Vishwakarma Puja 2026: फोन की घड़ी में आठ बज चुके हैं और आपने विश्वकर्मा पूजा शुरू नहीं की? परेशान होने की जरूरत नहीं है. सोशल मीडिया पर सुबह 7:58 बजे का समय देखकर कई लोगों को लग रहा है कि पूजा का मुहूर्त निकल गया. असल में 7:58 बजे पूजा खत्म होने का समय नहीं, बल्कि कन्या संक्रांति का पल है.

7:58 बजे क्या हुआ?

विश्वकर्मा पूजा सौर कैलेंडर के अनुसार कन्या संक्रांति पर मनाई जाती है. यह वह समय है, जब सूर्य सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करते हैं. हिंदू पंचांग के अनुसार नई दिल्ली में 17 सितंबर 2026 को कन्या संक्रांति का समय सुबह 7:58 बजे है.

इसी समय को कई जगह विश्वकर्मा पूजा का मुख्य मुहूर्त बताया जा रहा है. यहीं से कन्फ्यूजन शुरू होता है. संक्रांति क्षण ग्रह परिवर्तन के सटीक समय से जुड़ा होता है, जबकि पूजा मुहूर्त एक अवधि हो सकती है. इसलिए घड़ी में 7:59 बजते ही पूजा का अवसर खत्म नहीं हो जाता.

अब कितने बजे कर सकते हैं पूजा?

पंचांगों में विश्वकर्मा पूजा के लिए सुबह 7:15 बजे से शाम 4:15 बजे तक का समय बताया गया है. इसका मतलब है कि 7:58 बजे पूजा नहीं कर पाए तो सुबह या दोपहर में भी विधि पूरी की जा सकती है.

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नई दिल्ली के पंचांग के अनुसार दोपहर 11:51 बजे से 12:40 बजे तक अभिजित मुहूर्त रहेगा. सुबह की पूजा छूट गई हो तो यह सुविधाजनक विकल्प हो सकता है. वहीं दोपहर 1:48 बजे से 3:20 बजे तक राहुकाल है, इसलिए परंपरा मानने वाले लोग इस दौरान नई पूजा शुरू करने से बच सकते हैं.

अगर राहुकाल से पहले पूजा संभव न हो तो दोपहर 3:20 बजे के बाद उपलब्ध समय में पूजा की जा सकती है. हालांकि मुहूर्त शहर के सूर्योदय और स्थानीय गणना के अनुसार बदलता है. इसलिए अपने शहर का पंचांग जरूर देख लें.

ऑफिस या फैक्ट्री देर से खुले तो क्या करें?

हर दुकान, गैराज या फैक्ट्री सुबह आठ बजे नहीं खुलती. ऐसे में घर से भगवान विश्वकर्मा का स्मरण कर सकते हैं और कार्यस्थल पहुंचकर पूजा पूरी कर सकते हैं. पूजा के लिए मशीन को खोलना या उसके अंदर हाथ डालना जरूरी नहीं है.

सबसे पहले कार्यस्थल की सफाई करें. भगवान विश्वकर्मा की तस्वीर रखें. दीपक जलाकर रोली, अक्षत, फूल और मिठाई अर्पित करें. इसके बाद औजारों और मशीनों पर सुरक्षित तरीके से तिलक लगाएं. बिजली से चलने वाली मशीन बंद करके ही पूजा करें.

क्या देर से पूजा करने पर फल नहीं मिलेगा?

धार्मिक परंपराओं में मुहूर्त का महत्व है, लेकिन पूजा केवल घड़ी के एक मिनट पर निर्भर नहीं मानी जाती. साफ-सफाई, सुरक्षा, श्रद्धा और अपने काम के प्रति सम्मान भी विश्वकर्मा पूजा का अहम हिस्सा हैं.

इसलिए 7:58 का समय निकलने पर जल्दबाजी न करें. खासकर मशीन या बिजली के उपकरण की पूजा करते समय सुरक्षा से समझौता बिल्कुल न करें. सही स्थानीय समय देखकर शांत मन से पूजा करें.

FAQ

क्या 7:58 बजे के बाद विश्वकर्मा पूजा कर सकते हैं?

हां. 7:58 बजे नई दिल्ली के अनुसार कन्या संक्रांति का क्षण है, पूजा समाप्त होने का समय नहीं.

सुबह की पूजा छूट जाए तो अगला शुभ समय कौन सा है?

नई दिल्ली के पंचांग के अनुसार सुबह की पूजा छूटने पर 11:51 बजे से 12:40 बजे तक अभिजित मुहूर्त उपयोगी विकल्प हो सकता है.

विश्वकर्मा पूजा के दिन राहुकाल कब है?

नई दिल्ली में राहुकाल दोपहर 1:48 बजे से 3:20 बजे तक बताया गया है. दूसरे शहरों में समय बदल सकता है.

क्या ऑफिस खुलने के बाद विश्वकर्मा पूजा कर सकते हैं?

हां. कार्यस्थल खुलने के बाद निर्धारित स्थानीय मुहूर्त में सुरक्षित तरीके से औजारों और मशीनों की पूजा की जा सकती है.

क्या 7:58 बजे पूजा नहीं करने से पूजा अधूरी मानी जाएगी?

नहीं, यह संक्रांति का समय है. पूजा स्थानीय पंचांग में उपलब्ध शुभ टाइम और पारिवारिक परंपरा के अनुसार की जा सकती है.

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