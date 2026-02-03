मिड साइज SUV सेगमेंट में Kia और Hyundai के बीच मुकाबला हमेशा से चर्चा में रहा है. अब New Kia Seltos 2026 के नए जनरेशन मॉडल के साथ यह टक्कर एक बार फिर तेज हो गई है. Kia Seltos 2026 की कीमत का ऐलान 2 जनवरी 2026 को किया जाएगा, जबकि इसकी बुकिंग 25,000 रुपये में शुरू हो चुकी है. अनुमान है कि इसकी शुरुआती कीमत करीब 11.20 लाख रुपये हो सकती है. वहीं Hyundai Creta की मौजूदा एक्स-शोरूम कीमत 10.73 लाख रुपये से शुरू होकर 20.20 लाख रुपये तक जाती है. कीमत के मामले में Creta थोड़ी ज्यादा किफायती नजर आती है.

साइज और केबिन स्पेस में Kia Seltos को बढ़त

नई जनरेशन Kia Seltos को पहले के मुकाबले ज्यादा लंबा और चौड़ा बनाया गया है. इसके बढ़े हुए व्हीलबेस की वजह से पीछे बैठने वाले यात्रियों को ज्यादा लेग स्पेस मिलता है. साथ ही बूट स्पेस में भी सुधार किया गया है, जिससे लंबी यात्राओं के दौरान सामान रखने में आसानी होती है. Hyundai Creta भी स्पेस के मामले में अच्छी SUV है, लेकिन कागजों पर देखें तो New Kia Seltos 2026 साइज और केबिन स्पेस में थोड़ी आगे निकलती है.

इंजन और परफॉर्मेंस

इंजन ऑप्शन्स की बात करें तो Kia Seltos 2026 और Hyundai Creta दोनों में पेट्रोल और डीजल इंजन के लगभग समान विकल्प मिलते हैं. पावर और परफॉर्मेंस में दोनों SUVs के बीच ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है. हालांकि New Kia Seltos 2026 में टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ नया क्लचलेस मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है, जो इसे खास बनाता है. दूसरी ओर, Hyundai Creta N Line उन लोगों के लिए बेहतर है जो स्पोर्टी ड्राइविंग पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है.

फीचर्स और टेक्नोलॉजी में कौन आगे?

फीचर्स के मामले में दोनों SUVs काफी एडवांस हैं. New Kia Seltos 2026 में बड़ा टचस्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और हेड-अप डिस्प्ले जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं. इसमें 10-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और मेमोरी फंक्शन भी मिलता है. वहीं Hyundai Creta में 8-वे पावर सीट दी गई है. दोनों SUVs में पैनोरमिक सनरूफ, प्रीमियम साउंड सिस्टम और लेवल-2 ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स मौजूद हैं. अगर आप ज्यादा मॉडर्न फीचर्स और थोड़ा बड़ा साइज चाहते हैं तो New Kia Seltos 2026 एक बेहतर विकल्प हो सकती है. वहीं भरोसेमंद कीमत, स्मूद ड्राइव और मजबूत ब्रांड वैल्यू के कारण Hyundai Creta अब भी एक शानदार SUV बनी हुई है.

