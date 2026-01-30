Fortuner को टक्कर देने आ रही है MG की नई SUV, टीजर आया सामने, जानें कब तक होगी लॉन्च

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोFortuner को टक्कर देने आ रही है MG की नई SUV, टीजर आया सामने, जानें कब तक होगी लॉन्च

MG Majestor SUV का टीजर सामने आ गया है. यह फुल-साइज SUV Fortuner को कड़ी टक्कर दे सकती है. आइए इसके डिजाइन, इंजन और फीचर्स पर नजर डालते हैं

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 30 Jan 2026 01:02 PM (IST)
Preferred Sources

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया अपनी अब तक की सबसे बड़ी और दमदार SUV लॉन्च करने की तैयारी कर चुकी है. कंपनी 12 फरवरी 2026 को अपनी नई फ्लैगशिप SUV MG Majestor को भारतीय बाजार में उतारने जा रही है. यह SUV D+ और फुल-साइज़ SUV सेगमेंट में उतरेगी, जहां इसका सीधा मुकाबला Toyota Fortuner जैसी पॉपुलर गाड़ियों से माना जा रहा है.

टीजर में दिखा Majestor का दमदार लुक

  • MG की ओर से जारी पहले आधिकारिक टीजर में Majestor के जबरदस्त और मस्कुलर लुक की झलक देखने को मिली है. कंपनी इसे भारत की सबसे लंबी, चौड़ी और ऊंची SUV के तौर पर पेश कर रही है. फ्रंट में बड़ी ‘मैजेस्टिक मैट्रिक्स’ ग्रिल दी गई है, जिसके साथ शार्प फाल्कन-स्टाइल LED DRL और स्प्लिट हेडलैंप सेटअप मिलता है. SUV का ओवरऑल डिजाइन काफी आक्रामक और प्रीमियम नजर आता है.

India Mobility Global Expo 2025 में आ चुकी है नजर

  • MG Majestor को इससे पहले India Mobility Global Expo 2025 में शोकेस किया जा चुका है. यह SUV वहां MG Cyberster और MG M9 के साथ नजर आई थी. हालांकि Cyberster और M9 पहले ही MG Select प्रीमियम आउटलेट्स के जरिए बिक्री पर हैं, लेकिन Majestor ब्रांड की सबसे ज्यादा प्रीमियम और अपमार्केट SUV बनने वाली है.

Maxus D90 प्लेटफॉर्म पर तैयार

  • MG Majestor को Maxus D90 प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, जो बॉडी-ऑन-फ्रेम आर्किटेक्चर पर आधारित है. यह प्लेटफॉर्म बड़ी और दमदार SUVs के लिए जाना जाता है. Gloster के मुकाबले Majestor में ज्यादा डार्क ग्रिल, नया बंपर, स्किड प्लेट, बड़े व्हील आर्च और ज्यादा सीधा स्टांस मिलेगा. साइड प्रोफाइल में 19-इंच अलॉय व्हील और पीछे की ओर नए डिजाइन के टेललैंप, Majestor बैजिंग और डुअल एग्जॉस्ट देखने को मिल सकते हैं.

MG Majestor इंजन और परफॉर्मेंस

  • MG Majestor में 2.0-लीटर चार-सिलेंडर ट्विन-टर्बो डीजल इंजन मिलने की उम्मीद है. यह इंजन करीब 213 बीएचपी की पावर और 478 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है. इसे ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा जा सकता है. SUV में सेलेक्टेबल फोर-व्हील ड्राइव सिस्टम मिलने की भी संभावना है. MG Majestor फीचर्स के मामले में भी काफी दमदार होगी. इसमें 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, प्रीमियम ऑडियो सिस्टम, पावर और वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ और थ्री-जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल सकता है. सेफ्टी के लिए इसमें लेवल-2 ADAS और 360-डिग्री कैमरा भी दिया जाएगा.

Published at : 30 Jan 2026 01:02 PM (IST)
