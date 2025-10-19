TVS से लेकर Ola तक: दिवाली पर 50,000 से कम कीमत में मिल रहें ये टॉप 5 स्कूटर, जानें कीमत

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोTVS से लेकर Ola तक: दिवाली पर 50,000 से कम कीमत में मिल रहें ये टॉप 5 स्कूटर, जानें कीमत

अगर आप एक किफायती स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं, तो मार्केट में 50,000 से कम कीमत में TVS, Komaki से लेकर Ola जैसे ब्रांड्स मौजूद हैं. जो बेहतरीन रेंज और फीचर्स के साथ आते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 19 Oct 2025 02:54 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आप इस दिवाली कम बजट में एक अच्छा स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं, तो अब आपके पास पहले से कहीं ज्यादा बेहतर विकल्प मौजूद हैं. कुछ साल पहले तक इस रेंज में सिर्फ सस्ते चीनी इलेक्ट्रिक स्कूटर मिलते थे, जिनकी क्वालिटी पर भरोसा करना मुश्किल था, लेकिन अब भारतीय टू-व्हीलर कंपनियों ने ऐसे नए मॉडल लॉन्च किए हैं, जो क्वालिटी, परफॉर्मेंस और टिकाऊपन के मामले में शानदार हैं. ये स्कूटर्स डेली यूज के लिए भी बेहतर हैं.

1. Komaki XR1

  • Komaki XR1 इस लिस्ट का सबसे किफायती और हल्का इलेक्ट्रिक स्कूटर है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत सिर्फ 29,999 है. इसका डिजाइन सिंपल है और यह शहर में रोजमर्रा की छोटी दूरी के सफर के लिए परफेक्ट है. इसमें हब मोटर और लिथियम-आयन बैटरी दी गई है, जो एक बार चार्ज होने पर 70–80 किमी की रेंज और 25 किमी/घंटा की टॉप स्पीड देती है. XR1 में ड्रम ब्रेक, डिजिटल स्पीडोमीटर और ट्यूबलेस टायर जैसे बेसिक फीचर्स मौजूद हैं. 

2. Komaki X One Lithium Ion 1.75 kWh

  • Komaki का दूसरा मॉडल X One Lithium Ion (1.75 kWh) थोड़ा ज्यादा एडवांस्ड है. इसकी कीमत 49,999 है और इसमें 1.75 kWh की बैटरी लगी है. यह स्कूटर एक बार चार्ज में 85 किमी तक की रेंज और 45 किमी/घंटा की टॉप स्पीड देता है. डिजाइन स्लिम और प्रैक्टिकल है. इसमें डिजिटल कंसोल, पोर्टेबल बैटरी, और कनेक्टिविटी फीचर्स जैसे विकल्प मिलते हैं. 

3. TVS XL100 Heavy Duty

  • TVS XL100 एक ऐसा नाम है जिस पर भारतीय बाजार दशकों से भरोसा करता आया है. यह स्कूटर और मोटरसाइकिल के बीच का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 43,900 है. इसमें 99.7cc का पेट्रोल इंजन है जो 4.4PS पावर और 6.5Nm टॉर्क देता है. इसका माइलेज करीब 80 kmpl है. TVS XL100 अपनी मजबूत बॉडी, लंबी सीट और आसान मेंटेनेंस के लिए जानी जाती है. यह छोटे व्यवसायियों और ग्रामीण इलाकों के लोगों के बीच बेहद पॉपुलर है.

4. Vida VX2 Go BaaS

  • Hero MotoCorp की इलेक्ट्रिक ब्रांड Vida ने VX2 Go BaaS के साथ बजट EV सेगमेंट में एंट्री की है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 44,990 है. इसमें 2.2 kWh की रिमूवेबल बैटरी है जो करीब 90 किमी तक की रेंज देती है. इसकी टॉप स्पीड 45 किमी/घंटा है. फीचर्स में डिजिटल कंसोल, राइडिंग मोड्स, और ड्रम ब्रेक शामिल हैं. इसका “Battery-as-a-Service (BaaS)” मॉडल कीमत को और किफायती बनाता है क्योंकि इसमें बैटरी को खरीदे बिना रेंट पर लिया जा सकता है.

5. Ola Gig Plus

  • इस लिस्ट में सबसे एडवांस्ड और हाई-टेक स्कूटर है Ola Gig Plus, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 49,999 है. इसमें 1.5 kWh की ड्यूल बैटरी (कुल 3 kWh) दी गई है जो 81 से 157 किमी तक की IDC-क्लेम्ड रेंज देती है. इसकी टॉप स्पीड 45 किमी/घंटा है. Ola Gig Plus में डिजिटल डिस्प्ले, कनेक्टेड फीचर्स, और मॉडर्न डिजाइन है. यह खासतौर पर युवा राइडर्स को ध्यान में रखकर बनाई गई है जो स्टाइल और टेक्नोलॉजी दोनों चाहते हैं.

ये भी पढ़ें:- Royal Enfield Meteor 350 vs Yezdi Roadster: जीएसटी कटौती के बाद कौन सी बाइक हुई ज्यादा किफायती? 

Published at : 19 Oct 2025 02:54 PM (IST)
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget