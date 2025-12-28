इस दिन लॉन्च होने जा रही नई Renault Duster, जारी हुआ टीजर, जानें कितनी होगी कीमत?

Renault भारतीय बाजार में एक बार फिर अपनी पॉपुलर एसयूवी Duster की नई जनरेशन लॉन्च करने की तैयारी में है. कंपनी ने सोशल मीडिया पर एक नया टीजर जारी किया है, जिसमें इस SUV की झलक दिखाई गई है. साथ ही ये भी साफ कर दिया गया है कि नई Renault Duster को 26 जनवरी 2026 को भारत में लॉन्च किया जाएगा. लंबे समय से इस SUV का इंतजार किया जा रहा था और अब इसकी वापसी लगभग तय मानी जा रही है.

नए टीजर में क्या दिखा नया?

Renault की ओर से जारी किए गए टीजर में SUV का पूरा लुक नहीं दिखाया गया है, लेकिन डिजाइन को लेकर कई संकेत जरूर मिले हैं. टीजर से साफ है कि नई Duster पहले से ज्यादा मजबूत और मॉडर्न होगी. इसका स्टांस ज्यादा चौड़ा होगा और SUV वाला फील पहले से बेहतर नजर आएगा.

कैसा होगा डिजाइन और इंटीरियर?

नई जनरेशन Renault Duster में पुराने मॉडल के मुकाबले काफी बदलाव देखने को मिल सकते हैं. एक्सटीरियर में नया फ्रंट डिजाइन, LED हेडलाइट्स, नए अलॉय व्हील्स और ज्यादा बोल्ड लुक मिलने की उम्मीद है. वहीं इंटीरियर की बात करें तो इसमें ड्यूल स्क्रीन सेटअप, नया डैशबोर्ड डिजाइन और बेहतर क्वालिटी मटीरियल दिया जा सकता है. इससे यह SUV पहले से ज्यादा प्रीमियम फील होगी.

फीचर्स होंगे ज्यादा एडवांस

फीचर्स के मामले में भी नई Duster काफी आगे हो सकती है. इसमें 360 डिग्री कैमरा, पावर एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स, सनरूफ, एंबिएंट लाइटिंग और Level-2 ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा नया टचस्क्रीन सिस्टम और मॉडर्न एसी वेंट्स भी दिए जा सकते हैं.

इंजन और मुकाबला

नई Renault Duster में 1.2 लीटर माइल्ड हाइब्रिड टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है. इसके साथ 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी मिल सकता है. मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन उपलब्ध हो सकते हैं. लॉन्च के बाद इसका मुकाबला Hyundai Creta, Kia Seltos, Maruti Grand Vitara, Toyota Hyryder और Honda Elevate से होगा.

