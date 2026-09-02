Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोRange Rover ने पेश की 600 KM रेंज वाली पहली इलेक्ट्रिक SUV, जानें खासियत

Range Rover ने पेश की 600 KM रेंज वाली पहली इलेक्ट्रिक SUV, जानें खासियत

चार्जिंग के मामले में Range Rover Electric काफी दमदार है. कंपनी के मुताबिक, 350kW DC फास्ट चार्जर की मदद से इसकी बैटरी को 10 से 80 प्रतिशत तक चार्ज करने में करीब 22 मिनट लगते हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 02 Sep 2026 02:15 PM (IST)
Preferred Sources

लग्जरी SUV बनाने के लिए मशहूर Range Rover अब इलेक्ट्रिक सेगमेंट में भी उतर गई है. Jaguar Land Rover (JLR) ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV Range Rover Electric को पेश कर दिया है. खास बात यह है कि इसके ग्लोबल डेब्यू के साथ ही भारत में भी इसकी बुकिंग शुरू कर दी गई है.

कंपनी इसे अपनी Range Rover फैमिली के फ्लैगशिप मॉडल के तौर पर पेश कर रही है. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी करीब 600 किलोमीटर तक की रेंज और तेज चार्जिंग है. कंपनी का दावा है कि 10 मिनट की चार्जिंग में ही इसमें करीब 220 किलोमीटर की रेंज जोड़ी जा सकती है.

दो इलेक्ट्रिक मोटर से मिलेगी दमदार वर

  • Range Rover Electric में दो परमानेंट-मैग्नेट इलेक्ट्रिक मोटर दी गई हैं. दोनों मोटर मिलकर SUV को करीब 543 bhp की अधिकतम पावर और 850 Nm का टॉर्क देती हैं. कंपनी के मुताबिक, यह अब तक किसी Range Rover में दिया गया सबसे ज्यादा टॉर्क है.
  • इलेक्ट्रिक मोटर होने की वजह से SUV को चलाने का अनुभव काफी शांत रहने वाला है. पेट्रोल या डीजल इंजन की तरह इसमें इंजन का शोर और कंपन नहीं होगा. साथ ही इलेक्ट्रिक मोटर तुरंत टॉर्क देती है, जिससे एक्सीलरेशन भी तेज होने की उम्मीद है.


Range Rover ने पेश की 600 KM रेंज वाली पहली इलेक्ट्रिक SUV, जानें खासियत

  • Range Rover Electric में 118.5 kWh का डबल-स्टैक्ड बैटरी पैक दिया गया है. यह बैटरी 800-वोल्ट आर्किटेक्चर पर काम करती है. बड़ी बैटरी की वजह से SUV को लंबी ड्राइविंग रेंज मिलती है.
  • कंपनी के मुताबिक, इसकी WLTP रेंज 600 किलोमीटर तक हो सकती है. वहीं रियल कंडीशन में करीब 535 किलोमीटर तक की रेंज मिलने का दावा किया गया है. हालांकि, रेंज ड्राइविंग स्टाइल, मौसम, सड़क और ट्रैफिक जैसी परिस्थितियों पर निर्भर करेगी.

10 मिनट में 220 km की रेंज

  • चार्जिंग के मामले में भी Range Rover Electric काफी दमदार है. कंपनी के मुताबिक, 350kW DC फास्ट चार्जर की मदद से इसकी बैटरी को 10 से 80 प्रतिशत तक चार्ज करने में करीब 22 मिनट लगते हैं.
  • इसके अलावा सिर्फ 10 मिनट की फास्ट चार्जिंग में करीब 220 किलोमीटर की अतिरिक्त रेंज मिल सकती है. इसका फायदा खास तौर पर लंबी दूरी की यात्रा के दौरान होगा, जहां कम समय में ज्यादा रेंज हासिल करना जरूरी होता है.
  • Range Rover की पहचान सिर्फ लग्जरी और आरामदायक ड्राइविंग तक सीमित नहीं है. कंपनी ने इलेक्ट्रिक मॉडल में भी इसकी ऑफ-रोड क्षमता को बरकरार रखने की कोशिश की है.


Range Rover ने पेश की 600 KM रेंज वाली पहली इलेक्ट्रिक SUV, जानें खासियत

  • SUV में नया Integrated Traction Management System दिया गया है, जो सड़क या जमीन की स्थिति बदलने पर बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करता है. इसमें सिंगल-पेडल ड्राइविंग मोड भी दिया गया है. कंपनी के अनुसार, यह SUV 45 डिग्री तक की चढ़ाई पर चढ़ सकती है और करीब 900 mm गहरे पानी से भी गुजर सकती है.
  • इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के बावजूद इसे सिर्फ शहरों में चलने वाली लग्जरी SUV के तौर पर नहीं देखा जा रहा है. यह खराब रास्तों और ऑफ-रोड परिस्थितियों में भी Range Rover की पारंपरिक क्षमता को बनाए रखने की कोशिश करती है.

कई वेरिएंट में आएगी Range Rover Electric

  • कंपनी Range Rover Electric को कई अलग-अलग वेरिएंट में पेश करने वाली है. इसमें स्टैंडर्ड-व्हीलबेस Autobiography वेरिएंट के साथ Long-Wheelbase SV, SV Ultra और SV Black वेरिएंट शामिल होंगे.
  • इसके अलावा कंपनी एक खास First Edition भी पेश करेगी. इसमें Belgravia Green, Santorini Black और Varesine Blue जैसे कलर विकल्प मिलेंगे. इस स्पेशल एडिशन में अलग इंटीरियर ट्रिम भी दिया जाएगा.
  • भारत में Range Rover Electric की कीमत का अभी ऐलान नहीं किया गया है. हालांकि, लॉन्च के बाद इसका मुकाबला लग्जरी इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में Mercedes-Benz EQS SUV, BMW iX और Volvo EX90 जैसी गाड़ियों से हो सकता है.
  • Range Rover Electric कंपनी के लिए सिर्फ एक नई इलेक्ट्रिक SUV नहीं है, बल्कि Range Rover ब्रांड को इलेक्ट्रिक दौर में ले जाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. 

यह भी पढ़ें:-

बाइक पर कुत्ते को बैठाकर चलते हैं, जानें क्या कहता है कानून? 

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
Read More
Published at : 02 Sep 2026 02:15 PM (IST)
Tags :
Auto News Range Rover Range Rover Electric
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Range Rover ने पेश की 600 KM रेंज वाली पहली इलेक्ट्रिक SUV, जानें खासियत
Range Rover ने पेश की 600 KM रेंज वाली पहली इलेक्ट्रिक SUV, जानें खासियत
ऑटो
नए ब्रांड के साथ JSW लॉन्च कर सकती है 1000 KM रेंज वाली गाड़ी, जानें खासियत
नए ब्रांड के साथ JSW लॉन्च कर सकती है 1000 KM रेंज वाली गाड़ी, जानें खासियत
ऑटो
बाइक पर कुत्ते को बैठाकर चलते हैं, जानें क्या कहता है कानून?
बाइक पर कुत्ते को बैठाकर चलते हैं, जानें क्या कहता है कानून?
ऑटो
315 KM रेंज और कीमत 8 लाख से शुरू, मारुति की सस्ती EV में क्या खास?
315 KM रेंज और कीमत 8 लाख से शुरू, मारुति की सस्ती EV में क्या खास?
Advertisement

वीडियोज

अंकित बालियान हत्याकांड में बड़ा खुलासा !
घर का सपना होगा साकार! लखनऊ में 3600 प्लॉट की लॉटरी
SCO Summit में Shehbaz Sharif की 'नौटंकी'..'नॉनस्टॉप'
पिघलते ग्लेशियर से नेपाल में फिर जलप्रलय का खतरा?
GDP के आंकड़ों के पीछे सच क्या?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सीएम विजय का बड़ा फैसला, किसानों और शिक्षकों के खिलाफ दर्ज केस लिए वापस
सीएम विजय का बड़ा फैसला, किसानों और शिक्षकों के खिलाफ दर्ज केस लिए वापस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: ओपी राजभर अपने ही विभाग के प्रमुख सचिव से क्यों नाराज? abp न्यूज़ से खुलकर बोले
Exclusive: ओपी राजभर अपने ही विभाग के प्रमुख सचिव से क्यों नाराज? abp न्यूज़ से खुलकर बोले
विश्व
3 ताकतवर देशों की लिस्ट में भारत, अमेरिका बाहर, किसने किया ये ऐलान
3 ताकतवर देशों की लिस्ट में भारत, अमेरिका बाहर, किसने किया ये ऐलान
टेलीविजन
अपने पिता के निधन पर क्यों खुश के राम कपूर? वजह जान दहल जाएगा दिल
अपने पिता के निधन पर क्यों खुश के राम कपूर? वजह जान दहल जाएगा दिल
क्रिकेट
BCCI मीटिंग में हो सकता है बवाल, अगरकर-लक्ष्मण में हो सकता है घमासान
BCCI मीटिंग में हो सकता है बवाल, अगरकर-लक्ष्मण में हो सकता है घमासान
इंडिया
झारखंड, दिल्ली-महाराष्ट्र में SIR पर बवाल, विपक्ष बोला- 'BJP को जिताने के लिए...'
SIR पर बवाल: झारखंड, दिल्ली-महाराष्ट्र की रिपोर्ट पर भड़का विपक्ष, क्या कहा?
महाराष्ट्र
दिशा सालियान केस: HC के आदेश पर छलके पिता के आंसू, कहा- सच्चाई की जीत हुई
दिशा सालियान केस: HC के आदेश पर छलके पिता के आंसू, कहा- सच्चाई की जीत हुई
Home Tips
Wooden Table: लकड़ी से पानी के जिद्दी निशान कैसे हटाएं? आजमाएं ये घरेलू नुस्खा
लकड़ी से पानी के जिद्दी निशान कैसे हटाएं? आजमाएं ये घरेलू नुस्खा
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget