Maruti Suzuki Ertiga हुई सस्ती और स्टाइलिश, अब करीब 50,000 तक की होगी बचत; जानें नई कीमत
फेस्टिव सीजन 2025 से पहले मारुति सुजुकी ने अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली एमपीवी अर्टिगा में नए फीचर्स जोड़े हैं. अपडेट के बाद Maruti Suzuki Ertiga ग्राहकों के लिए और भी बेहतर विकल्प बन गई है.
फेस्टिव सीजन से पहले Maruti Suzuki Ertiga को नए फीचर्स और डिजाइन अपडेट के साथ लॉन्च किया गया है. इसमें ब्लैक एक्सेंट वाला नया रूफ स्पॉइलर दिया गया है जो सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड मिलेगा. इन बदलावों के साथ Ertiga का लुक और भी ज्यादा स्पोर्टी और प्रीमियम हो गया है. आइए विस्तार से जानते हैं कि जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स के बाद Maruti Suzuki Ertiga की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत कितनी हो गई है.
पैसेंजर्स के लिए बेहतर कूलिंग और कम्फर्ट
- Ertiga में अब एसी सिस्टम को अपग्रेड किया गया है. पहले सेकंड-रो के वेंट्स रूफ पर थे, जिन्हें अब सेंटर कंसोल के पीछे शिफ्ट किया गया है. वहीं, तीसरी रो में भी इंडिपेंडेंट एसी वेंट्स और एडजस्टेबल ब्लोअर कंट्रोल दिए गए हैं. इस बदलाव से सभी यात्रियों को पहले से बेहतर कूलिंग का अनुभव मिलेगा.
टेक्नोलॉजी और पावरट्रेन
- दरअसल, नए अपडेट में सेकंड और थर्ड-रो पैसेंजर्स के लिए USB-C चार्जिंग पोर्ट्स भी दिए गए हैं, जिससे मॉडर्न चार्जिंग जरूरतें आसानी से पूरी हो सकें. इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन है, जो 102bhp पावर और 136.8Nm टॉर्क देता है. ट्रांसमिशन विकल्प में 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक शामिल हैं. CNG वर्जन केवल मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है.
बिक्री में नंबर-1 कार बनी Ertiga
- अगस्त 2025 में Maruti Suzuki Ertiga ने SUV ट्रेंड को पीछे छोड़ते हुए भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली पैसेंजर व्हीकल का खिताब हासिल किया. इस दौरान 18,445 यूनिट्स बिकीं.
इसने Maruti Dzire (16,509 यूनिट्स) और Hyundai Creta (15,924 यूनिट्स) जैसी पॉपुलर कारों को पीछे छोड़ दिया. टॉप-10 लिस्ट में वैगनआर, टाटा नेक्सॉन, ब्रेज़ा, बलेनो, फ्रॉन्क्स, स्विफ्ट और ईको भी शामिल रहीं.
नई कीमतें और GST छूट
- जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स के बाद Maruti Suzuki Ertiga की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत अब 8.80 लाख रुपये हो गई है. वेरिएंट के हिसाब से करीब 50,000 रुपये तक की बचत हो सकती है, जिससे ये परिवारों के लिए और भी किफायती विकल्प बन गई है.
किन कारों से होगा मुकाबला?
Ertiga का मुकाबला भारतीय बाजार में कुछ पॉपुलर एमपीवी से है. इसमें Toyota Rumion शामिल है, जो दरअसल Ertiga का रीबैज्ड वर्जन है. इसके अलावा Kia Carens भी एक बड़ा विकल्प है, जिसे प्रीमियम फीचर्स और कम्फर्ट के लिए जाना जाता है. वहीं Mahindra Marazzo ग्राहकों को ज्यादा स्पेस और दमदार इंजन का विकल्प देती है. दिलचस्प बात यह है कि इन कारों में CNG वेरिएंट उपलब्ध नहीं है, जबकि Ertiga अपने किफायती CNG मॉडल की वजह से फैमिली खरीदारों की पहली पसंद बन चुकी है.
ये भी पढ़ें: Hero Splendor से भी कम कीमत में आती हैं ये 5 बाइक्स, कीमत 55 हजार रुपये से शुरू, जानें डिटेल्स
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL