हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोMaruti Suzuki Ertiga हुई सस्ती और स्टाइलिश, अब करीब 50,000 तक की होगी बचत; जानें नई कीमत

Maruti Suzuki Ertiga हुई सस्ती और स्टाइलिश, अब करीब 50,000 तक की होगी बचत; जानें नई कीमत

फेस्टिव सीजन 2025 से पहले मारुति सुजुकी ने अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली एमपीवी अर्टिगा में नए फीचर्स जोड़े हैं. अपडेट के बाद Maruti Suzuki Ertiga ग्राहकों के लिए और भी बेहतर विकल्प बन गई है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 28 Sep 2025 03:30 PM (IST)
Preferred Sources

फेस्टिव सीजन से पहले Maruti Suzuki Ertiga को नए फीचर्स और डिजाइन अपडेट के साथ लॉन्च किया गया है. इसमें ब्लैक एक्सेंट वाला नया रूफ स्पॉइलर दिया गया है जो सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड मिलेगा. इन बदलावों के साथ Ertiga का लुक और भी ज्यादा स्पोर्टी और प्रीमियम हो गया है. आइए विस्तार से जानते हैं कि जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स के बाद Maruti Suzuki Ertiga की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत कितनी हो गई है.

पैसेंजर्स के लिए बेहतर कूलिंग और कम्फर्ट

  • Ertiga में अब एसी सिस्टम को अपग्रेड किया गया है. पहले सेकंड-रो के वेंट्स रूफ पर थे, जिन्हें अब सेंटर कंसोल के पीछे शिफ्ट किया गया है. वहीं, तीसरी रो में भी इंडिपेंडेंट एसी वेंट्स और एडजस्टेबल ब्लोअर कंट्रोल दिए गए हैं. इस बदलाव से सभी यात्रियों को पहले से बेहतर कूलिंग का अनुभव मिलेगा.

टेक्नोलॉजी और पावरट्रेन

  • दरअसल, नए अपडेट में सेकंड और थर्ड-रो पैसेंजर्स के लिए USB-C चार्जिंग पोर्ट्स भी दिए गए हैं, जिससे मॉडर्न चार्जिंग जरूरतें आसानी से पूरी हो सकें. इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन है, जो 102bhp पावर और 136.8Nm टॉर्क देता है. ट्रांसमिशन विकल्प में 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक शामिल हैं. CNG वर्जन केवल मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है.

बिक्री में नंबर-1 कार बनी Ertiga

  • अगस्त 2025 में Maruti Suzuki Ertiga ने SUV ट्रेंड को पीछे छोड़ते हुए भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली पैसेंजर व्हीकल का खिताब हासिल किया. इस दौरान 18,445 यूनिट्स बिकीं.
    इसने Maruti Dzire (16,509 यूनिट्स) और Hyundai Creta (15,924 यूनिट्स) जैसी पॉपुलर कारों को पीछे छोड़ दिया. टॉप-10 लिस्ट में वैगनआर, टाटा नेक्सॉन, ब्रेज़ा, बलेनो, फ्रॉन्क्स, स्विफ्ट और ईको भी शामिल रहीं.

नई कीमतें और GST छूट

  • जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स के बाद Maruti Suzuki Ertiga की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत अब 8.80 लाख रुपये हो गई है. वेरिएंट के हिसाब से करीब 50,000 रुपये तक की बचत हो सकती है, जिससे ये परिवारों के लिए और भी किफायती विकल्प बन गई है.

किन कारों से होगा मुकाबला?

Ertiga का मुकाबला भारतीय बाजार में कुछ पॉपुलर एमपीवी से है. इसमें Toyota Rumion शामिल है, जो दरअसल Ertiga का रीबैज्ड वर्जन है. इसके अलावा Kia Carens भी एक बड़ा विकल्प है, जिसे प्रीमियम फीचर्स और कम्फर्ट के लिए जाना जाता है. वहीं Mahindra Marazzo ग्राहकों को ज्यादा स्पेस और दमदार इंजन का विकल्प देती है. दिलचस्प बात यह है कि इन कारों में CNG वेरिएंट उपलब्ध नहीं है, जबकि Ertiga अपने किफायती CNG मॉडल की वजह से फैमिली खरीदारों की पहली पसंद बन चुकी है.

