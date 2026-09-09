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हिंदी न्यूज़ऑटोअब Lamborghini में दौड़ेगी Police, जानें क्यों मिली यह Supercar?

अब Lamborghini में दौड़ेगी Police, जानें क्यों मिली यह Supercar?

इटालियन पुलिस के बेड़े में 907 हॉर्सपावर वाली लैम्बोर्गिनी टेमेरारियो सुपरकार शामिल हो गई है. जानिए पुलिस को यह इतनी तेज कार मिलने की मुख्य वजह क्या है.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 09 Sep 2026 01:42 PM (IST)
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किसी भी देश में कोई अपराध न हो इसके लिए पुलिस की जिम्मेदारी सबसे बड़ी होती है. जिसके चलते सभी देशों में पुलिस को बेहतरीन से बेहतरीन सुविधा दी जाती है. ताकि पुलिस अपराध को होने से रोक सके और जरूरत पड़ने पर सही समय पर पहुंच सके. इंडिया में हर प्रदेश में पुलिस को शानदार गाड़ियां दी गई हैं. लेकिन आज हम एक ऐसे देश के बात करेंगे जहां पुलिस को लैम्बोर्गिनी की गाड़ी मिल रही है.

इस खबर को सुनकर आप भी हैरान हो गए होंगे लेकिन यह सच है. दरअसल, इटली में अब पुलिस के बेड़े में 907 हॉर्सपावर वाली लैम्बोर्गिनी टेमेरारियो सुपरकार को शामिल किया गया है. चलिए जानतें हैं इस की खासियत और इसका रोल क्या रहने वाला है.

इमरजेंसी मेडिकल सप्लाई में होगा इस्तेमाल

आपको बता दें कि, लैम्बोर्गिनी टेमेरारियो को पुलिस खेमे में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य राजमार्गों पर गश्त लगाना नहीं बल्कि इमरजेंसी में ऑर्गन्स और इमरजेंसी मेडिकल सप्लाई के लिए रखा गया है. जब किसी मरीज को तुरंत ट्रांसप्लांट के लिए अंग की जरूरत होती है तो हर एक सेकंड की कीमत जिंदगी और मौत के बीच का अंतर तय करती है.

ऐसे में एम्बुलेंस या सामान्य गाड़ियां उतनी तेजी से एक शहर से दूसरे शहर तक नहीं पहुंच सकतीं. इस लिए इटली पुलिस का यह विशेष लैम्बोर्गिनी ऐसे हाई-स्टेक मेडिकल आपातकालों में ट्रैफिक को चीरते हुए बेहद ही कम समय में अंगों को अस्पताल तक पहुंचाने का काम करेगा.


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907 HP की पावर

बता दें कि, लैम्बोर्गिनी टेमेरारियो में 4.0-लीटर का ट्विन-टर्बो V8 इंजन लगा है जो तीन इलेक्ट्रिक मोटरों के साथ मिलकर 907 हॉर्सपावर HP की बेहतरीन पावर जनरेट करता है. यह कार महज 2.7 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 343 किमी/घंटा तक जाती है. कार के बूट में विशेष रूप से रेफ्रिजरेटेड मेडिकल कंटेनर और डिफिब्रिलेटर जैसे उपकरण फिट किए गए हैं ताकि ट्रांसपोर्ट के दौरान अंगों को पूरी तरह सुरक्षित रखा जा सके.


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20 साल से चल रही है लैम्बोर्गिनी

जानकारी दें दे कि, इटली पुलिस और लैम्बोर्गिनी के बीच यह अनोखी साझेदारी आज की नहीं बल्कि पिछले 20 से अधिक वर्षों से चली आ रही है. साल 2004 में पहली बार लैम्बोर्गिनी गैलार्डो को पुलिस बेड़े में शामिल किया गया था.

जबकि इसके बाद गैलार्डो LP 560-4, हुराकान और हाल ही में उरुस परफॉर्मेंट जैसी सुपरकारें भी पुलिस को सौंपी जा चुकी हैं. पिछले दो दशकों के दौरान लैम्बोर्गिनी की इन पुलिस कारों ने 200 से अधिक सफल ऑर्गन ट्रांसपोर्ट मिशन पूरे किए हैं और हजारों लोगों की जान बचाने में मदद की है.

सड़क सुरक्षा और जागरूकता का है जरिया

बता दें कि, इमरजेंसी मेडिकल डिलीवरी के अलावा यह सुपरकार इटली पुलिस के लिए सड़क सुरक्षा अभियानों और जन-जागरूकता कार्यक्रमों का एक प्रमुख चेहरा भी बनती है. जब यह हाइपर-कार सड़कों और प्रदर्शनियों में उतरती है तो युवाओं और ड्राइवरों का ध्यान तुरंत अपनी तरफ खींचती हैं.

पुलिस अधिकारी इसका उपयोग 1,500 से अधिक सड़क सुरक्षा शिक्षा कार्यक्रमों में लोगों को सुरक्षित ड्राइविंग और यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करने के लिए करते हैं. इस तरह 907 एचपी की यह सुपरकार केवल रफ्तार की पहचान नहीं बल्कि तकनीक और मानवीय सेवा का एक शानदार संगम बन चुकी है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 09 Sep 2026 01:42 PM (IST)
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