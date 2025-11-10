हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
भारत में नई Audi Q3 और Q5 Signature Line एडिशन लॉन्च, जानें कीमत और खासियत

भारत में नई Audi Q3 और Q5 Signature Line एडिशन लॉन्च, जानें कीमत और खासियत

Audi Signature Line Edition: ऑडी ने भारत में अपनी लग्जरी SUVs Q3 और Q5 के Signature Line एडिशन लॉन्च किए हैं. आइए इनकी कीमत, फीचर्स और खासियत के बारे में विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 10 Nov 2025 05:21 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में लग्जरी कारों की डिमांड लगातार बढ़ रही है और इस सेगमेंट में Audi हमेशा से अपने प्रीमियम डिजाइन और बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है. अब कंपनी ने अपने दो पॉपुलर SUV मॉडल Audi Q3 और Audi Q5 को एक नए और स्पेशल अवतार में लॉन्च किया है, जिसे नाम दिया गया है Signature Line Edition. इस नए एडिशन में बेहतर फीचर्स, शानदार इंटीरियर और एक्सटीरियर अपडेट्स शामिल किए गए हैं, जो इन दोनों SUVs को पहले से कहीं ज्यादा लग्जरी और स्पोर्टी बनाते हैं.

नया एडिशन, नए फीचर्स

  • Audi ने भारत में अपने SUV लाइनअप को और मजबूत बनाने के लिए Q3, Q3 Sportback और Q5 Signature Line Edition लॉन्च किए हैं. इन मॉडलों में लग्जरी और परफॉर्मेंस का बेहतरीन बैलेंस देखने को मिलता है. नए एडिशन में अब LED डोर प्रोजेक्शन लैंप, स्पेशल Audi Rim Decals, नई Wheel Hub Caps, Metal Key Finish, और Stainless-Steel Pedal Covers जैसे फीचर्स जोड़े गए हैं, जो इन कारों को एक प्रीमियम टच देते हैं.

  • इंटीरियर में भी Audi ने कई बदलाव किए हैं. Fragrance Dispenser जैसे लग्जरी एलिमेंट्स जोड़े गए हैं जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और अधिक सुखद बनाते हैं. वहीं Q3 और Q3 Sportback में अब Park Assist Plus, 12V Outlet, और USB पोर्ट्स जैसी एक्स्ट्रा फीचर्स मिलती हैं. Q3 में 18-इंच के स्पोर्टी अलॉय व्हील्स और Q5 में 19-इंच के बड़े अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जो इन SUVs को एक दमदार और मॉडर्न लुक देते हैं.

स्टाइलिश इंटीरियर और नए कलर ऑप्शंस

Audi ने Signature Line एडिशन को और भी खास बनाने के लिए कई नए कलर ऑप्शंस पेश किए हैं. अब ये मॉडल्स Navarra Blue, Glacier White, Mythos Black, Manhattan Grey, और District Green जैसे अट्रैक्टिव कलर्स में उपलब्ध हैं. अंदर की बात करें तो कंपनी ने लग्जरी टच मटेरियल्स, अपडेटेड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और सॉफ्ट-टच सरफेस शामिल किए हैं, जिससे इंटीरियर और भी प्रीमियम फील होता है.

कीमत और वैरिएंट्स

  • कंपनी ने नए एडिशन की कीमतें भी जारी कर दी हैं. Audi Q3 Signature Line की कीमत 52.31 लाख, Q3 Sportback Signature Line की 53.55 लाख और Q5 Signature Line की 69.86 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. इनकी कीमतें देखकर साफ है कि ये एडिशन उन ग्राहकों के लिए बनाया गया है, जो लग्जरी और एक्सक्लूसिव फीचर्स का कॉम्बिनेशन चाहते हैं.

कंपनी का बयान और खासियत

  • Audi इंडिया के हेड बलबीर सिंह ढिल्लों ने कहा कि Q3 और Q5, Audi के Q-पोर्टफोलियो की रीढ़ हैं और Signature Line एडिशन के जरिए कंपनी अपने ग्राहकों को प्रीमियम परफॉर्मेंस और एडवांस्ड फीचर्स का एक नया एक्सपीरियंस दे रही है. ये एडिशन उन ग्राहकों के लिए परफेक्ट है जो स्टाइल, प्रैक्टिकलिटी और प्रीमियम क्वालिटी तीनों को एक साथ पाना चाहते हैं.

Maruti Victoris से लेकर Tata Punch तक, ये हैं देश की बेहतर CNG कारें, जानें कीमत और माइलेज 

Published at : 10 Nov 2025 05:21 PM (IST)
Tags :
Audi Q3 Signature Line Audi Q5 Signature Line Audi Q5 2025
प्राइवेसी पॉलिसी

