Tata Nexon या Maruti Brezza, डेली ऑफिस जाने के लिए कौन-सी गाड़ी खरीदना बेहतर?

अगर आप डेली ऑफिस आने-जाने के लिए एक कॉम्पैक्ट SUV खरीदने की सोच रहे हैं और Maruti Brezza,Tata Nexon के बीच कंफ्यूज हैं, तो ये खबर आपके लिए है. दोनों SUVs भारतीय बाजार में भरोसे, परफॉर्मेंस और माइलेज के लिए जानी जाती हैं. आइए जानते हैं कि ऑफिस आने-जाने वालों के लिए कौन सी SUV बेहतर साबित होगी.

कीमत की बात करें तो Tata Nexon, Maruti Brezza की तुलना में थोड़ी सस्ती है. Nexon की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.32 लाख है, जबकि Brezza की कीमत 8.26 लाख से शुरू होती है. Nexon का टॉप वेरिएंट 13.79 लाख तक जाता है, वहीं Brezza का टॉप वेरिएंट 12.86 लाख तक उपलब्ध है. अगर आपका बजट सीमित है तो Nexon ज्यादा किफायती विकल्प साबित होगी. हालांकि, Brezza का कम मेंटेनेंस खर्च और उसकी मजबूत रीसेल वैल्यू लंबे समय में ऑफिस यूजर्स के लिए बेहतर है.

इंजन और परफॉर्मेंस

Tata Nexon दो इंजन ऑप्शन के साथ आती है. दोनों इंजन 6-स्पीड मैनुअल, AMT और DCT गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध हैं. Nexon का टर्बो इंजन ओवरटेकिंग और हाईवे ड्राइविंग में बेहतर ड्राइविंग एक्सपीरियंस देता है. वहीं Maruti Brezza में 1.5 लीटर K15C पेट्रोल इंजन है जो माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम के साथ आता है. Brezza की ड्राइविंग खास तौर पर शहरों में स्मूद, रिफाइंड और वाइब्रेशन-फ्री रहती है, जो रोजाना ट्रैफिक में ड्राइव करने वालों के लिए बेहतर है.

माइलेज में कौन है ज्यादा किफायती?

Maruti Brezza का पेट्रोल वर्जन 19.8 kmpl तक का माइलेज देता है, जबकि इसका CNG वर्जन 25.51 km/kg तक का दावा करता है, वहीं,Tata Nexon का पेट्रोल वर्जन 17–18 kmpl तक का माइलेज देता है और इसके डीजल वर्जन में 24.08 kmpl तक का माइलेज मिलता है.

दोनों SUVs फीचर्स के मामले में काफी मजबूत हैं, लेकिन Tata Nexon में ज्यादा आधुनिक और टेक-ओरिएंटेड फीचर्स दिए गए हैं. इसमें 10.25-इंच टचस्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जिंग और JBL साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स शामिल हैं. दूसरी ओर, Maruti Brezza में 9-इंच टचस्क्रीन, हेड-अप डिस्प्ले (HUD), ऑटो AC, सनरूफ और वायरलेस चार्जर जैसे प्रैक्टिकल फीचर्स दिए गए हैं.

