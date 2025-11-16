हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोवास्तु शास्त्रVastu Tips: टीवी या एसी के रिमोट में पन्नी चढ़ाकर रखना कितना सही कितना गलत, जानें एक्सपर्ट की राय

Vastu Tips: टीवी या एसी के रिमोट में पन्नी चढ़ाकर रखना कितना सही कितना गलत, जानें एक्सपर्ट की राय

Vastu Tips: धूल-मिट्टी व नमी से सुरक्षित रखने के लिए कई लोग टीवी या एसी आदि के रिमोट में प्लास्टिक की पन्नी या कवर चढ़ाकर रखते हैं. आइए जानते हैं क्या ज्योतिष और वास्तु दृष्टि से यह आदत सही है या गलत.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 16 Nov 2025 04:22 PM (IST)
Vastu Tips: कई घरों में आपने देखा होगा कि लोग टीवी, एसी या अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों के रिमोट में प्लास्टिक की पन्नी या फिर कवर चढ़ाकर रखते हैं. रिमोट के ऊपर प्लास्टिक की पन्नी चढ़ाकर उसे सुरक्षित रखने का यह तरीका क्या सही है. इस संबंध में वास्तु शास्त्र और ज्योतिष की क्या राय है, आइए जानते हैं.

वास्तु के अनुसार रिमोट पर पन्नी लगाना सही या गलत

  • वास्तु विशेषज्ञ और ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार- पुरानी परंपराओं की माने तो घर में लिपटी, ढंकी या छिपी चीजों से आर्थिक ऊर्जा बाधित होती है. इसलिए बहुत ज्यादा चीजों पर पन्नी चढ़ाना या कवर करना से हमें बचना चाहिए. यह सकारात्मक ऊर्जा और धन के प्रवाह को रोकने जैसा माना जाता है.
  • ज्योतिष में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का संबंध मुख्य रूप से राहु (Rahu) से माना जाता है. ऐसे में इन चीजों पर प्लास्टिक की परत (पन्नी) डालना, राहु के प्रभाव को बढ़ाने वाला माना जाता है. अगर किसी की कुंडली में राहु पहले से अशुभ हो तो सलाह है कि ऐसे अनावश्यक प्लास्टिक उपयोग से बचना चाहिए.
  • कुछ मान्यताओं में प्लास्टिक की वस्तुओं को अग्नि और ऊर्जा के प्रवाह को बाधित करने वाला माना गया है. घर में अधिक प्लास्टिक न रखने की सलाह दी जाती है. इसलिए रिमोट पर पन्नी चढ़ाना विद्वानों के अनुसार ऊर्जा संतुलन को थोड़ा बाधित कर सकता है. वास्तु शास्त्र में प्लास्टिक, लोहे या एल्युमिनियम जैसी वस्तुओं को शुभ नहीं माना जाता है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट

आमतौर पर लोगों का मानना होता है कि, ऐसा मध्यम वर्ग के लोग ही करते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है. लगभग हर तबके के लोग रिमोट को धूल-मिट्टी, पानी, नमी या चिकनाई से बचाने के लिए भी यह उपाय अपनाते हैं. हालांकि आपको यह जानकर हैरानी हो कि जब आप रिमोट में प्लास्टिक की पन्नी लगाकर रखते हैं तो इससे रिमोट का बचाव नहीं होता, बल्कि इससे रिमोट जल्दी खराब होती है. कुछ लोगों की तो यह भी शिकायत रहती है कि पन्नी सिग्नल को रोक देती है. वहीं लंबे समय से जब रिमोट में पन्नी लगी रहती है और बदली नहीं जाती तो इससे पन्नी के ऊपर किटाणु भी जमा हो जाते हैं. इसके अलावा पर्यावरण की दृष्टि से भी हमें प्लास्टिक के कम के कम इस्तेमाल का संकल्प लेना चाहिए.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Published at : 16 Nov 2025 04:22 PM (IST)
Tags :
Vastu Tips Vastu Shastra Jyostish Shastra
