कम से कम कितनी डाउन पेमेंट पर मिल जाेएगी Hero Splendor Plus? जानिए राइवल बाइक्स

भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक्स में हीरो स्प्लेंडर प्लस का नाम सबसे ऊपर आता है. मार्केट में इस बाइक की डिमांड सालों से है. जीएसटी कटौती के बाद हीरो स्प्लेंडर प्लस की एक्स-शोरूम कीमत अब 73,902 रुपये से शुरू होकर 76,437 रुपये तक जाती है. भारतीय बाजार में स्प्लेंडर प्लस के चार वेरिएंट मौजूद हैं.

कैसे EMI पर खरीदें Hero Splendor Plus?

हीरो स्प्लेंडर प्लस को खरीदने के लिए जरूरी नहीं कि आप एक बार में पूरा पेमेंट करें. इस बाइक को लोन पर खरीदकर हर महीने एक तय अमाउंट EMI के तौर पर जमा करके भी खरीदा जा सकता है. ये बाइक खरीदने के लिए आपके पास डाउन पेमेंट करने के लिए 9,000 रुपये होने चाहिए. इसके बाद आप 4 या 5 साल के लिए भी EMI बनवा सकते हैं.

इस बाइक को खरीदने के लिए अगर आप 2 साल के लिए लोन लेते हैं, तब आपको मोटरसाइकिल खरीदने के लिए टोटल 86,688 रुपये चुकाने होंगे. इस लोन पर 9 फीसदी की ब्याज से 24 महीनों तक हर महीने 3,612 रुपये की EMI जमा करनी होगी. इससे आप दो साल के बाइक लोन पर ब्याज के 7,631 रुपये तक जमा करेंगे.

कितने समय के लिए भरनी होगी EMI?

हीरो स्प्लेंडर प्लस के स्टैंडर्ड मॉडल को खरीदने के लिए आपको 79,057 रुपये का लोन लेना होगा. अगर आप 9 फीसदी की ब्याज पर तीन साल के लिए लोन लेते हैं, तब आपको 36 महीनों तक हर महीने 2,514 रुपये बैंक में जमा करने होंगे. इससे आप अगले तीन साल में 90,504 रुपये बैंक में जमा करेंगे, जिसमें 11,447 रुपये इंटरेस्ट के जाएंगे.

अगर आप हीरो की ये बाइक चार साल के लोन पर खरीदते हैं, तब लोन पर 9 फीसदी की ब्याज से आपको हर महीने करीब 2,000 रुपये की EMI भरनी होगी, लेकिन इससे आप 48 महीनों में इंटरेस्ट के 15,359 रुपये ज्यादा जमा करेंगे.

मार्केट में किन बाइक्स को देती है टक्कर ?

भारतीय बाजार में 100cc सेगमेंट में हीरो स्प्लेंडर को Bajaj Platina 100, TVS Sport और Honda Shine 100 जैसी बाइक्स टक्कर देती हैं. ये बाइक्स शानदार माइलेज, कम मेंटेनेंस और शानदार परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है.

