आ गई एक्टिव पेट्रोल टेक्नोलॉजी, 100 KM ज्यादा दौड़ेंगी गाड़ियां, यहां जानें सारी डिटेल्स

जियो-बीपी ने इंडिया एनर्जी वीक 2026 में अपनी नई ACTIVE पेट्रोल टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया है. इस दौरान पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे. कंपनी का दावा है कि ये नई पेट्रोल टेक्नोलॉजी गाड़ी के इंजन को अंदर से साफ रखती है और बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के माइलेज को बेहतर बनाती है. जियो-बीपी के अनुसार, इस पेट्रोल के नियमित इस्तेमाल से हर साल लगभग 100 किलोमीटर ज्यादा ड्राइविंग संभव हो सकती है. यह फ्यूल खास तौर पर भारतीय सड़कों और यहां इस्तेमाल होने वाली कारों और टू-व्हीलर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.

इंजन को कैसे रखती है साफ?

ACTIVE पेट्रोल टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा इंजन की सफाई है. समय के साथ इंजन के अंदर गंदगी और कार्बन डिपॉजिट जमा हो जाते हैं, जिससे परफॉर्मेंस और माइलेज पर असर पड़ता है. जियो-बीपी की यह पेट्रोल टेक्नोलॉजी इंजन के जरूरी हिस्सों पर जमी गंदगी को धीरे-धीरे हटाती है. जब इंजन साफ रहता है, तो वह स्मूथ चलता है, कम कंपन करता है और लंबे समय तक अच्छी कंडीशन में बना रहता है.

माइलेज के साथ मेंटेनेंस पर भी बचत

जियो-बीपी का कहना है कि ACTIVE पेट्रोल सिर्फ माइलेज ही नहीं बढ़ाती, बल्कि इंजन की सेहत का भी ख्याल रखती है. साफ इंजन का मतलब है कि उसके पार्ट्स कम घिसते हैं और उनकी उम्र बढ़ती है. इससे बार-बार सर्विसिंग की जरूरत कम पड़ती है और मेंटेनेंस खर्च भी घट सकता है. खासकर रोजाना गाड़ी चलाने वाले ग्राहकों के लिए यह एक बड़ा फायदा साबित हो सकता है.

रिसर्च और टेस्टिंग के बाद तैयार

ये पेट्रोल बीपी के 100 साल से ज्यादा के ग्लोबल फ्यूल रिसर्च एक्सपीरियंस पर बेस्ड है. इसे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टेस्ट और भारतीय इंजनों के हिसाब से खासतौर पर टेस्ट किया गया है. इसकी असली दुनिया में सफाई क्षमता को परखने के लिए जियो-बीपी ने कोयंबटूर टेस्ट ट्रैक पर एक मोटरसाइकिल को 4,000 किलोमीटर से ज्यादा चलाया. टेस्टिंग के बाद कंपनी ने इसे आम ग्राहकों के लिए लॉन्च किया है.

कंपनी क्या कहती है?

जियो-बीपी के चेयरमैन सार्थक बेहूरिया के मुताबिक, भारतीय ग्राहक ऐसे इंजन चाहते हैं जो स्मूथ हों, भरोसेमंद हों, कम मेंटेनेंस मांगें और ज्यादा माइलेज दें. वहीं, जियो-बीपी के सीईओ अक्षय वाधवा ने कहा कि 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद तैयार की गई यह ACTIVE पेट्रोल टेक्नोलॉजी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने के साथ-साथ मेंटेनेंस खर्च को भी कम कर सकती है. Jio-bp की ACTIVE पेट्रोल टेक्नोलॉजी उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो बिना एक्स्ट्रा खर्च के बेहतर माइलेज और लंबे समय तक बेहतर इंजन चाहते हैं. इंजन क्लीनिंग, स्मूथ परफॉर्मेंस और कम मेंटेनेंस के साथ यह पेट्रोल आम भारतीय ड्राइवरों के लिए एक स्मार्ट विकल्प बन सकती है.

