स्पेस में थोड़ी आगे निकलती है.

इंजन और परफॉर्मेंस

इंजन ऑप्शन्स की बात करें तो Kia Seltos 2026 और Hyundai Creta दोनों में पेट्रोल और डीजल इंजन के लगभग समान विकल्प मिलते हैं. पावर और परफॉर्मेंस में दोनों SUVs के बीच ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है. हालांकि New Kia Seltos 2026 में टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ नया क्लचलेस मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है, जो इसे खास बनाता है. दूसरी ओर, Hyundai Creta N Line उन लोगों के लिए बेहतर है जो स्पोर्टी ड्राइविंग पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है.

फीचर्स और टेक्नोलॉजी में कौन आगे?

फीचर्स के मामले में दोनों SUVs काफी एडवांस हैं. New Kia Seltos 2026 में बड़ा टचस्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और हेड-अप डिस्प्ले जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं. इसमें 10-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और मेमोरी फंक्शन भी मिलता है. वहीं Hyundai Creta में 8-वे पावर सीट दी गई है. दोनों SUVs में पैनोरमिक सनरूफ, प्रीमियम साउंड सिस्टम और लेवल-2 ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स मौजूद हैं. अगर आप ज्यादा मॉडर्न फीचर्स और थोड़ा बड़ा साइज चाहते हैं तो New Kia Seltos 2026 एक बेहतर विकल्प हो सकती है. वहीं भरोसेमंद कीमत, स्मूद ड्राइव और मजबूत ब्रांड वैल्यू के कारण Hyundai Creta अब भी एक शानदार SUV बनी हुई है.

 ये भी पढ़ें: Budget 2026: अब सड़क पर गाड़ियां चलाना होगा सस्ता! बजट में CNG को लेकर ये बड़ा ऐलान

Published at : 03 Feb 2026 02:39 PM (IST)
Tags :
Hyundai Creta SUV Kia Seltos 2026 New Kia Seltos 2026 Vs Hyundai Creta Best Mid-size SUV
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
India US Trade Deal: 'आलोचना हुई, हमने धैर्य रखा और नतीजा...', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर क्या बोले पीएम मोदी
'आलोचना हुई, हमने धैर्य रखा और नतीजा...', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर क्या बोले पीएम मोदी
बिहार
Bihar Budget Live: नीतीश सरकार ने पेश किया 3.47 लाख का बजट, वित्त मंत्री बोले- बिहार को विकसित श्रेणी में लाना लक्ष्य
नीतीश सरकार ने पेश किया 3.47 लाख का बजट, वित्त मंत्री बोले- बिहार को विकसित श्रेणी में लाना लक्ष्य
विश्व
क्या यूरोपियन यूनियन के साथ FTA से प्रेशर में थे ट्रंप? एक्सपर्ट्स ने बताया क्यों 6 दिन के अंदर अमेरिका ने भारत से कर ली डील
क्या यूरोपियन यूनियन के साथ FTA से प्रेशर में थे ट्रंप? एक्सपर्ट्स ने बताया क्यों 6 दिन के अंदर अमेरिका ने भारत से कर ली डील
क्रिकेट
पाकिस्तानी पत्रकार की इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने की बोलती बंद, सुरक्षा के मुद्दे पर पूछा सवाल तो कहा- हमें भारतीयों पर भरोसा
पाकिस्तानी पत्रकार की इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने की बोलती बंद, सुरक्षा के मुद्दे पर पूछा सवाल तो कहा- हमें भारतीयों पर भरोसा
Advertisement

वीडियोज

Budget 2026 Explained: Industry-Led Budget | Aseem Chawla Interview | Paisa Live
Budget 2026 का PLI Push: India Electronics सेक्टर के लिए अगला बड़ा कदम | Interview | Paisa Live
STT Explained: Budget 2026 में Securities Transaction Tax का असर | Paisa Live
Semiconductor Mission 2.0: India का AI और Electronics Future Blueprint | Paisa Live
Defence Budget 2026: सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और भविष्य की तैयारी | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
India US Trade Deal: 'आलोचना हुई, हमने धैर्य रखा और नतीजा...', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर क्या बोले पीएम मोदी
'आलोचना हुई, हमने धैर्य रखा और नतीजा...', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर क्या बोले पीएम मोदी
बिहार
Bihar Budget Live: नीतीश सरकार ने पेश किया 3.47 लाख का बजट, वित्त मंत्री बोले- बिहार को विकसित श्रेणी में लाना लक्ष्य
नीतीश सरकार ने पेश किया 3.47 लाख का बजट, वित्त मंत्री बोले- बिहार को विकसित श्रेणी में लाना लक्ष्य
विश्व
क्या यूरोपियन यूनियन के साथ FTA से प्रेशर में थे ट्रंप? एक्सपर्ट्स ने बताया क्यों 6 दिन के अंदर अमेरिका ने भारत से कर ली डील
क्या यूरोपियन यूनियन के साथ FTA से प्रेशर में थे ट्रंप? एक्सपर्ट्स ने बताया क्यों 6 दिन के अंदर अमेरिका ने भारत से कर ली डील
क्रिकेट
पाकिस्तानी पत्रकार की इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने की बोलती बंद, सुरक्षा के मुद्दे पर पूछा सवाल तो कहा- हमें भारतीयों पर भरोसा
पाकिस्तानी पत्रकार की इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने की बोलती बंद, सुरक्षा के मुद्दे पर पूछा सवाल तो कहा- हमें भारतीयों पर भरोसा
बॉलीवुड
अब अजय देवगन की 'गोलमाल 5' में होगा डबल धमाल, फिल्म में हुई अक्षय कुमार की एंट्री! किरदार को लेकर भी हुआ खुलासा
अब अजय देवगन की 'गोलमाल 5' में होगा डबल धमाल, फिल्म में हुई अक्षय कुमार की एंट्री!
यूटिलिटी
यूपी में 68 हजार सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोकने जा रही सरकार,कहीं आपका नाम भी लिस्ट में तो नहीं? ऐसे करें चेक
यूपी में 68 हजार सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोकने जा रही सरकार,कहीं आपका नाम भी लिस्ट में तो नहीं? ऐसे करें चेक
हेल्थ
High Protein Vegetarian Diet: सस्ता भी और दमदार भी! महज इतने रुपये में मिलेगा 100 ग्राम प्रोटीन, जानें पूरे दिन का मील प्लान
सस्ता भी और दमदार भी! महज इतने रुपये में मिलेगा 100 ग्राम प्रोटीन, जानें पूरे दिन का मील प्लान
शिक्षा
CBSE Admit Card 2026 जारी, 10वीं 12वीं के छात्र यहां से करें डाउनलोड
CBSE Admit Card 2026 जारी, 10वीं 12वीं के छात्र यहां से करें डाउनलोड
ENT LIVE
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
ENT LIVE
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
ENT LIVE
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Embed widget