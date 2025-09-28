BMW ने लॉन्च किया अपनी सबसे सस्ती बाइक का लिमिटेड एडिशन, जानिए क्या है खास?

BMW Motorrad ने भारत में अपनी एंट्री-लेवल स्पोर्ट्स बाइक BMW G 310 RR का लिमिटेड एडिशन लॉन्च कर दिया है. ये लॉन्च कंपनी के लिए खास इसलिए है क्योंकि BMW ने हाल ही में भारत में इस बाइक की 10,000 यूनिट्स की बिक्री का रिकॉर्ड पार कर लिया है. लिमिटेड एडिशन में खास ग्राफिक्स और डेकल्स मिलते हैं, जिनमें व्हील रिम्स और फ्यूल टैंक पर ‘1/310’ बैजिंग शामिल है. इसे सिर्फ दो कलर ऑप्शन्स – कॉस्मिक ब्लैक और पोलर व्हाइट में लॉन्च किया गया है. कंपनी ने साफ किया है कि सिर्फ 310 यूनिट्स ही बनाए जाएंगे. आइए इसके फीचर्स पर नजर डालते हैं.

इंजन और पावर

BMW G 310 RR Limited Edition में किसी तरह का तकनीकी बदलाव नहीं किया गया है. इसमें वही 312cc सिंगल-सिलेंडर, वॉटर-कूल्ड, फोर-स्ट्रोक इंजन दिया गया है. यह इंजन 34 BHP की पावर और 27 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसके साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स जुड़ा है, जो स्मूद और पावरफुल परफॉर्मेंस देता है.

राइडिंग मोड्स

दरअसल, इस बाइक में चार राइडिंग मोड्स दिए गए हैं, जिससे राइडर अलग-अलग परिस्थितियों में बाइक को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकता है. ट्रैक मोड हाई परफॉर्मेंस और लेट ब्रेकिंग के लिए है. अर्बन मोड शहर की ट्रैफिक कंडीशंस के लिए बैलेंस्ड परफॉर्मेंस देता है. स्पोर्ट मोड फुल थ्रॉटल और मैक्स एक्सेलेरेशन के लिए है, जबकि रेन मोड गीली सड़कों पर बेहतर कंट्रोल देता है.

प्रीमियम फीचर्स से है लैस

BMW G 310 RR Limited Edition को और खास बनाने के लिए इसमें कई प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं. इसमें राइड-बाय-वायर (E-Gas) तकनीक, रेस-ट्यूनड एंटी-हॉपिंग क्लच, डुअल चैनल ABS विद रियर-व्हील लिफ्ट-ऑफ प्रोटेक्शन शामिल है. इसके अलावा 5-इंच TFT डिस्प्ले भी है, जो राइडिंग मोड्स, स्पीड और टेम्परेचर जैसी जरूरी जानकारी दिखाता है. बेहतर राइडिंग एक्सपीरियंस के लिए बाइक के फ्रंट में अपसाइड-डाउन (USD) फोर्क और रियर में डायरेक्ट-माउंटेड स्प्रिंग स्ट्रट विद एल्यूमिनियम स्विंग आर्म दिया गया है. टायर्स के लिए कंपनी ने मिशेलिन पायलट स्ट्रीट रेडियल का इस्तेमाल किया है.

कीमत और वारंटी

BMW G 310 RR Limited Edition की एक्स-शोरूम कीमत 2.99 लाख रखी गई है. कंपनी इस बाइक के साथ 3 साल की अनलिमिटेड किलोमीटर वारंटी और फाइनेंसिंग स्कीम्स भी दे रही है. इसके साथ ही राइडर गियर और एक्सेसरीज के पैकेज भी शामिल हैं.

