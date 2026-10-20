Kal Ka Rashifal, 21 October 2026 (कल का राशिफल): बुधवार, 21 अक्टूबर 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए ग्रह-गोचर और पंचांग के दृष्टिकोण से विशेष फलदायी और महत्वपूर्ण रहने वाला है. पंचांग के अनुसार कल दोपहर 02:12 बजे तक आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि रहेगी, जिसके बाद पापांकुशा एकादशी तिथि का आरंभ होगा. वहीं शाम 07:48 बजे तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात शतभिषा नक्षत्र शुरू होगा.

चंद्रमा सुबह 07:00 बजे कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहां चंद्रमा और राहु की युति से ग्रहण दोष का निर्माण होगा. ग्रहों के अन्य योगों की बात करें तो कल बुधादित्य योग, लक्ष्मीनारायण योग, गण्ड योग, परिजात योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और मेष, कर्क, तुला, मकर राशि के जातकों के लिए मालव्य योग का प्रभाव रहेगा.

बुधवार का दिन विघ्नहर्ता भगवान श्रीगणेश की आराधना का पावन दिन है. कल के ग्रह योगों के प्रभाव से मकर, मिथुन, वृषभ और तुला राशि के जातकों को बिजनेस में भारी ग्रोथ, विभागीय जांच में क्लीन चिट, बेस्ट फ्रेंड्स के सहयोग से बड़ा टारगेट पूरा होने और रुके हुए कार्यों में गति आने के मजबूत योग हैं. वहीं कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों को ग्रहण दोष के चलते कार्यक्षेत्र में विवादों और जोखिम भरे फैसलों से बचना होगा.

आइए जानते हैं पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान (जयपुर - जोधपुर) के विख्यात भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से 21 अक्टूबर 2026 का पंचांग और 12 राशियों का भविष्यफल.

कल का पंचांग (21 अक्टूबर 2026, बुधवार)

तिथि: आश्विन शुक्ल पक्ष दशमी (दोपहर 02:12 बजे तक), तत्पश्चात एकादशी (पापांकुशा एकादशी)

आश्विन शुक्ल पक्ष दशमी (दोपहर 02:12 बजे तक), तत्पश्चात एकादशी (पापांकुशा एकादशी) नक्षत्र: धनिष्ठा नक्षत्र (शाम 07:48 बजे तक), तत्पश्चात शतभिषा

धनिष्ठा नक्षत्र (शाम 07:48 बजे तक), तत्पश्चात शतभिषा चन्द्र राशि: कुंभ राशि (सुबह 07:00 बजे के बाद, चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष)

कुंभ राशि (सुबह 07:00 बजे के बाद, चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष) शुभ योग: बुधादित्य योग, लक्ष्मीनारायण योग, गण्ड योग, परिजात योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग (मेष, कर्क, तुला, मकर के लिए मालव्य योग)

बुधादित्य योग, लक्ष्मीनारायण योग, गण्ड योग, परिजात योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग (मेष, कर्क, तुला, मकर के लिए मालव्य योग) शुभ समय (चौघड़िया मुहूर्त):

सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

शाम 05:15 से 06:15 बजे तक (लाभ का चौघड़िया)

राहुकाल (अशुभ समय): दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक

दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक दिशाशूल: उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

मेष कल का राशिफल: 21 अक्टूबर 2026

मेष राशि वालों के लिए कल का दिन सामान्य रूप से अनुकूल रहेगा, लेकिन आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा. कल आप थकान और सुस्ती महसूस कर सकते हैं, जिससे दिन की शुरुआत थोड़ी धीमी रह सकती है. कामकाज के क्षेत्र में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि, पारिवारिक जीवन में प्रेम और आपसी तालमेल बना रहेगा. किसी मित्र या मेहमान से मिलकर मन प्रसन्न होगा. संचार माध्यम से कोई शुभ समाचार मिल सकता है. जीवनसाथी के साथ मिलकर घर की साज-सज्जा पर ध्यान देंगे, लेकिन बच्चों की सेहत को लेकर सतर्क रहें.

