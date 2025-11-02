क्या 2 लाख रुपये की डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी Maruti Victoris? जानिए राइवल और हिसाब

मारुति सुजुकी ने हाल ही में भारतीय मार्केट में अपनी नई Hybrid SUV – Maruti Victoris लॉन्च की थी. ये गाड़ी पेट्रोल, CNG और हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ पेश की गई है और इसकी शुरुआती कीमत 10.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. यह SUV अपनी कम कीमत और हाई माइलेज की वजह से ग्राहकों के बीच तेजी से पॉपुलर हो रही है. अगर आप भी Victoris खरीदने का मन बना रहे हैं, तो विस्तार से इसकी ऑन-रोड कीमत और EMI Calculation के बारे में जानते हैं.

Maruti Victoris की ऑन-रोड कीमत

Maruti Victoris की एक्स-शोरूम कीमत 10.50 लाख रुपये से शुरू होकर टॉप वेरिएंट में 19.99 लाख रुपये तक जाती है. इसमें LXi, VXi, ZXi, ZXi(O), ZXi+ और ZXi+ (O) जैसे छह वेरिएंट्स मिलते हैं. अगर आप दिल्ली में Victoris का बेस मॉडल (LXi) खरीदते हैं, तो ऑन-रोड कीमत करीब 12.17 लाख रुपये आती है. इसमें RTO चार्ज, इंश्योरेंस और दूसरे टैक्स भी शामिल होते हैं.

कितनी करनी होगी डाउन पेमेंट ?

अगर आप Maruti Victoris खरीदना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट देना होगा. इसके बाद करीब 10.17 लाख रुपये का कार लोन लेना होगा. अगर यह लोन 9% ब्याज दर पर 5 साल की अवधि के लिए लिया जाए, तो EMI लगभग 21,000 प्रति माह बनेगी. हालांकि, यह EMI आपके क्रेडिट स्कोर, बैंक की पॉलिसी और डीलरशिप पर भी निर्भर करती है.

Maruti Victoris का इंजन और माइलेज

Maruti Victoris में तीन इंजन विकल्प दिए गए हैं जिनमें 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन, 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन और 1.5-लीटर पेट्रोल + CNG इंजन शामिल हैं. इस SUV में 5-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड ऑटोमैटिक और eCVT गियरबॉक्स का विकल्प भी उपलब्ध है. माइलेज के मामले में Victoris अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी देने वाली SUV है. पेट्रोल वेरिएंट 18.50 kmpl का माइलेज देता है, जबकि हाइब्रिड वेरिएंट 28.65 kmpl तक का माइलेज देता है.

किस गाड़ी से मुकाबला?

बता दें कि मारुति सुजुकी विक्टोरिस सीधे तौर पर हुंडई क्रेटा को टक्कर देती है. क्रेटा का पेट्रोल वेरिएंट 11.11 लाख रुपये से शुरू होता है, जबकि इसका ऑटोमैटिक (IVT) वेरिएंट 15.99 लाख रुपये से मिलता है. अगर आप हुंडई क्रेटा खरीदने के लिए 50 हजार रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं, तो 9.8% ब्याज दर पर 4 साल के लोन के लिए हर महीने 31,569 रुपये की EMI भरनी होगी.

अगर आप 5 साल का लोन लेते हैं, तो हर महीने 26,424 रुपये किस्त देनी होगी. 6 साल के लोन पर EMI घटकर 23,021 रुपये प्रति माह हो जाएगी, जबकि 7 साल के लोन पर आपको हर महीने 20,613 रुपये किस्त भरनी होगी.

