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Jeep Gladiator की भारत में एंट्री पर विचार, जानें कंपनी का प्लान

Jeep Gladiator की भारत में एंट्री पर विचार हो रहा है. जानें इसकी संभावित कीमत, इंजन और 4x4 क्षमता की पूरी जानकारी.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 16 Oct 2026 08:37 AM (IST)
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Jeep की दमदार ऑफ-रोडिंग गाड़ियों को पसंद करने वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. कंपनी की मशहूर पिकअप Jeep Gladiator की भारत में एंट्री पर विचार किया जा रहा है. यह पिकअप Jeep Wrangler के प्लेटफॉर्म पर आधारित है और अपने मजबूत लुक, बड़े आकार और ऑफ-रोडिंग क्षमता के लिए जानी जाती है. हालांकि, अभी इसे भारत में लॉन्च करने की आधिकारिक तारीख या पूरी योजना की घोषणा नहीं हुई है. 

रिपोर्ट के मुताबिक, Stellantis India ने आने वाले वर्षों में कई नए मॉडल लाने की योजना बनाई है, जिसमें एक प्रीमियम पिकअप भी शामिल है. माना जा रहा है कि यह मॉडल Gladiator हो सकती है. अगर ऐसा होता है, तो भारतीय बाजार में Jeep की मौजूदगी का दायरा SUV से आगे बढ़ सकता है.

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Jeep Gladiator को भारत में कैसे लाया जा सकता है

रिपोर्ट के अनुसार, Jeep Gladiator को भारत में CKD यानी Completely Knocked Down रूट के जरिए लाने पर विचार हो सकता है. इस प्रक्रिया में वाहन के हिस्सों को विदेश से लाकर भारत में असेंबल किया जाता है. Jeep पहले से Wrangler और Grand Cherokee जैसे मॉडलों के लिए इसी तरह का तरीका अपनाती है. Gladiator का Wrangler के साथ प्लेटफॉर्म साझा करना भी इस योजना को व्यावहारिक बना सकता है. हालांकि, कंपनी ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि पिकअप का कौन-सा वेरिएंट भारत में आएगा या इसकी असेंबली कहां होगी. इसलिए फिलहाल इसे संभावित योजना के रूप में ही देखना चाहिए, न कि पक्के लॉन्च के तौर पर.

इंजन, 4x4 और संभावित कीमत की जानकारी

अमेरिका में Jeep Gladiator 3.6-लीटर V6 पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्ध है. भारत के लिए इसी इंजन पर विचार किया जा सकता है, लेकिन Wrangler में इस्तेमाल होने वाला 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन भी एक विकल्प हो सकता है. Jeep की पहचान ऑफ-रोडिंग से जुड़ी है, इसलिए इसमें 4x4 सिस्टम मिलने की संभावना है. फिर भी भारतीय मॉडल के इंजन और फीचर्स की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. कीमत की बात करें तो रिपोर्ट में इसकी संभावित कीमत करीब 70 लाख रुपये बताई गई है. यह अनुमान है, कंपनी की घोषित एक्स-शोरूम कीमत नहीं. Gladiator की लंबाई 5.5 मीटर से ज्यादा है, जिससे यह Toyota Hilux जैसी पिकअप से भी बड़ी है. इसका आकार और संभावित कीमत इसे एक खास प्रीमियम ग्राहक वर्ग के लिए उपयुक्त बना सकते हैं.

Jeep की नई रणनीति में पिकअप की भूमिका

Stellantis India ने Jeep और Citroen ब्रांडों के लिए अगले चार वर्षों में नए मॉडल लाने की योजना बताई है. इसमें Jeep के पांच और Citroen के सात मॉडल शामिल हैं. कंपनी ने एक प्रीमियम पिकअप का संकेत भी दिया है, लेकिन उसके नाम और लॉन्च की तारीख की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. भारतीय बाजार में lifestyle pickup सेगमेंट अभी छोटा है, लेकिन Toyota Hilux, Isuzu D-Max V-Cross और आने वाली Mahindra Scorpio Lifestyler जैसी गाड़ियों के कारण इस श्रेणी पर ध्यान बढ़ रहा है. Gladiator अगर भारत आती है, तो इसका मुकाबला कीमत, आकार और इस्तेमाल के हिसाब से अलग तरह की चुनौती पेश करेगा. हालांकि, इसकी ऊंची अनुमानित कीमत और सीमित ग्राहक वर्ग बिक्री को प्रभावित कर सकते हैं. फिलहाल Jeep की ओर से आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 16 Oct 2026 08:37 AM (IST)
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