इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया में हर दिन कुछ नया देखने को मिल रहा है. अब जापान की कंपनी Icoma ने ऐसी इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च की है, जो सच में सबको चौंका देती है. इस बाइक का नाम Tatamel है. इसकी सबसे खास बात यह है कि जब इसका इस्तेमाल नहीं होता, तो यह पूरी तरह फोल्ड होकर एक सूटकेस की तरह बन जाती है. यानी इसे आप घर के अंदर, लिफ्ट में या ऑफिस तक आसानी से ले जा सकते हैं.

फोल्ड होते ही बन जाती है सूटकेस

दरअसल, जब Tatamel को चलाया जाता है, तो यह एक छोटे स्कूटर जैसी दिखती है. लेकिन जैसे ही आप इसे फोल्ड करते हैं, इसका साइज बहुत छोटा हो जाता है. फोल्ड होने के बाद इसका साइज करीब 27 x 27 x 10 इंच रह जाता है. इसका वजन लगभग 63 किलो है, इसलिए इसे उठाना मुश्किल है, लेकिन नीचे लगे छोटे पहियों की मदद से इसे सूटकेस की तरह खींचकर ले जाया जा सकता है. यही वजह है कि यह पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या को खत्म कर देती है.

छोटे साइज में मिलते हैं बढ़िया फीचर्स

दिखने में भले ही यह बाइक छोटी लगे, लेकिन इसके फीचर्स काफी काम के हैं. Tatamel की टॉप स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा है. एक बार फुल चार्ज होने पर यह करीब 30 किलोमीटर तक चल सकती है. इसमें 600W की मोटर दी गई है, जो जरूरत पड़ने पर ज्यादा पावर दे सकती है. इसमें सुरक्षित बैटरी का इस्तेमाल किया गया है. यह बाइक 100 किलो तक वजन उठा सकती है और छोटे पहियों के बावजूद इसमें आगे और पीछे सस्पेंशन दिए गए हैं, जिससे सफर आरामदायक रहता है. मोबाइल चार्ज करने के लिए इसमें USB पोर्ट भी मिलता है.

अपनी पसंद के हिसाब से करें कस्टमाइज

Tatamel को आप अपनी पसंद के अनुसार कस्टमाइज भी कर सकते हैं. इसमें साइड पैनल दिए गए हैं, जिन्हें बदला जा सकता है. आप इनमें अपनी फोटो, डिजाइन, कंपनी का लोगो या कोई भी ग्राफिक्स लगा सकते हैं. इससे हर राइडर की बाइक अलग और खास बन जाती है.

कीमत और किसके लिए है ये बाइक

Icoma Tatamel अब सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि इसे खरीदा जा सकता है. इसकी कीमत करीब ¥498,000, यानी लगभग 2.85 लाख रुपये है. यह बाइक खासतौर पर उन लोगों के लिए है, जो भीड़भाड़ वाले शहरों में रहते हैं और जिन्हें पार्किंग की परेशानी होती है. चूंकि यह फोल्ड होकर सूटकेस बन जाती है, इसलिए इसे घर के अंदर ले जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती.

