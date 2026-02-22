हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
3.0-लीटर टर्बो इंजन के साथ आती है Mercedes G-Wagon, जानें कितनी है शुरुआती कीमत?

जानें भारत में सबसे सस्ती Mercedes G-Wagon की कीमत कितनी है। 3.0-लीटर टर्बो डीजल इंजन, पावर, फीचर्स और ऑन-रोड प्राइस की पूरी जानकारी पढ़ें।

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 22 Feb 2026 05:07 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आप लग्जरी और पावरफुल SUV के शौकीन हैं, तो Mercedes-Benz G-Class जिसे आम भाषा में G-Wagon कहा जाता है, जरूर आपकी ड्रीम कार होगी. इसका बॉक्सी डिजाइन और जबरदस्त रोड प्रेजेंस इसे भीड़ में अलग पहचान देता है, लेकिन सवाल यह है कि भारत में सबसे सस्ती Mercedes G-Wagon कितने की मिलती है? आइए इसकी कीमत, इंजन और फीचर्स पर एक नजर डालते हैं.

Mercedes G-Wagon की कीमत

भारत में Mercedes G-Class का सबसे सस्ता वेरिएंट G 400d Adventure Edition है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 2.55 करोड़ रुपये है. अगर दिल्ली में ऑन-रोड कीमत की बात करें, तो RTO, इंश्योरेंस और अन्य चार्ज जोड़ने के बाद इसकी कीमत लगभग 2.98 करोड़ रुपये तक पहुंच जाती है. यह कीमत शहर के हिसाब से थोड़ी कम या ज्यादा हो सकती है.

3.0-लीटर टर्बो डीजल इंजन और परफॉर्मेंस

Mercedes G 400d में 2925 cc यानी 3.0-लीटर, 6-सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन दिया गया है. ये इंजन लगभग 325.86 bhp की पावर और 700 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इतनी ताकत के साथ यह SUV सिर्फ 6.4 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ सकती है. इसकी टॉप स्पीड 210 kmph है. इसमें ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन और AWD (ऑल-व्हील ड्राइव) सिस्टम मिलता है, जिससे यह सड़क और ऑफ-रोड दोनों जगह शानदार परफॉर्मेंस देती है. ARAI के अनुसार इसका माइलेज लगभग 10 kmpl है.

ऑफ-रोडिंग में क्यों है खास?

Mercedes G-Wagon सिर्फ लग्जरी के लिए नहीं, बल्कि अपनी मजबूत ऑफ-रोड क्षमता के लिए भी जानी जाती है. इसमें लो-रेंज गियरबॉक्स और तीन डिफरेंशियल लॉक मिलते हैं, जो इसे कठिन रास्तों पर भी आसानी से चलने में मदद करते हैं. हाई ग्राउंड क्लीयरेंस और मजबूत चेसिस के कारण यह रफ टेरेन पर भी बेहतरीन पकड़ बनाए रखती है. यही वजह है कि इसे ऑफ-रोड किंग भी कहा जाता है.

फीचर्स और सेफ्टी में भी टॉप

इस लग्जरी SUV में 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पावर्ड सीट्स विद मसाज फंक्शन और एयर प्यूरीफायर जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं. सेफ्टी के लिए इसमें मल्टीपल एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन और ADAS फीचर्स जैसे लेन कीप असिस्ट और ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग शामिल हैं.

Published at : 22 Feb 2026 05:07 PM (IST)
Tags :
Cheapest Mercedes G Wagon Mercedes G-Class Price India G 400d Adventure Edition Mercedes G Wagon Engine
