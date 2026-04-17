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हिंदी न्यूज़ऑटोCar Battery Tips: इन संकेतों से पहचानें कब बदलनी है कार की बैटरी, नहीं तो बीच रास्ते फंस सकते हैं आप

Car Battery Tips: इन संकेतों से पहचानें कब बदलनी है कार की बैटरी, नहीं तो बीच रास्ते फंस सकते हैं आप

कार बैटरी के संकेतों को समय रहते पहचानना बहुत जरूरी है. इससे आप अचानक होने वाली परेशानी से बच सकते हैं. आइए जानें कार बैटरी खराब होने के संकेत क्या हैं और कब बदलना जरूरी है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 17 Apr 2026 04:28 PM (IST)
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कार की बैटरी गाड़ी का एक बहुत जरूरी हिस्सा होती है. अगर बैटरी कमजोर हो जाए, तो गाड़ी कभी भी बंद हो सकती है और आपको परेशानी हो सकती है. आमतौर पर कार की बैटरी 3 से 5 साल तक सही चलती है, लेकिन मौसम, ड्राइविंग और ज्यादा इलेक्ट्रिकल इस्तेमाल से इसकी उम्र कम हो सकती है. इसलिए जरूरी है कि आप समय रहते इसके संकेत पहचान लें, ताकि बीच रास्ते में गाड़ी बंद होने की समस्या से बचा जा सके.

इंजन स्टार्ट होने में देरी होना

अगर आपकी कार स्टार्ट करते समय इंजन धीरे-धीरे क्रैंक करता है या स्टार्ट होने में समय लेता है, तो यह बैटरी कमजोर होने का पहला संकेत हो सकता है. जब बैटरी में पावर कम होती है, तो वह स्टार्टर मोटर को सही से बिजली नहीं दे पाती. ऐसे में गाड़ी स्टार्ट तो होती है, लेकिन सामान्य से ज्यादा समय लेती है. अगर यह समस्या बार-बार हो रही है, तो बैटरी की जांच कराना जरूरी है.

बार-बार जंप स्टार्ट की जरूरत पड़ना

अगर आपकी कार बार-बार बंद हो जाती है और आपको उसे जंप स्टार्ट करना पड़ता है, तो यह साफ संकेत है कि बैटरी कमजोर हो चुकी है. हालांकि कुछ मामलों में स्टार्टर मोटर की खराबी भी वजह हो सकती है, लेकिन ज्यादातर समय बैटरी ही जिम्मेदार होती है. ऐसी स्थिति को नजरअंदाज करना सही नहीं है, क्योंकि इससे कभी भी बड़ी समस्या हो सकती है.

लाइट्स और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में समस्या

जब बैटरी कमजोर होती है, तो कार के इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर असर दिखने लगता है. हेडलाइट्स का कम रोशनी देना, केबिन लाइट्स का झिलमिलाना या पावर विंडो का धीरे काम करना ऐसे संकेत हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए. नई कारों में ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स होते हैं, इसलिए बैटरी का सही काम करना और भी जरूरी हो जाता है.

डैशबोर्ड पर बैटरी वार्निंग लाइट

अगर आपकी कार के डैशबोर्ड पर बैटरी का चिन्ह दिखाई देता है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. यह संकेत हो सकता है कि बैटरी या चार्जिंग सिस्टम में कोई समस्या है. कई बार यह अल्टरनेटर की खराबी भी हो सकती है. इसलिए तुरंत मैकेनिक से जांच कराना बेहतर रहता है.

बैटरी पर जंग या खराबी के संकेत

अगर बैटरी के टर्मिनल पर सफेद या हरे रंग की परत दिखती है, तो यह जंग का संकेत है. इससे बिजली का कनेक्शन कमजोर हो सकता है. साथ ही अगर बैटरी फूल गई है या उससे खराब गंध आ रही है, तो यह गंभीर समस्या हो सकती है. ऐसी स्थिति में बैटरी तुरंत बदलवानी चाहिए, क्योंकि यह खतरनाक भी हो सकती है.

बैटरी की उम्र और समय पर बदलाव

हर बैटरी की एक तय उम्र होती है, जो आमतौर पर 3 से 5 साल होती है. आप बैटरी पर लिखी तारीख देखकर इसकी उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं. अगर बैटरी पुरानी हो चुकी है, तो मौसम बदलने से पहले उसे बदलना समझदारी होती है. इससे अचानक खराब होने की संभावना कम हो जाती है.

ये भी पढ़ें: EV चार्जिंग स्टेशन से कर सकते हैं लाखों की कमाई, सरकार दे रही अमीर बनने का मौका

Published at : 17 Apr 2026 04:28 PM (IST)
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