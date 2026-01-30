Fortuner को टक्कर देने आ रही है MG की नई SUV, टीजर आया सामने, जानें कब तक होगी लॉन्च

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया अपनी अब तक की सबसे बड़ी और दमदार SUV लॉन्च करने की तैयारी कर चुकी है. कंपनी 12 फरवरी 2026 को अपनी नई फ्लैगशिप SUV MG Majestor को भारतीय बाजार में उतारने जा रही है. यह SUV D+ और फुल-साइज़ SUV सेगमेंट में उतरेगी, जहां इसका सीधा मुकाबला Toyota Fortuner जैसी पॉपुलर गाड़ियों से माना जा रहा है.

टीजर में दिखा Majestor का दमदार लुक

MG की ओर से जारी पहले आधिकारिक टीजर में Majestor के जबरदस्त और मस्कुलर लुक की झलक देखने को मिली है. कंपनी इसे भारत की सबसे लंबी, चौड़ी और ऊंची SUV के तौर पर पेश कर रही है. फ्रंट में बड़ी ‘मैजेस्टिक मैट्रिक्स’ ग्रिल दी गई है, जिसके साथ शार्प फाल्कन-स्टाइल LED DRL और स्प्लिट हेडलैंप सेटअप मिलता है. SUV का ओवरऑल डिजाइन काफी आक्रामक और प्रीमियम नजर आता है.

India Mobility Global Expo 2025 में आ चुकी है नजर

MG Majestor को इससे पहले India Mobility Global Expo 2025 में शोकेस किया जा चुका है. यह SUV वहां MG Cyberster और MG M9 के साथ नजर आई थी. हालांकि Cyberster और M9 पहले ही MG Select प्रीमियम आउटलेट्स के जरिए बिक्री पर हैं, लेकिन Majestor ब्रांड की सबसे ज्यादा प्रीमियम और अपमार्केट SUV बनने वाली है.

Maxus D90 प्लेटफॉर्म पर तैयार

MG Majestor को Maxus D90 प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, जो बॉडी-ऑन-फ्रेम आर्किटेक्चर पर आधारित है. यह प्लेटफॉर्म बड़ी और दमदार SUVs के लिए जाना जाता है. Gloster के मुकाबले Majestor में ज्यादा डार्क ग्रिल, नया बंपर, स्किड प्लेट, बड़े व्हील आर्च और ज्यादा सीधा स्टांस मिलेगा. साइड प्रोफाइल में 19-इंच अलॉय व्हील और पीछे की ओर नए डिजाइन के टेललैंप, Majestor बैजिंग और डुअल एग्जॉस्ट देखने को मिल सकते हैं.

MG Majestor इंजन और परफॉर्मेंस