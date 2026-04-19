बच्चों के साथ कर रहे सफर तो गांठ बांध लीजिए ये बातें, जानलेवा हो सकती हैं ये गलतियां

आज के समय में सड़क हादसों की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं. ऐसे में बच्चों की सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है. अक्सर लोग कार चलाते समय अपनी सेफ्टी का तो ध्यान रखते हैं, लेकिन बच्चों की सेफ्टी को उतना सीरियस नहीं लेते. जबकि सच यह है कि थोड़ी सी लापरवाही बच्चों के लिए बड़ा खतरा बन सकती है. यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि बच्चों के साथ सफर करते समय आपको कुछ जरूरी सावधानियां बरतना बेहद जरूरी है.

सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि बच्चों को हमेशा कार की पिछली सीट पर बैठाना चाहिए. आगे की सीट पर एयरबैग होता है, जो एक्सीडेंट के समय बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है. इसलिए छोटे बच्चों के लिए पीछे बैठना ही सबसे सेफ माना जाता है.

इन चीजों का रखें ख्याल

इसके साथ ही बच्चों के लिए सही चाइल्ड सेफ्टी सीट का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है. यह सीट बच्चे को मजबूती से पकड़कर रखती है और अचानक ब्रेक या टक्कर के समय उसे गंभीर चोट से बचाती है. अगर बच्चा छोटा है तो उसे पीछे सीट पर बैठाना ज्यादा सेफ माना जाता है.

एक और जरूरी बात यह है कि बच्चों को कभी भी गोद में बैठाकर या बिना सीट बेल्ट के सफर नहीं कराना चाहिए. कई लोग यह गलती करते हैं, लेकिन एक्सीडेंट के समय यह बहुत खतरनाक हो सकता है. हमेशा बच्चे को सही तरीके से सीट बेल्ट या हार्नेस से बांधना चाहिए, ताकि वह सेफ रहे.

ड्राइविंग के दौरान सावधानी बरतें

इसके अलावा ड्राइव करते समय कार के दरवाजे और खिड़कियों के लॉक जरूर ऑन रखें. बच्चे अक्सर खेलते-खेलते खिड़की या दरवाजा खोल देते हैं, जिससे हादसे का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए चाइल्ड लॉक का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है.

एक और बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वह है बच्चों को कार में अकेला छोड़ देना. गर्मी के मौसम में यह बेहद खतरनाक हो सकता है, क्योंकि बंद कार के अंदर तापमान बहुत तेजी से बढ़ जाता है और बच्चे को हीट स्ट्रोक तक हो सकता है. इसलिए बच्चे को कभी भी अकेला कार में नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे समय थोड़ा ही क्यों न हो.

ड्राइविंग के दौरान भी सावधानी बहुत जरूरी है. तेज रफ्तार, अचानक ब्रेक या लापरवाही से ड्राइविंग करने पर बच्चों को ज्यादा खतरा होता है. इसलिए हमेशा धीरे और सुरक्षित तरीके से गाड़ी चलानी चाहिए, खासकर जब कार में बच्चे हों.

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