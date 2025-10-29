हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोदिल्ली में कितना सस्ता है Hero Splendor खरीदना? राइवल्स से लेकर कीमत तक जानिए सब

दिल्ली में कितना सस्ता है Hero Splendor खरीदना? राइवल्स से लेकर कीमत तक जानिए सब

Hero Splendor Plus: अगर आप दिल्ली में मोस्ट-सेलिंग बाइक हीरो स्प्लेंडर खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि आपको यह बाइक पहले से कितनी सस्ती मिलने वाली है? आइए डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 29 Oct 2025 01:27 PM (IST)
Preferred Sources

देश की सबसे बड़ी टू-व्हीलर कंपनी Hero MotoCorp की सेल में जीएसटी कटौती के बाद शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इसी के चलते अब Hero Splendor कंपनी की बेस्ट सेलिंग बाइक बन गई है. आइए जानते हैं कि जीएसटी कटौती के बाद अगर आप इस बाइक को दिल्ली में खरीदते हैं तो ये आपको कितनी कीमत पर मिलने वाली है? 

जीएसटी कटौती के बाद Hero Splendor को 73 हजार 764 रुपये में खरीदा जा सकता है. इसमें 97.2 सीसी इंजन लगा हुआ मिलता है, जो कि 7.91 बीएचपी की पावर देता है और i3S टेक्नोलॉजी से माइलेज 70 किलोमीटर प्रति लीटर मिलता है.

कितनी सस्ती मिल रही है Hero Splendor Plus? 

Hero Splendor Plus पहले 28% GST के साथ 80,166 में मिल रही थी. अब टैक्स घटकर 18% हो गया है. नतीजतन, ग्राहक इस बाइक को अब सिर्फ 73 हजार 764 रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) की शुरुआती कीमत पर खरीद सकते हैं. यानी इस पॉपुलर बाइक पर 6 हजार 402 रुपये का सीधा फायदा मिल रहा है.

कैसा है बाइक का डिजाइन? 

Hero Splendor Plus का डिजाइन हमेशा से ही सिंपल और क्लासिक रहा है, जिसे हर उम्र के लोग पसंद करते हैं. नए मॉडल में बेहतर ग्राफिक्स और डुअल-टोन कलर ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे हेवी ग्रे विद ग्रीन, ब्लैक विद पर्पल और मैट शील्ड गोल्ड. कॉम्पैक्ट बॉडी और हल्के वजन की वजह से यह बाइक शहर और गांव दोनों जगह चलाने के लिए आसान बनती है.

बाइक का इंजन और माइलेज

Hero Splendor Plus में 97.2cc BS6 Phase-2 OBD2B कंप्लायंट एयर-कूल्ड इंजन मिलता है. यह इंजन 8.02 PS पावर और 8.05 Nm टॉर्क जनरेट करता है और 4-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है. इसकी टॉप स्पीड करीब 87 kmph है. सबसे बड़ी खासियत इसका माइलेज है. यह बाइक 70–80 kmpl का माइलेज देती है, जिससे यह अब भी भारत की सबसे फ्यूल-एफिशिएंट कम्यूटर बाइक बनी हुई है.

किन बाइक्स को देती है टक्कर? 

बजट राइडर्स के लिए Hero HF Deluxe भी एक अच्छा विकल्प हो सकती है. इसकी शुरुआती कीमत GST कट के बाद 60 हजार 738 रुपये है और इस पर 5 हजार 805 रुपये तक की छूट का फायदा मिलने वाला है. वहीं, 125cc सेगमेंट में भरोसेमंद इंजन और आरामदायक परफॉर्मेंस के साथ Honda Shine 125 85,590 से शुरू होती है और इसमें ग्राहकों को 7,443 तक की बचत होगी. सबसे ज्यादा फायदा Honda SP 125 पर मिलेगा, जिसकी शुरुआती कीमत 93 हजार 247 रुपये है और इस पर 8 हजार 447 रुपये तक की छूट दी जा रही है.

