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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलटैरो राशिफल 9 अक्टूबर 2026: मीन को पद-प्रतिष्ठा और कार्य वृद्धि, धनु को आकस्मिक लाभ; जानें 12 राशियों का भाग्य

टैरो राशिफल 9 अक्टूबर 2026: मीन को पद-प्रतिष्ठा और कार्य वृद्धि, धनु को आकस्मिक लाभ; जानें 12 राशियों का भाग्य

Tarot Rashifal 9 October 2026: टैरो राशिफल, नीतिका शर्मा से जानें आज का भाग्य. मीन को पद-प्रतिष्ठा, धनु को आकस्मिक लाभ. कुंभ को संतान से शुभ समाचार. पढ़ें मेष से मीन राशि का पूरा दैनिक फलादेश.

Written By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 08 Oct 2026 05:48 PM (IST)
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Tarot Rashifal 9 October 2026: अक्तूबर महीने का यह शुक्रवार सभी 12 राशियों के लिए पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि, संतान से शुभ समाचार, आकस्मिक धन लाभ और लेन-देन में सतर्कता के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण संकेत लेकर आया है. आज ग्रहों की चाल और टैरो कार्ड्स आपके जीवन में क्या नए मोड़ लेकर आ रहे हैं, प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) से.

आज मीन राशि के जातकों को पद-प्रतिष्ठा और सभी कार्यों में सफलता मिलेगी तथा धनु राशि वालों को यात्रा से आकस्मिक लाभ होगा, वहीं मकर राशि के व्यापारियों को बड़े नुकसान से बचने और मिथुन राशि के लोगों को परिचितों के साथ पैसों के लेन-देन में सावधानी बरतने की सख्त सलाह दी गई है. आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा.

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मेष टैरो राशिफल 
मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन टैरो कार्ड्स की गणना के मुताबिक थोड़ा तनाव वाला रह सकता है. आपको सलाह है कि आज कोई भी ऐसा कार्य न करें जो आपको बोझ लगे. किसी बात को लेकर आपका आज अनावश्यक विवाद हो सकता है. साथ ही आज आप अपने किसी नजदीकी सहयोगी के कारण परेशानी में पड़ सकते हैं. इसलिए थोड़ा सतर्क रहें.

वृषभ टैरो राशिफल 
वृषभ राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स के अनुसार, बुधवार का दिन काफी व्यस्त रहने वाला है. दरअसल, आज आपको कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती है. जिसकी वजह से आपके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है. इस राशि के कुछ लोग अपना समय धार्मिक चर्चा में व्यतीत करेंगे.

मिथुन टैरो राशिफल 
मिथुन राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि आपको अपने परिचितों के साथ लेनदेन में सावधानी बरतने की जरूरत है. आज यदि आपसे कोई उधार मांगे तो थोड़ा सोच विचार करके ही दें. वरना आपके रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है. आज आप मकान या वाहन पर धन खर्च कर सकते हैं.

कर्क टैरो राशिफल 
कर्क राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि आपको नौकरी और व्यापार दोनों ही जगह आर्थिक मामलों में थोड़ा समझदारी से काम करने की जरूरत है. हालांकि, आज कार्य स्थल में साथियों के सहयोग से बिगड़े काम बनेंगे. परेशानियों को धीरज और अपने व्यवहार में सुधार करके हल किया जा सकता है.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन काफी अहम रहने वाला है. आज आपको शिक्षा प्रतियोगिता संतान की ओर से संतोषजनक परिणाम प्राप्त हो सकेंगे, परिवार में किसी के प्रति अकारण क्रोध आ सकता है.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के लोगों को आज अपनी वाणी पर थोड़ा काबू रखने की जरूरत है. वरना आपकी किसी से बेवजह की बहस हो सकती है. जिस वजह से आपका अपने सहयोगियों से विवाद या झगड़ा हो सकता है. साथ ही आज कोशिश करें की आप कार्यस्थल पर नई चीजों को सीखने के लिए आगे रहें. वरना बाकी लोगों के तुला में कहीं आप पीछे न रह जाएं.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के लोग आज खुद को कामकाज को लेकर अधिक फोकस नहीं कर पाएंगे. आज हो सकता है कि आपको कामकाज में दिशा की कमी महसूस हो जाए. आपको सलाह है कि अपना ध्यान केंद्रित रखें.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के लोगों को आज काफी परेशानियों और मतभेदों से आमना सामना करना पड़ सकता है. जिस वजह से आप खुद में आत्मविश्वास की कमी महसूस करेंगे. हो सकता है कि आज आपके काम ठीक से पूरे न हो पाएं. आपको सलाह है कि किसी से भी अनावश्यक विवाद से बचें.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, धनु राशि के लोगों के लिए आज का दिन काफी व्यस्त और खुशहाल रहने वाला है. आज आपके सामने नए अवसर आएंगे. साथ ही आज आप जो भी यात्रा करेंगे आपको वांछित परिणाम मिलेंगे. साथ ही आपको आकस्मिक लाभ के अवसर मिल सकते हैं.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मकर राशि के लोगों को आज किसी विशेष कार्य की चिंता रहने वाली है. साथ ही आज व्यर्थ की प्रतिस्पर्धा न करें. अजनबियों से थोड़ा सावधान रहें. व्यापारियों को कोई भारी नुकसान हो सकता है. इसलिए थोड़ा संभलकर रहें.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन बेहद खास रहने वाला है. इस राशि के कुछ जातकों को संतान संबंधी कोई शुभ समाचार मिल सकता है. हालांकि, आपको अपने रिश्तेदारों से अप्रत्याशित व्यवहार का सामना करना पड़ सकता है.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के नौकरीपेशा जातकों को पद प्रतिष्ठा का लाभ मिलेगा. साथ ही आपके कार्य व्यापार में वृद्धि व लगभग सभी तरह के कार्यां में सफलता प्राप्त होगी. नए कामों की शुरुआत संभव है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 08 Oct 2026 05:48 PM (IST)
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