हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोक्या 2 लाख रुपये की डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी Maruti Victoris? जानिए राइवल और हिसाब

क्या 2 लाख रुपये की डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी Maruti Victoris? जानिए राइवल और हिसाब

Maruti Victoris on EMI: मारुति विक्टोरिस को लेवल-2 ADAS और 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ पेश किया गया है. आइए इसकी ऑन-रोड कीमत, डाउन पेमेंट और EMI कैलकुलेशन के बारे में जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 02 Nov 2025 03:38 PM (IST)
Preferred Sources

मारुति सुजुकी ने हाल ही में भारतीय मार्केट में अपनी नई Hybrid SUV – Maruti Victoris लॉन्च की थी. ये गाड़ी पेट्रोल, CNG और हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ पेश की गई है और इसकी शुरुआती कीमत 10.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. यह SUV अपनी कम कीमत और हाई माइलेज की वजह से ग्राहकों के बीच तेजी से पॉपुलर हो रही है. अगर आप भी Victoris खरीदने का मन बना रहे हैं, तो विस्तार से इसकी ऑन-रोड कीमत और EMI Calculation के बारे में जानते हैं.

Maruti Victoris की ऑन-रोड कीमत

Maruti Victoris की एक्स-शोरूम कीमत 10.50 लाख रुपये से शुरू होकर टॉप वेरिएंट में 19.99 लाख रुपये तक जाती है. इसमें LXi, VXi, ZXi, ZXi(O), ZXi+ और ZXi+ (O) जैसे छह वेरिएंट्स मिलते हैं. अगर आप दिल्ली में Victoris का बेस मॉडल (LXi) खरीदते हैं, तो ऑन-रोड कीमत करीब 12.17 लाख रुपये आती है. इसमें RTO चार्ज, इंश्योरेंस और दूसरे टैक्स भी शामिल होते हैं.

कितनी करनी होगी डाउन पेमेंट?

अगर आप Maruti Victoris खरीदना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट देना होगा. इसके बाद करीब 10.17 लाख रुपये का कार लोन लेना होगा. अगर यह लोन 9% ब्याज दर पर 5 साल की अवधि के लिए लिया जाए, तो EMI लगभग 21,000 प्रति माह बनेगी. हालांकि, यह EMI आपके क्रेडिट स्कोर, बैंक की पॉलिसी और डीलरशिप पर भी निर्भर करती है.

Maruti Victoris का इंजन और माइलेज

Maruti Victoris में तीन इंजन विकल्प दिए गए हैं जिनमें 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन, 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन और 1.5-लीटर पेट्रोल + CNG इंजन शामिल हैं. इस SUV में 5-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड ऑटोमैटिक और eCVT गियरबॉक्स का विकल्प भी उपलब्ध है. माइलेज के मामले में Victoris अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी देने वाली SUV है. पेट्रोल वेरिएंट 18.50 kmpl का माइलेज देता है, जबकि हाइब्रिड वेरिएंट 28.65 kmpl तक का माइलेज देता है.

किस गाड़ी से मुकाबला? 

बता दें कि मारुति सुजुकी विक्टोरिस सीधे तौर पर हुंडई क्रेटा को टक्कर देती है. क्रेटा का पेट्रोल वेरिएंट 11.11 लाख रुपये से शुरू होता है, जबकि इसका ऑटोमैटिक (IVT) वेरिएंट 15.99 लाख रुपये से मिलता है. अगर आप हुंडई क्रेटा खरीदने के लिए 50 हजार रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं, तो 9.8% ब्याज दर पर 4 साल के लोन के लिए हर महीने 31,569 रुपये की EMI भरनी होगी.

अगर आप 5 साल का लोन लेते हैं, तो हर महीने 26,424 रुपये किस्त देनी होगी. 6 साल के लोन पर EMI घटकर 23,021 रुपये प्रति माह हो जाएगी, जबकि 7 साल के लोन पर आपको हर महीने 20,613 रुपये किस्त भरनी होगी.