यह भी पढ़ें:-

किस दिन लॉन्च होने जा रही Tata Sierra 2025? कीमत से लेकर फीचर्स तक पहले ही जानिए सब 

Published at : 29 Oct 2025 01:27 PM (IST)
Tags :
Hero Motocorp Hero Splendor Plus Hero Splendor Plus Price
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ब्राजील में ड्रग माफिया 'रेड कमांडो' पर पुलिस का घातक अटैक, हेलीकॉप्टर से बरसाए बम, लाशों का लगा ढेर
ब्राजील में ड्रग माफिया 'रेड कमांडो' पर पुलिस का अटैक, हेलीकॉप्टर से बरसाए बम, लाशों का लगा ढेर
बिहार
बिहार चुनाव: 'हमेशा हमसे तेजस्वी का सवाल काहे करते हैं?', क्यों नाराज हो गए बड़े भाई तेज प्रताप यादव?
बिहार चुनाव: 'हमेशा हमसे तेजस्वी का सवाल काहे करते हैं?', क्यों नाराज हो गए बड़े भाई तेज प्रताप यादव?
विश्व
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
आईपीएल
इस दिग्गज क्रिकेटर की बहन थी IPL में चीयरलीडर, अपने ही भाई के विकेट पर किया था डांस, अब करती हैं ये काम
इस दिग्गज क्रिकेटर की बहन थी IPL में चीयरलीडर, अपने ही भाई के विकेट पर किया था डांस, अब करती हैं ये काम
Advertisement

वीडियोज

Cyclone Montha: चक्रवाती तूफान 'मोंथा' का कहर! तटीय इलाकों पर कैसे है सुरक्षा के इंतजाम?
Cyclone Montha: तूफान मोंथा के चलते रिहायशी इलाकों में घुसा अजगर..स्थानीय लोगों में दहशत | ABP News
Cyclone Montha: चेतावनी जारी! भीषण रफ्तार से आ रहा है तूफान मोंथा! इन 5 राज्यों पर पड़ेगी मार
आशिकी के अड्डे पर बीवी का अटैक
'43 बागी' बिगाड़ेंगे खेल? JDU-RJD को अपनों से ही खतरा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ब्राजील में ड्रग माफिया 'रेड कमांडो' पर पुलिस का घातक अटैक, हेलीकॉप्टर से बरसाए बम, लाशों का लगा ढेर
ब्राजील में ड्रग माफिया 'रेड कमांडो' पर पुलिस का अटैक, हेलीकॉप्टर से बरसाए बम, लाशों का लगा ढेर
बिहार
बिहार चुनाव: 'हमेशा हमसे तेजस्वी का सवाल काहे करते हैं?', क्यों नाराज हो गए बड़े भाई तेज प्रताप यादव?
बिहार चुनाव: 'हमेशा हमसे तेजस्वी का सवाल काहे करते हैं?', क्यों नाराज हो गए बड़े भाई तेज प्रताप यादव?
विश्व
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
आईपीएल
इस दिग्गज क्रिकेटर की बहन थी IPL में चीयरलीडर, अपने ही भाई के विकेट पर किया था डांस, अब करती हैं ये काम
इस दिग्गज क्रिकेटर की बहन थी IPL में चीयरलीडर, अपने ही भाई के विकेट पर किया था डांस, अब करती हैं ये काम
ओटीटी
Maharani Season 4 Release Date: 'रानी भारती' के किरदार में फिर धमाल मचाने आ रही हुमा कुरैशी, जानें कब और कहां रिलीज होगी 'महारानी 4'
'महारानी 4' से धमाल मचाने आ रही हुमा कुरैशी, जानें-कब और कहां देख सकेंगे ये सीरीज
हेल्थ
भारत में तेजी से बढ़ रहा मोटापा, हेल्थ मिनिस्ट्री ने दिए वजन घटाने के आसान टिप्स
भारत में तेजी से बढ़ रहा मोटापा, हेल्थ मिनिस्ट्री ने दिए वजन घटाने के आसान टिप्स
शिक्षा
जामिया मिलिया इस्लामिया का स्थापना दिवस आज, जानें कैसे वजूद में आया ये संस्थान; इन लोगों की रही अहम भूमिका
जामिया मिलिया इस्लामिया का स्थापना दिवस आज, जानें कैसे वजूद में आया ये संस्थान; इन लोगों की रही अहम भूमिका
ट्रेंडिंग
हेलिकॉप्टर में बैठकर मुंह धोते और नाक साफ करते दिखे तेजस्वी यादव, यूजर्स ने ले लिया आड़े हाथ और पूछा हिसाब-किताब- वीडियो वायरल
हेलिकॉप्टर में बैठकर मुंह धोते और नाक साफ करते दिखे तेजस्वी यादव, यूजर्स ने ले लिया आड़े हाथ और पूछा हिसाब-किताब- वीडियो वायरल
ABP NEWS
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
ABP NEWS
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
ABP NEWS
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
ABP NEWS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
ABP NEWS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
Embed widget