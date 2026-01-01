Honda Activa का दबदबा बरकरार, बिक्री में बनी नंबर-1, देखें राइवल्स और सेल्स रिपोर्ट

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोHonda Activa का दबदबा बरकरार, बिक्री में बनी नंबर-1, देखें राइवल्स और सेल्स रिपोर्ट

नवंबर 2025 में Honda Activa देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली टू-व्हीलर बनी है. बिक्री के मामले में इसने Honda Shine और Unicorn जैसे मॉडल्स को भी पीछे छोड़ दिया.आइए जानें किन टू-व्हीलर्स को टक्कर देता है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 01 Jan 2026 04:57 PM (IST)
Preferred Sources

Honda 2-Wheeler भारत की सबसे भरोसेमंद दोपहिया कंपनियों में से एक है. नवंबर 2025 में कंपनी की बिक्री में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है. इस महीने Honda Activa एक बार फिर कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली दोपहिया बनी. Activa को मुख्य रूप से TVS Jupiter, Hero Xoom, Suzuki Access 125, Yamaha Fascino, और कुछ हद तक इलेक्ट्रिक सेगमेंट में Bajaj Chetak जैसे स्कूटर्स टक्कर देते हैं. आइए इसके सेल्स रिपोर्ट पर नजर डालते हैं.

Honda Activa फिर बनी लोगों की पहली पसंद

  • Honda Activa ने नवंबर 2025 में जबरदस्त प्रदर्शन किया है. पिछले महीने Activa को कुल 2,62,689 नए ग्राहक मिले. अगर पिछले साल नवंबर 2024 से तुलना करें, तो उस समय Activa की बिक्री 2,06,844 यूनिट थी. यानी सालाना आधार पर इसमें करीब 27 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. यही वजह है कि Activa बिक्री के मामले में फिर से नंबर-1 पर रही. दूसरे नंबर पर Honda Shine 125 और SP125 रही. नवंबर 2025 में इन दोनों मॉडल्स को मिलाकर 1,54,380 यूनिट की बिक्री हुई. नवंबर 2024 में यह आंकड़ा 1,25,011 यूनिट था. यानी इसमें करीब 23 प्रतिशत की सालाना बढ़ोतरी देखने को मिली है. यह बाइक खासतौर पर माइलेज और भरोसेमंद इंजन के लिए पसंद की जाती है.

Honda Unicorn की बिक्री में भी सुधार

  • तीसरे नंबर पर Honda Unicorn रही. नवंबर 2025 में इसकी 32,969 यूनिट बिकीं. पिछले साल इसी महीने यह आंकड़ा 30,678 यूनिट था. यानी इसमें करीब 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. Unicorn अपनी कंफर्टेबल राइड और मजबूत इंजन के कारण अब भी पसंद की जाती है. वहीं, Honda Shine 100 की बिक्री में सबसे ज्यादा उछाल देखने को मिला. नवंबर 2025 में इसकी 32,110 यूनिट बिकीं, जबकि नवंबर 2024 में यह आंकड़ा 20,519 यूनिट था. यानी इसमें करीब 56 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जो काफी शानदार मानी जा रही है.

Honda Activa के राइवल्स

Honda Activa को TVS Jupiter, Hero Xoom, Suzuki Access 125 और Yamaha Fascino जैसे स्कूटर्स से सीधी टक्कर मिलती है. इसके अलावा इलेक्ट्रिक सेगमेंट में Bajaj Chetak भी कुछ हद तक इसकी चुनौती बनता है. ये सभी स्कूटर्स 110cc और 125cc सेगमेंट में फीचर्स, माइलेज और कीमत के आधार पर आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं. नवंबर 2025 में Honda की बिक्री ने साफ दिखा दिया है कि Activa का दबदबा अभी भी कायम है. Shine, Unicorn और Shine 100 जैसी बाइक्स की बढ़ती बिक्री से कंपनी की मजबूत पकड़ साबित होती है. 

Published at : 01 Jan 2026 04:57 PM (IST)
