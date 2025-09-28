एक्सप्लोरर
एक नए अवतार में लॉन्च होने जा रही Hyundai i20, जानिए कब होगी भारत में लॉन्च?
Hyundai i20 की नई जेनरेशन भारत में टेस्टिंग के दौरान नजर आई है. इस प्रीमियम हैचबैक में नए इंजन, अपडेटेड डिजाइन और हाइब्रिड तकनीक मिलने की उम्मीद है. आइए विस्तार से जानते हैं.
नई जनरेशन Hyundai i20 को भारत में पहली बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है. हालांकि यह कार पूरी तरह से कवर की हुई थी, लेकिन कुछ अहम डिटेल्स सामने आई हैं. इन झलकियों से साफ होता है कि कंपनी नई i20 को पहले से ज्यादा प्रीमियम और मॉडर्न लुक देने की तैयारी कर रही है. हालांकि कंपनी ने लॉन्च डेट का ऐलान नहीं किया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इसे 2026 तक भारत में लॉन्च कर दिया जाएगा. आइए विस्तार से जानते हैं.
एक्सटीरियर में बदलाव
- टेस्टिंग मॉडल से यह अंदाजा लगाया गया है कि नई Hyundai i20 में अपडेटेड टेल लाइट्स, नया रियर बंपर और और भी शार्प डिज़ाइन वाला रियर प्रोफाइल देखने को मिलेगा. फ्रंट में कंपनी एलईडी हेडलाइट्स और डीआरएल देने जा रही है, जिससे इसका लुक और स्टाइलिश लगेगा.
इंटीरियर और फीचर्स
- इंटीरियर में भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. नई जनरेशन मॉडल में नए फीचर्स और अपडेटेड डिजाइन शामिल किए जाएंगे. इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम और एडवांस कनेक्टिविटी फीचर्स मिलने की संभावना है. इसके साथ ही केबिन को और भी प्रीमियम फील देने के लिए नए कलर ऑप्शन्स और लेआउट पेश किए जा सकते हैं.
इंजन और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी
- रिपोर्ट्स की मानें तो कंपनी नई Hyundai i20 में इंजन ऑप्शन्स को और मज़बूत बनाएगी. इसमें रेगुलर पेट्रोल इंजन और टर्बो पेट्रोल इंजन के विकल्प मिलेंगे. खास बात यह होगी कि पहली बार इस कार में हाइब्रिड वेरिएंट भी पेश किया जा सकता है. संभावना है कि इसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी दी जाएगी. इससे कार न केवल ज्यादा पावरफुल होगी बल्कि बेहतर माइलेज भी देगी.
लॉन्च टाइमलाइन
- Hyundai ने अभी तक आधिकारिक लॉन्च डेट का ऐलान नहीं किया है. लेकिन उम्मीद की जा रही है कि नई जनरेशन Hyundai i20 को 2026 तक भारत में लॉन्च किया जाएगा. कंपनी इस मॉडल को खासतौर पर युवा ग्राहकों और प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट को ध्यान में रखकर पेश करेगी.
मार्केट में मुकाबला
- नई Hyundai i20 का मुकाबला भारतीय बाजार में पहले से मौजूद प्रीमियम हैचबैक कारों से होगा. इसमें Maruti Baleno, Toyota Glanza और Tata Altroz जैसे मॉडल शामिल हैं. इन गाड़ियों को टक्कर देने के लिए Hyundai अपने नए मॉडल को और भी ज्यादा फीचर-रिच और स्टाइलिश डिजाइन के साथ पेश कर सकती है.
