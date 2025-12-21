टैक्स फ्री मिल रही Maruti Swift! ऐसे खरीदने पर बच जाएंगे 1.89 लाख रुपये, जानें कीमत

जीएसटी कटौती के बाद अब पहले की तुलना में कार खरीदना आसान हो गया है. कारों की एक्स-शोरूम कीमत कम होने का असर आर्मी कैंटीन पर मिलने वाली कारों पर भी पड़ा है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट यानी CSD पर जवानों से 28 फीसदी की जगह 14 फीसदी जीएसटी ली जाती है.

कार की एक्स-शोरूम कीमतों में कटौती की वजह से यहां मिलने वाली कारों की कीमतों में भी कटौती हुई है. Cars24 के मुताबिक, मारुति स्विफ्ट की CSD पर शुरुआती कीमत सिर्फ 5.07 लाख रुपये है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 6.49 लाख रुपये है. वैरिएंट के आधार पर स्विफ्ट पर 1.89 लाख रुपये का टैक्स बच रहा है.

कौन-कौन CSD में शामिल?

भारत में अहमदाबाद, बागडोगरा, दिल्ली, जयपुर, कोलकाता और मुंबई जैसे शहरों में 34 CSD डिपो है. यह भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा संचालित है. CSD से कार खरीदने के लिए एलिजेबल ग्राहकों में सर्विंग और रिटायर्ड सशस्त्र बल कर्मी, सैन्य कर्मियों की विधवाएं और डिफेंस सिविलियन शामिल हैं.

Maruti Swift का माइलेज

स्विफ्ट का माइलेज 32.85 km/kg है, जो इसे अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली प्रीमियम हैचबैक बनाती है. स्विफ्ट की इस नई कार का डिजाइन बोल्ड और स्पोर्टी लुक के साथ आता है. स्विफ्ट सीएनजी तीन वेरिएंट्स के साथ मार्केट में मौजूद है.

मारुति स्विफ्ट के नए मॉडल में Z-सीरीज ड्यूल VVT इंजन है, जो कम CO2 एमीशन के साथ 101.8 Nm टॉर्क जेनरेट करता है, जिससे शहरों में ड्राइविंग बेहतर होती है. इस नई स्विफ्ट S-CNG को तीन वेरिएंट्स में पेश किया गया है - V, V(O) और Z. इन सभी वेरिएंट्स में 5-स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स दिया गया है.

Maruti Swift में मिलते हैं ये फीचर्स

मारुति की नई स्विफ्ट S-CNG में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इसके अलावा, इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट, वायरलेस चार्जर, स्प्लिट रियर सीट्स, 7-इंच का स्मार्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम और सुजुकी कनेक्ट जैसे नए फीचर्स भी शामिल हैं. यह गाड़ी हुंडई ग्रैंड आई10 निओस, टाटा टियागो, मारुति बलेनो, टोयोटा ग्लैंजा और टाटा पंच जैसी प्रीमियम और कॉम्पैक्ट हैचबैक कारों को टक्कर देती है.