वृषभ कल का राशिफल: 21 अक्टूबर 2026

कल का दिन आपके लिए मनोरंजन, खुशी और रोमांस से भरा रहेगा. काफी समय से अटके हुए कार्यों को कल आपको पूरा करना होगा. जीवनसाथी को शॉपिंग पर ले जाने का योग बनेगा, हालांकि बातचीत में संयम बरतें और अनावश्यक टोकाटाकी से बचें ताकि कहासुनी न हो. बच्चों के साथ अच्छा समय बीतेगा और आप उनकी पढ़ाई व व्यवस्था पर ध्यान देंगे. लव लाइफ के लिहाज से कल का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए बेहद यादगार साबित होगा.

मिथुन कल का राशिफल: 21 अक्टूबर 2026

कल आपको कार्यक्षेत्र में कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. अपने सभी कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से निपटाएं, तभी सफलता मिलेगी. प्रियजनों के साथ वक्त बिताने का अवसर प्राप्त होगा और आप मनोरंजन पर धन खर्च कर सकते हैं. विवाह योग्य जातकों के लिए रिश्ते का अच्छा प्रस्ताव आ सकता है. नया वाहन या घरेलू सामान खरीदने के योग हैं. व्यापार में आर्थिक लाभ के संकेत हैं और कुल मिलाकर कल का दिन आपके लिए काफी शुभ रहेगा.

कर्क कल का राशिफल: 21 अक्टूबर 2026

कर्क राशि वालों के लिए कल का दिन काफी मनोरंजक और सीखने के नए अवसरों से भरा रहेगा. किसी मित्र या रिश्तेदार की ओर से अच्छी खबर मिल सकती है. भाइयों के सहयोग से कोई अटका हुआ काम पूरा होगा. परिवार और दोस्तों का पूरा साथ मिलेगा. कल आप शौक और बच्चों की खुशियों पर धन खर्च करेंगे और परिवार के साथ बाहर घूमने का प्लान बन सकता है. लव लाइफ सुखद रहेगी और शाम को साथी के साथ रोमांटिक पल बिताने का मौका मिलेगा.

सिंह कल का राशिफल: 21 अक्टूबर 2026

सिंह राशि वालों के मन में कल विचारों की उथल-पुथल बनी रह सकती है, जिससे मानसिक तनाव महसूस हो सकता है. परिवार का कोई मुद्दा चिंता का कारण बन सकता है, इसलिए घर के बड़ों से खुलकर बात करें, समाधान जरूर निकलेगा. नौकरीपेशा जातक काम से समय निकालकर घरेलू जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. बिजली के उपकरणों पर अचानक धन खर्च हो सकता है. रिश्तों को प्राथमिकता दें और किसी जरूरतमंद रिश्तेदार की मदद के लिए आगे आएं.

कन्या कल का राशिफल: 21 अक्टूबर 2026

कन्या राशि के जातक कल मौज-मस्ती के मूड में रहेंगे. अपनी पसंद का काम करने का अवसर मिलेगा और स्वादिष्ट खानपान का आनंद लेंगे. पारिवारिक संबंधों में बेहतरीन सामंजस्य देखने को मिलेगा. कोई मनचाहा काम पूरा होने से खुशी दोगुनी होगी. बच्चों की तरफ से शुभ समाचार मिलेगा. व्यापार में अच्छा मुनाफा होगा, विशेषकर किराना और वस्त्र व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए कल का दिन बेहद फलदायी रहेगा. आपकी रचनात्मक क्षमता आपको कई क्षेत्रों में लाभ दिलाएगी.

