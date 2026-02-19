Maruti e Vitara की प्राइस लिस्ट जारी, जानें बेस से लेकर टॉप मॉडल तक की कीमत

मारुति सुजुकी ने अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV Maruti e Vitara की पूरी प्राइस लिस्ट जारी कर दी है. इसका बेस वेरिएंट Delta 15.99 लाख रुपये की कीमत पर लॉन्च किया गया है. यह कीमत एक्स-शोरूम है. कंपनी ने इस SUV को अलग-अलग वेरिएंट में पेश किया है, जिससे ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से विकल्प चुन सकें. Zeta वेरिएंट की कीमत 17.49 लाख रुपये है, जबकि Alpha वेरिएंट 19.79 लाख रुपये में मिलता है. टॉप मॉडल Alpha ड्यूल-टोन की कीमत 20.01 लाख रुपये रखी गई है. आइए विस्तार से जानते है.

BaaS मॉडल में कम शुरुआती कीमत

Maruti e Vitara को BaaS यानी Battery-as-a-Service प्लान के साथ भी खरीदा जा सकता है. इस मॉडल में ग्राहक गाड़ी की कीमत कम देकर बैटरी के लिए हर किलोमीटर के हिसाब से किराया देते हैं. Delta वेरिएंट की BaaS कीमत 10.99 लाख रुपये है और इसमें 3.99 रुपये प्रति किलोमीटर बैटरी किराया देना होगा. Zeta वेरिएंट 11.99 लाख रुपये (+ 4.39 रुपये/किमी), Alpha 14.29 लाख रुपये (+ 4.39 रुपये/किमी) और Alpha ड्यूल-टोन 14.51 लाख रुपये (+ 4.39 रुपये/किमी) में उपलब्ध है. यह प्लान उन ग्राहकों के लिए फायदेमंद हो सकता है जो कम शुरुआती निवेश के साथ EV खरीदना चाहते हैं.

BaaS प्लान कैसे करता है काम?

BaaS प्लान में ग्राहक बैटरी को खरीदने की बजाय उसका किराया देते हैं. छोटी बैटरी वाले Delta वेरिएंट पर 3.99 रुपये प्रति किलोमीटर का चार्ज है, जबकि बड़ी बैटरी वाले Zeta और Alpha वेरिएंट पर 4.39 रुपये प्रति किलोमीटर देना होगा. मारुति इस इलेक्ट्रिक SUV के साथ 7.4kW का AC होम चार्जर और उसकी इंस्टॉलेशन मुफ्त दे रही है, जिससे घर पर चार्जिंग आसान हो जाती है.

वारंटी और बायबैक प्लान

Maruti e Vitara पर 3 साल की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है, जिसे additional expenses देकर 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है. बैटरी पर 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी दी जा रही है. कंपनी 3 साल/45,000 किमी प्लान पर 60% बायबैक वैल्यू और 4 साल/60,000 किमी प्लान पर 50% बायबैक वैल्यू भी दे रही है. इससे ग्राहकों को भविष्य में गाड़ी बदलने में सुविधा मिलेगी.

डिलीवरी कब से शुरू होगी?

शुरुआती समय में प्रोडक्शन कम होने की वजह से Maruti e Vitara की डिलीवरी सीमित रहेगी. यह SUV गुजरात प्लांट में बनाई जा रही है और कंपनी इसे विदेशों में भी भेजेगी. उम्मीद है कि जुलाई 2026 के बाद प्रोडक्शन बढ़ेगा और डिलीवरी समय कम हो जाएगा.

ये भी पढ़ें: अपडेटेड लुक के साथ लौटेगी Royal Enfield Continental GT 650, जानें कब तक होगी लॉन्च