ये भी पढ़ें: Hero Splendor से भी कम कीमत में आती हैं ये 5 बाइक्स, कीमत 55 हजार रुपये से शुरू, जानें डिटेल्स

Published at : 28 Sep 2025 03:24 PM (IST)
Tags :
Maruti Suzuki Mahindra Marazzo Maruti Suzuki Ertiga Toyota Rumion Kia Carens
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'आप इतने बड़े मौलाना हैं, फिर भी आपने...', आई लव मुहम्मद मामले में तौकीर रजा पर भड़के ओवैसी के नेता असीम वकार
'आप इतने बड़े मौलाना हैं, फिर भी आपने...', आई लव मुहम्मद मामले में तौकीर रजा पर भड़के ओवैसी के नेता असीम वकार
दिल्ली NCR
दिल्ली की बेटियों के लिए खुशखबरी, 1 अक्टूबर से शुरू होगा 'लाडली योजना' का भुगतान! किसे मिलेगा पैसा?
दिल्ली: बेटियों के लिए खुशखबरी, इस दिन से शुरू होगा 'लाडली योजना' का भुगतान! किसे मिलेगा पैसा?
क्रिकेट
अब आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा टीम इंडिया का करेंगे चयन? BCCI ने बनाया सेलेक्टर; कंफर्म खबर आई सामने
अब आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा टीम इंडिया का करेंगे चयन? BCCI ने बनाया सेलेक्टर; कंफर्म खबर आई सामने
टेलीविजन
शिवांगी जोशी की ऑनस्क्रीन बेटी की 10 फोटोज, 'मां नायरा' की तरह हैं खूबसूरत
शिवांगी जोशी की ऑनस्क्रीन बेटी की 10 फोटोज, 'मां नायरा' की तरह हैं खूबसूरत
Advertisement

वीडियोज

रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर बेटी वेरा का नेशनल क्रश बनना ग्लोबल सनसनी और भी बहुत कुछ
Nuh Police Attack: नूंह में पुलिस टीम पर हमला, चोर को बचाने के लिए फायरिंग
रजत बेदी बॉलीवुड के बुरे लोगों पर कोई मिल गया 16 साल बाद बॉलीवुड में वापसी और भी बहुत कुछ
Tamilnadu Stampede: तमिलनाडु में ऐसा क्या हुआ? 39 मौतें, चारों तरफ चीख, 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान
Hyderabad Flood: Hyderabad में बाढ़ का कहर देखिए, 200 से ज्यादा घर जलमग्न, हाहाकार मचा | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'आप इतने बड़े मौलाना हैं, फिर भी आपने...', आई लव मुहम्मद मामले में तौकीर रजा पर भड़के ओवैसी के नेता असीम वकार
'आप इतने बड़े मौलाना हैं, फिर भी आपने...', आई लव मुहम्मद मामले में तौकीर रजा पर भड़के ओवैसी के नेता असीम वकार
दिल्ली NCR
दिल्ली की बेटियों के लिए खुशखबरी, 1 अक्टूबर से शुरू होगा 'लाडली योजना' का भुगतान! किसे मिलेगा पैसा?
दिल्ली: बेटियों के लिए खुशखबरी, इस दिन से शुरू होगा 'लाडली योजना' का भुगतान! किसे मिलेगा पैसा?
क्रिकेट
अब आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा टीम इंडिया का करेंगे चयन? BCCI ने बनाया सेलेक्टर; कंफर्म खबर आई सामने
अब आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा टीम इंडिया का करेंगे चयन? BCCI ने बनाया सेलेक्टर; कंफर्म खबर आई सामने
टेलीविजन
शिवांगी जोशी की ऑनस्क्रीन बेटी की 10 फोटोज, 'मां नायरा' की तरह हैं खूबसूरत
शिवांगी जोशी की ऑनस्क्रीन बेटी की 10 फोटोज, 'मां नायरा' की तरह हैं खूबसूरत
इंडिया
TVK Rally Stampede: करूर भगदड़ मामले में गिरफ्तार होंगे एक्टर विजय? CM स्टालिन ने दिया ये जवाब
करूर भगदड़ मामले में गिरफ्तार होंगे एक्टर विजय? CM स्टालिन ने दिया ये जवाब
मध्य प्रदेश
सोनम रघुवंशी के पुतला दहन पर मध्य प्रदेश HC की बड़ी टिप्पणी, राज्य सरकार को ये निर्देश जारी
सोनम रघुवंशी के पुतला दहन पर मध्य प्रदेश HC की बड़ी टिप्पणी, राज्य सरकार को ये निर्देश जारी
हेल्थ
कुत्ते ही नहीं इन जानवरों के काटने से भी फैलता है रेबीज, गलती से भी न करें इग्नोर
कुत्ते ही नहीं इन जानवरों के काटने से भी फैलता है रेबीज, गलती से भी न करें इग्नोर
यूटिलिटी
आयुष्मान वय वंदन ही नहीं, सीनियर सिटिजंस को इन 3 योजनाओं में भी मिलता है फ्री इलाज, जान लें पूरी डिटेल
आयुष्मान वय वंदन ही नहीं, सीनियर सिटिजंस को इन 3 योजनाओं में भी मिलता है फ्री इलाज, जान लें पूरी डिटेल
ENT LIVE
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
ENT LIVE
Janawar Review: भुवन अरोड़ा की शानदार अदाकाराएं, ये क्राइम थ्रिलर स्टार्स के साथ देवी संदेश
Janawar Review: भुवन अरोड़ा की शानदार अदाकाराएं, ये क्राइम थ्रिलर स्टार्स के साथ देवी संदेश
ENT LIVE
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
ENT LIVE
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
ENT LIVE
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
Embed widget