तुला कल का राशिफल: 21 अक्टूबर 2026

तुला राशि वालों के लिए कल का दिन शानदार रहेगा. अपनी मेहनत और सूझबूझ से आप महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा कर लेंगे. परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा, लेकिन विरोधियों से सतर्क रहने की आवश्यकता है. हर मुद्दे पर अपनी राय देने से बचें और क्रोध पर नियंत्रण रखें. भावुकता या अति-उत्साह में आकर फिजूलखर्ची न करें. अपनी किसी निजी इच्छा या शौक को पूरा करने के चक्कर में परिजनों के साथ हल्की कहासुनी हो सकती है, इसलिए संतुलन बनाए रखें.

वृश्चिक कल का राशिफल: 21 अक्टूबर 2026

वृश्चिक राशि वालों के लिए कल का दिन बेहद सकारात्मक रहेगा. कार्यक्षेत्र में परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी और काम से जुड़ी कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. धन लाभ के नए अवसर प्राप्त होंगे जिससे मन प्रसन्न रहेगा. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे. दोस्तों के साथ बातचीत और मेलजोल बढ़ेगा. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे. व्यापार में नई योजनाओं को लागू करने से आमदनी में बढ़ोतरी होगी.

धनु कल का राशिफल: 21 अक्टूबर 2026

धनु राशि के जातकों के लिए कल का दिन कुछ उलझनों और अनिश्चितताओं से भरा रह सकता है. मानसिक शांति बनाए रखने के लिए अपनी कार्यशैली में सुधार करें. पारिवारिक दायित्वों की अनदेखी न करें, अन्यथा वरिष्ठ सदस्य नाराज हो सकते हैं. हालांकि, जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे और कहीं घूमने की योजना बन सकती है. दोस्तों और परिजनों का साथ आपको सुकून देगा. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें. वाहन या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर खर्च बढ़ सकता है.

मकर कल का राशिफल: 21 अक्टूबर 2026

मकर राशि वालों के लिए कल का दिन कई मायनों में सफलता दिलाने वाला रहेगा. आपके प्रयासों के अनुरूप अच्छे परिणाम मिलेंगे. दोस्तों के साथ मनोरंजन और शॉपिंग का आनंद उठाएंगे. नौकरीपेशा लोग ऑफिस की राजनीति और गॉसिप से दूरी बनाकर रखें तथा डिजिटल संवाद में संयम बरतें. शाम का समय परिवार के साथ सुखद बीतेगा. विवाह योग्य लोगों के लिए विवाह के उत्तम प्रस्ताव आ सकते हैं. माता-पिता का आशीर्वाद आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा.

कुंभ कल का राशिफल: 21 अक्टूबर 2026

कुंभ राशि के जातकों को कल किसी भी प्रकार के जोखिम भरे काम से बचना चाहिए. कुछ करीबी लोगों का व्यवहार आपको निराश कर सकता है, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लें. बढ़ती जिम्मेदारियां थोड़ा मानसिक तनाव दे सकती हैं. घरेलू कार्यों में जीवनसाथी का सहयोग लें. बिजली के उपकरणों या वाहन पर खर्च संभव है. खानपान पर संयम रखें और तामसिक आदतों से दूर रहें. शाम को परिवार व दोस्तों के साथ समय बिताने से मन हल्का होगा. व्यापार में लाभ होगा, यद्यपि भागदौड़ बनी रहेगी.

मीन कल का राशिफल: 21 अक्टूबर 2026

मीन राशि वालों के लिए कल दिन की शुरुआत शांत और सुखद रहेगी. घर पर किसी मित्र या परिचित का आगमन हो सकता है. संतानों की ओर से सहयोग प्राप्त होगा. अपनी दिनचर्या और खानपान का विशेष ध्यान रखें, ताकि स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी न हो. आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतें और बजट देखकर ही खर्च करें. किसी भी कार्य में जल्दबाजी या अति-उत्साह से बचें. प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और सामाजिक दायरे में आपकी प्रतिष्ठा व संपर्क बढ़ेंगे.

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