ये भी पढ़ें:-

करोड़ों की कस्टमाइज्ड Range Rover से चलती हैं दिशा पटानी, फीचर्स जानकर रह जाएंगे हैरान 

Published at : 02 Nov 2025 03:38 PM (IST)
Tags :
Maruti Suzuki Maruti Victoris Maruti Victoris On EMI Maruti Victoris Finance Plan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मोदी जी चुनाव के लिए आपको नाचकर भी दिखाएंगे', बेगूसराय में फिर बोले राहुल गांधी; 56 इंच की छाती पर भी कसा तंज
'मोदी जी चुनाव के लिए आपको नाचकर भी दिखाएंगे', बेगूसराय में फिर बोले राहुल गांधी; 56 इंच की छाती पर भी कसा तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'घर में नहीं हैं दाने, अम्मा चली भुनाने...', अखिलेश यादव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कसा तंज
'घर में नहीं हैं दाने, अम्मा चली भुनाने', अखिलेश यादव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कसा तंज
क्रिकेट
IND-W vs SA-W Final Live Score: बारिश की वजह अगर आज भारत-दक्षिण अफ्रीका का फाइनल नहीं हो पाया तो क्या होगा? जानें नियम
LIVE: बारिश की वजह अगर आज भारत-दक्षिण अफ्रीका का फाइनल नहीं हो पाया तो क्या होगा? जानें नियम
टेलीविजन
प्रेग्नेंट भारती सिंह की तबियत नहीं ठीक, बोलीं- डिलीवरी टाइम नजदीक आ रहा
प्रेग्नेंट भारती सिंह की तबियत नहीं ठीक, बोलीं- डिलीवरी टाइम नजदीक आ रहा
Advertisement

वीडियोज

आयुष्मान खुराना इंटरव्यू | थम्मा, कलेक्शन, हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, आगामी प्रोजेक्ट्स और बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | शाह बानो मामला | महिला अधिकार | बॉलीवुड का काला पक्ष
Dularchand Case: सफेद पैंट-शर्ट में दिखे Anant Singh को रात के सन्नाटे में पुलिस ने किया गिरफ्तार
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | बॉलीवुड की टाइमलाइन, लगातार बदलते ढर्रे पर | जन्नत, हक़ और भी बहुत कुछ
Anant Singh Arrest: आधी रात अनंत सिंह गिरफ्तार । Bihar Election । Dularchand Murder Case
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मोदी जी चुनाव के लिए आपको नाचकर भी दिखाएंगे', बेगूसराय में फिर बोले राहुल गांधी; 56 इंच की छाती पर भी कसा तंज
'मोदी जी चुनाव के लिए आपको नाचकर भी दिखाएंगे', बेगूसराय में फिर बोले राहुल गांधी; 56 इंच की छाती पर भी कसा तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'घर में नहीं हैं दाने, अम्मा चली भुनाने...', अखिलेश यादव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कसा तंज
'घर में नहीं हैं दाने, अम्मा चली भुनाने', अखिलेश यादव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कसा तंज
क्रिकेट
IND-W vs SA-W Final Live Score: बारिश की वजह अगर आज भारत-दक्षिण अफ्रीका का फाइनल नहीं हो पाया तो क्या होगा? जानें नियम
LIVE: बारिश की वजह अगर आज भारत-दक्षिण अफ्रीका का फाइनल नहीं हो पाया तो क्या होगा? जानें नियम
टेलीविजन
प्रेग्नेंट भारती सिंह की तबियत नहीं ठीक, बोलीं- डिलीवरी टाइम नजदीक आ रहा
प्रेग्नेंट भारती सिंह की तबियत नहीं ठीक, बोलीं- डिलीवरी टाइम नजदीक आ रहा
इंडिया
'हिंसा की कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी', दुलारचंद यादव हत्याकांड में एक्शन के बाद बोले CEC ज्ञानेश कुमार
'हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी', दुलारचंद हत्याकांड में एक्शन के बाद बोले CEC ज्ञानेश कुमार
बिहार
'हम लोग का कुछ लेना-देना नहीं है', अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर सूरजभान की पत्नी वीणा देवी का पहला रिएक्शन
'हम लोग का कुछ लेना-देना नहीं है', अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर सूरजभान की पत्नी का पहला रिएक्शन
जनरल नॉलेज
Shah Rukh Khan Birthday: शाहरुख खान इलेक्शन लड़े तो क्या होगा चुनाव चिह्न, खुद दिया था इस सवाल का जवाब
शाहरुख खान इलेक्शन लड़े तो क्या होगा चुनाव चिह्न, खुद दिया था इस सवाल का जवाब
लाइफस्टाइल
Correct way to drink wine: 99 पर्सेंट लोग नहीं जानते वाइन पीने का सही तरीका, क्या आप भी करते हैं ये गलतियां?
99 पर्सेंट लोग नहीं जानते वाइन पीने का सही तरीका, क्या आप भी करते हैं ये गलतियां?
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget