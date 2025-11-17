सिर्फ 20,000 महीना कमाने वाले भी खरीद सकते हैं ये 3 बजट बाइक्स, कीमत 55,100 से शुरू

भारत में बहुत से लोग ऐसी बाइक चाहते हैं जो बजट में फिट हो, माइलेज शानदार दे और मेंटेनेंस भी कम हो. खासकर वे लोग जिनकी मंथली आय 20,000 रुपये के आसपास है, उन्हें ऐसी बाइक चाहिए जो जेब पर भारी न पड़े और रोजाना के खर्च को आसानी से संभाल सके. मार्केट में कई विकल्प हैं, लेकिन तीन बाइक्स ऐसी हैं, जो कीमत, माइलेज और भरोसे के मामले में सबसे आगे निकलती हैं. ये तीनों बाइक्स की EMI इतनी कम है कि 20 हजार सैलरी में भी आराम से मैनेज हो जाती है.

Hero Splendor Plus

हीरो स्प्लेंडर प्लस हमेशा से भारतीय ग्राहकों की फेवरेट रही है. इसकी कीमत 73,902 (एक्स-शोरूम) है और यह कम्यूटर बाइक सेगमेंट की सबसे बेहतर बाइक्स में से एक है. इसमें 97.2cc का इंजन मिलता है जो 7.91 bhp पावर और 8.05 Nm टॉर्क देता है. ये बाइक शहर में भी आराम से चलती है और गांव की खराब सड़कों पर भी अच्छा परफॉर्म करती है. इसका माइलेज 60–65 kmpl तक मिलता है, जो इसकी सबसे बड़ी खासियत है. i3S टेक्नोलॉजी पेट्रोल बचाने में मदद करती है, जिससे इसका माइलेज और भी बेहतर हो जाता है. EMI की बात करें तो 5 साल के लोन और 15,000 डाउन पेमेंट के बाद हर महीने लगभग 1,950–2,000 EMI बनती है.

Bajaj Platina 100

अगर आपका बजट थोड़ा कम है और आपको माइलेज सबसे ज्यादा चाहिए, तो बजाज प्लेटिना 100 आपके लिए सही बाइक है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत सिर्फ 65,407 है, जो इसे सबसे किफायती माइलेज बाइक्स में शामिल करती है. इसमें 102cc DTS-i इंजन मिलता है जो 7.9 bhp पावर और 8.3 Nm टॉर्क देता है. यह बाइक सिटी के साथ-साथ लंबी दूरी पर भी बेहद कम पेट्रोल में चल जाती है. इसका रियल माइलेज 70–75 kmpl के आसपास रहता है. अगर आप इसे फाइनेंस कराते हैं, तो 12,000 डाउन पेमेंट के बाद EMI सिर्फ 1,720 महीने आएगी.

TVS Sport