सिर्फ 20,000 महीना कमाने वाले भी खरीद सकते हैं ये 3 बजट बाइक्स, कीमत 55,100 से शुरू
अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपये के आसपास है, तो भारत की ये 3 सबसे सस्ती और ज्यादा माइलेज देने वाली बाइक्स आपके लिए परफेक्ट हैं. आइए इन Bikes के फीचर्स पर नजर डालते हैं.
भारत में बहुत से लोग ऐसी बाइक चाहते हैं जो बजट में फिट हो, माइलेज शानदार दे और मेंटेनेंस भी कम हो. खासकर वे लोग जिनकी मंथली आय 20,000 रुपये के आसपास है, उन्हें ऐसी बाइक चाहिए जो जेब पर भारी न पड़े और रोजाना के खर्च को आसानी से संभाल सके. मार्केट में कई विकल्प हैं, लेकिन तीन बाइक्स ऐसी हैं, जो कीमत, माइलेज और भरोसे के मामले में सबसे आगे निकलती हैं. ये तीनों बाइक्स की EMI इतनी कम है कि 20 हजार सैलरी में भी आराम से मैनेज हो जाती है.
Hero Splendor Plus
- हीरो स्प्लेंडर प्लस हमेशा से भारतीय ग्राहकों की फेवरेट रही है. इसकी कीमत 73,902 (एक्स-शोरूम) है और यह कम्यूटर बाइक सेगमेंट की सबसे बेहतर बाइक्स में से एक है. इसमें 97.2cc का इंजन मिलता है जो 7.91 bhp पावर और 8.05 Nm टॉर्क देता है. ये बाइक शहर में भी आराम से चलती है और गांव की खराब सड़कों पर भी अच्छा परफॉर्म करती है. इसका माइलेज 60–65 kmpl तक मिलता है, जो इसकी सबसे बड़ी खासियत है. i3S टेक्नोलॉजी पेट्रोल बचाने में मदद करती है, जिससे इसका माइलेज और भी बेहतर हो जाता है. EMI की बात करें तो 5 साल के लोन और 15,000 डाउन पेमेंट के बाद हर महीने लगभग 1,950–2,000 EMI बनती है.
Bajaj Platina 100
- अगर आपका बजट थोड़ा कम है और आपको माइलेज सबसे ज्यादा चाहिए, तो बजाज प्लेटिना 100 आपके लिए सही बाइक है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत सिर्फ 65,407 है, जो इसे सबसे किफायती माइलेज बाइक्स में शामिल करती है. इसमें 102cc DTS-i इंजन मिलता है जो 7.9 bhp पावर और 8.3 Nm टॉर्क देता है. यह बाइक सिटी के साथ-साथ लंबी दूरी पर भी बेहद कम पेट्रोल में चल जाती है. इसका रियल माइलेज 70–75 kmpl के आसपास रहता है. अगर आप इसे फाइनेंस कराते हैं, तो 12,000 डाउन पेमेंट के बाद EMI सिर्फ 1,720 महीने आएगी.
TVS Sport
- TVS Sport उन युवाओं की पसंद है जो कम बजट में एक स्टाइलिश और माइलेज बाइक चाहते हैं. इसकी शुरुआती कीमत सिर्फ 55,100 है, जो इसे भारत की सबसे सस्ती माइलेज बाइक्स में शामिल करती है. इसमें 109.7cc इंजन मिलता है जो 8.18 bhp पावर और 8.7 Nm टॉर्क देता है. इसका रियल माइलेज 65–70 kmpl तक पहुंच जाता है. सबसे खास बात ये है कि इसे सिर्फ 12,000–15,000 डाउन पेमेंट देकर लगभग 1,500–2,000 EMI पर घर लाया जा सकता है,जो हर 20 हजार सैलरी वाले के बजट में फिट है. डिजिटल-एनालॉग मीटर, इकोनॉमी/पावर मोड और लंबी सीट इसे युवाओं के लिए एक परफेक्ट एंट्री-लेवल बाइक बना देते हैं. बता दें कि अगर आपकी मासिक आय 20,000 रुपये के आसपास है, तो ये तीनों बाइक्स आपके बजट में आसानी से फिट हो जाएंगी. इनकी EMI 1,600 रुपये से 2,000 रुपये के बीच आती है, जोकि मेट्रो या कैब खर्च से भी कम होती है.
