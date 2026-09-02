Range Rover ने पेश की 600 KM रेंज वाली पहली इलेक्ट्रिक SUV, जानें खासियत

लग्जरी SUV बनाने के लिए मशहूर Range Rover अब इलेक्ट्रिक सेगमेंट में भी उतर गई है. Jaguar Land Rover (JLR) ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV Range Rover Electric को पेश कर दिया है. खास बात यह है कि इसके ग्लोबल डेब्यू के साथ ही भारत में भी इसकी बुकिंग शुरू कर दी गई है.

कंपनी इसे अपनी Range Rover फैमिली के फ्लैगशिप मॉडल के तौर पर पेश कर रही है. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी करीब 600 किलोमीटर तक की रेंज और तेज चार्जिंग है. कंपनी का दावा है कि 10 मिनट की चार्जिंग में ही इसमें करीब 220 किलोमीटर की रेंज जोड़ी जा सकती है.

दो इलेक्ट्रिक मोटर से मिलेगी दमदार वर

Range Rover Electric में दो परमानेंट-मैग्नेट इलेक्ट्रिक मोटर दी गई हैं. दोनों मोटर मिलकर SUV को करीब 543 bhp की अधिकतम पावर और 850 Nm का टॉर्क देती हैं. कंपनी के मुताबिक, यह अब तक किसी Range Rover में दिया गया सबसे ज्यादा टॉर्क है.

इलेक्ट्रिक मोटर होने की वजह से SUV को चलाने का अनुभव काफी शांत रहने वाला है. पेट्रोल या डीजल इंजन की तरह इसमें इंजन का शोर और कंपन नहीं होगा. साथ ही इलेक्ट्रिक मोटर तुरंत टॉर्क देती है, जिससे एक्सीलरेशन भी तेज होने की उम्मीद है.





Range Rover Electric में 118.5 kWh का डबल-स्टैक्ड बैटरी पैक दिया गया है. यह बैटरी 800-वोल्ट आर्किटेक्चर पर काम करती है. बड़ी बैटरी की वजह से SUV को लंबी ड्राइविंग रेंज मिलती है.

कंपनी के मुताबिक, इसकी WLTP रेंज 600 किलोमीटर तक हो सकती है. वहीं रियल कंडीशन में करीब 535 किलोमीटर तक की रेंज मिलने का दावा किया गया है. हालांकि, रेंज ड्राइविंग स्टाइल, मौसम, सड़क और ट्रैफिक जैसी परिस्थितियों पर निर्भर करेगी.

10 मिनट में 220 km की रेंज

चार्जिंग के मामले में भी Range Rover Electric काफी दमदार है. कंपनी के मुताबिक, 350kW DC फास्ट चार्जर की मदद से इसकी बैटरी को 10 से 80 प्रतिशत तक चार्ज करने में करीब 22 मिनट लगते हैं.

इसके अलावा सिर्फ 10 मिनट की फास्ट चार्जिंग में करीब 220 किलोमीटर की अतिरिक्त रेंज मिल सकती है. इसका फायदा खास तौर पर लंबी दूरी की यात्रा के दौरान होगा, जहां कम समय में ज्यादा रेंज हासिल करना जरूरी होता है.

Range Rover की पहचान सिर्फ लग्जरी और आरामदायक ड्राइविंग तक सीमित नहीं है. कंपनी ने इलेक्ट्रिक मॉडल में भी इसकी ऑफ-रोड क्षमता को बरकरार रखने की कोशिश की है.





SUV में नया Integrated Traction Management System दिया गया है, जो सड़क या जमीन की स्थिति बदलने पर बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करता है. इसमें सिंगल-पेडल ड्राइविंग मोड भी दिया गया है. कंपनी के अनुसार, यह SUV 45 डिग्री तक की चढ़ाई पर चढ़ सकती है और करीब 900 mm गहरे पानी से भी गुजर सकती है.

इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के बावजूद इसे सिर्फ शहरों में चलने वाली लग्जरी SUV के तौर पर नहीं देखा जा रहा है. यह खराब रास्तों और ऑफ-रोड परिस्थितियों में भी Range Rover की पारंपरिक क्षमता को बनाए रखने की कोशिश करती है.

कई वेरिएंट में आएगी Range Rover Electric

कंपनी Range Rover Electric को कई अलग-अलग वेरिएंट में पेश करने वाली है. इसमें स्टैंडर्ड-व्हीलबेस Autobiography वेरिएंट के साथ Long-Wheelbase SV, SV Ultra और SV Black वेरिएंट शामिल होंगे.

इसके अलावा कंपनी एक खास First Edition भी पेश करेगी. इसमें Belgravia Green, Santorini Black और Varesine Blue जैसे कलर विकल्प मिलेंगे. इस स्पेशल एडिशन में अलग इंटीरियर ट्रिम भी दिया जाएगा.

भारत में Range Rover Electric की कीमत का अभी ऐलान नहीं किया गया है. हालांकि, लॉन्च के बाद इसका मुकाबला लग्जरी इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में Mercedes-Benz EQS SUV, BMW iX और Volvo EX90 जैसी गाड़ियों से हो सकता है.

Range Rover Electric कंपनी के लिए सिर्फ एक नई इलेक्ट्रिक SUV नहीं है, बल्कि Range Rover ब्रांड को इलेक्ट्रिक दौर में ले जाने की दिशा में एक बड़ा कदम है.

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