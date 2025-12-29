हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोYear-Ender 2025: इस साल परफॉर्मेंस, स्टाइल और फीचर्स में टॉप रहीं ये बाइक्स, देखें पूरी लिस्ट

Year-Ender 2025: इस साल परफॉर्मेंस, स्टाइल और फीचर्स में टॉप रहीं ये बाइक्स, देखें पूरी लिस्ट

2025 भारतीय बाइक मार्केट के लिए खास रहा. हर सेगमेंट में नई, पावरफुल और फीचर-लोडेड बाइक्स आईं, जिनमें स्पोर्टी, एडवेंचर और क्लासिक क्रूजर शामिल हैं. आइए विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 29 Dec 2025 10:32 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय टू-व्हीलर मार्केट के लिए साल 2025 बेहद खास साबित हुआ. इस साल लगभग हर सेगमेंट में नई और दमदार Bikes लॉन्च हुईं. चाहे एंट्री-लेवल स्पोर्ट्स बाइक हो, एडवेंचर टूरर या फिर प्रीमियम परफॉर्मेंस मशीन, कंपनियों ने हर तरह के राइडर्स को ध्यान में रखते हुए नए मॉडल पेश किए. बेहतर इंजन, एडवांस टेक्नोलॉजी, TFT डिस्प्ले, राइड मोड्स और सेफ्टी फीचर्स के साथ 2025 की बाइक्स पहले से कहीं ज्यादा मॉडर्न और पावरफुल बन गईं.

Honda CB125 Hornet

  • Honda CB125 Hornet 2025 की सबसे चर्चित 125cc मोटरसाइकिल रही. इस बाइक ने दिखा दिया कि छोटी इंजन कैटेगरी में भी प्रीमियम फील और परफॉर्मेंस दी जा सकती है. इसमें USD फ्रंट फोर्क्स, फुल LED लाइटिंग और TFT डिजिटल डिस्प्ले जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जो इस सेगमेंट में इसे खास बनाते हैं. इसका इंजन स्मूद और रिफाइंड है, जो शहर की राइडिंग के साथ-साथ हल्की हाईवे राइड के लिए भी अच्छा परफॉर्म करता है. TVS Raider और Hero Xtream जैसी बाइक्स को ये सीधी टक्कर देती है.

KTM 390 Adventure

  • नई जनरेशन KTM 390 Adventure फरवरी 2025 में लॉन्च हुई थी और आते ही एडवेंचर बाइक सेगमेंट में छा गई. इसमें 399cc का पावरफुल इंजन दिया गया है, जो करीब 45 hp की पावर जनरेट करता है. इस बाइक में एडजस्टेबल सस्पेंशन, क्रूज कंट्रोल, मल्टीपल ऑफ-रोड मोड्स और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स मिलते हैं. लंबी दूरी की टूरिंग और ऑफ-रोडिंग के शौकीनों के लिए यह एक बेहतर ऑप्शन बनकर उभरी है और Royal Enfield Himalayan 450 को कड़ी टक्कर दे रही है.

TVS Apache RTX 300

  • TVS Apache RTX 300 अक्टूबर 2025 में लॉन्च हुई और यह कंपनी की पहली फुल-फ्लेज्ड एडवेंचर मोटरसाइकिल है. इसमें नया 299cc इंजन दिया गया है, जो करीब 35 hp की पावर देता है. इस बाइक में TFT डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, स्विचेबल ABS और मजबूत बॉडी दी गई है. कीमत 1.99 लाख रुपये रखी गई, जिससे यह KTM और Royal Enfield की एडवेंचर बाइक्स को सीधी टक्कर देती है.

Royal Enfield Classic 650

  • Royal Enfield Classic 650 का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था और मार्च 2025 में यह लॉन्च होते ही हिट हो गई. इसमें 648cc का पैरलल-ट्विन इंजन मिलता है, जो दमदार पावर और रिच साउंड देता है. रेट्रो डिजाइन के साथ मॉडर्न परफॉर्मेंस का कॉम्बिनेशन इसे खास बनाता है. यह बाइक उन राइडर्स के लिए है, जो क्लासिक स्टाइल के साथ ज्यादा पावर चाहते हैं.

Aprilia Tuono 457

  • Aprilia Tuono 457 फरवरी 2025 में लॉन्च हुई और यह एक प्रीमियम नेकेड स्ट्रीटफाइटर बाइक है. इसमें 457cc का ट्विन-सिलेंडर इंजन है, जो 47 hp की पावर देता है. क्विकशिफ्टर, ट्रैक्शन कंट्रोल और शानदार हैंडलिंग इसे KTM 390 Duke की मजबूत राइवल बनाते हैं. हाई परफॉर्मेंस चाहने वाले राइडर्स के लिए यह एक शानदार विकल्प है.

Published at : 29 Dec 2025 10:32 AM (IST)
Royal Enfield Classic 650 Honda CB125 Hornet Top Motorcycle Launches 2025 New Bikes 2025
