सफर के दौरान कार का इंजन हो जाए ओवरहीट तो तुरंत करें ये काम, मिनटों में समस्या होगा दूर

कार का इंजन गाड़ी का सबसे महत्वपूर्ण और महंगा हिस्सा होता है. अगर इसकी देखभाल में जरा भी लापरवाही हो जाए, तो लंबे समय में बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती हैं. कई बार सफर के दौरान इंजन ओवरहीट होना भी ऐसी ही समस्या है, जिसके कारण सफर बीच में ही रुक सकती है. इंजन ओवरहीट होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे आम कारण है-कार को लगातार लंबे समय तक चलाना. लगातार ड्राइविंग से इंजन पर दबाव बढ़ता है और तापमान सामान्य से ज्यादा हो जाता है. इसके अलावा गर्म मौसम में गाड़ी चलाते समय भी इंजन सामान्य से ज्यादा गर्म हो सकता है. तीसरा सबसे बड़ा कारण है कार में कहीं कूलेंट सिस्टम का लीकेज होना. अगर कूलेंट लीक हो जाए तो इंजन के अंदर गर्मी को नियंत्रित नहीं किया जा सकता और इंजन जल्दी ओवरहीट हो जाता है.

अगर इंजन ओवरहीट हो जाए, तो तुरंत क्या करें?

अगर सफर के दौरान कार का इंजन ओवरहीट हो जाए, तो कुछ गलती बिलकुल भी नहीं करनी चाहिए. जैसे-गाड़ी को जबरदस्ती चलाना. ऐसा करने से इंजन को स्थायी नुकसान पहुंच सकता है और आगे चलकर भारी खर्चा आ सकता है. इसलिए जैसे ही इंजन का तापमान बढ़ने का संकेत मिले या कार का तापमान मीटर रेड जोन में जाए, तुरंत गाड़ी को किसी सुरक्षित जगह पर रोक दें. कुछ देर कार को बंद छोड़कर इंजन को ठंडा होने का समय देना काफी जरूरी है. ध्यान रखें कि इंजन गर्म होने पर गाड़ी की एसी सिस्टम को तुरंत बंद कर दें, ताकि इंजन पर Extra लोड न पड़े. इससे तापमान धीरे-धीरे कम होने लगेगा.

रेडिएटर कैप कभी न खोलें

कई लोग जल्दी-जल्दी रेडिएटर कैप खोलकर अंदर का तापमान चेक करने की कोशिश करते हैं. लेकिन ये बेहद खतरनाक हो सकता है. इंजन बंद करने के तुरंत बाद रेडिएटर कैप खोलने से उबलता हुआ गर्म कूलेंट बाहर फट सकता है, जिससे गंभीर चोट लग सकती है. कंपनियां भी अपने मैनुअल में साफ चेतावनी देती हैं कि गाड़ी चलाने के तुरंत बाद रेडिएटर कैप नहीं खोलनी चाहिए. इसलिए इंजन पूरी तरह ठंडा होने तक इंतजार करना बेहद जरूरी है.

लीकेज की जांच करें