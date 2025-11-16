Vastu Tips: कई घरों में आपने देखा होगा कि लोग टीवी, एसी या अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों के रिमोट में प्लास्टिक की पन्नी या फिर कवर चढ़ाकर रखते हैं. रिमोट के ऊपर प्लास्टिक की पन्नी चढ़ाकर उसे सुरक्षित रखने का यह तरीका क्या सही है. इस संबंध में वास्तु शास्त्र और ज्योतिष की क्या राय है, आइए जानते हैं.

वास्तु के अनुसार रिमोट पर पन्नी लगाना सही या गलत

वास्तु विशेषज्ञ और ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार- पुरानी परंपराओं की माने तो घर में लिपटी, ढंकी या छिपी चीजों से आर्थिक ऊर्जा बाधित होती है. इसलिए बहुत ज्यादा चीजों पर पन्नी चढ़ाना या कवर करना से हमें बचना चाहिए. यह सकारात्मक ऊर्जा और धन के प्रवाह को रोकने जैसा माना जाता है.

ज्योतिष में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का संबंध मुख्य रूप से राहु (Rahu) से माना जाता है. ऐसे में इन चीजों पर प्लास्टिक की परत (पन्नी) डालना, राहु के प्रभाव को बढ़ाने वाला माना जाता है. अगर किसी की कुंडली में राहु पहले से अशुभ हो तो सलाह है कि ऐसे अनावश्यक प्लास्टिक उपयोग से बचना चाहिए.

कुछ मान्यताओं में प्लास्टिक की वस्तुओं को अग्नि और ऊर्जा के प्रवाह को बाधित करने वाला माना गया है. घर में अधिक प्लास्टिक न रखने की सलाह दी जाती है. इसलिए रिमोट पर पन्नी चढ़ाना विद्वानों के अनुसार ऊर्जा संतुलन को थोड़ा बाधित कर सकता है. वास्तु शास्त्र में प्लास्टिक, लोहे या एल्युमिनियम जैसी वस्तुओं को शुभ नहीं माना जाता है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट

आमतौर पर लोगों का मानना होता है कि, ऐसा मध्यम वर्ग के लोग ही करते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है. लगभग हर तबके के लोग रिमोट को धूल-मिट्टी, पानी, नमी या चिकनाई से बचाने के लिए भी यह उपाय अपनाते हैं. हालांकि आपको यह जानकर हैरानी हो कि जब आप रिमोट में प्लास्टिक की पन्नी लगाकर रखते हैं तो इससे रिमोट का बचाव नहीं होता, बल्कि इससे रिमोट जल्दी खराब होती है. कुछ लोगों की तो यह भी शिकायत रहती है कि पन्नी सिग्नल को रोक देती है. वहीं लंबे समय से जब रिमोट में पन्नी लगी रहती है और बदली नहीं जाती तो इससे पन्नी के ऊपर किटाणु भी जमा हो जाते हैं. इसके अलावा पर्यावरण की दृष्टि से भी हमें प्लास्टिक के कम के कम इस्तेमाल का संकल्प लेना चाहिए.

