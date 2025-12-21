Vastu Tips: पॉजिटिव एनर्जी को दीमक की तरह खा रही हैं घर पर रखी ये चीजें, जानें और हो जाएं अलर्ट

Vastu Tips for Positive Energy: घर केवल ईंट-पत्थर की दीवारें नहीं, बल्कि एक मंदिर की तरह होता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर वहां रहने वाले लोगों की ऊर्जा, सुख-शांति और समृद्धि का केंद्र भी होता है. इसलिए वास्तु शास्त्र में सकारात्मक ऊर्जा पर जोर दिया गया है, जिससे कि घर का वातावरण सकारात्मक रहे.

लेकिन कई बार ऐसा होता है कि, जाने-अनजाने में हम घर पर ऐसी चीजें भी रख लेते हैं, जिसका नकारात्मक प्रभाव घर पर पड़ता है. घर पर रखी ये चीजें नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती हैं, जो धीरे-धीरे पॉजिटिव एनर्जी को दीमक की तरह खा जाती है. जब घर पर नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है तो यह मानसिक तनाव, आर्थिक अड़चन, आपसी कलह और स्वास्थ्य समस्याओं को भी बढ़ाता है. इसलिए यह जान लीजिए कि किन चीजों से बढ़ती है नकारात्मक ऊर्जा.

घर की सकारात्मक ऊर्जा को दीमक की तरह नष्ट करती हैं ये चीजें

टूटे-फूटे बर्तन- वास्तु शास्त्र के अनुसार घर पर कभी भी टूटे बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. फिर चाहे बर्तन किसी भी धातु के क्यों न हो. यदि बर्तनों में दरार पर पड़ जाए शीशा चटक जाए, कप का हेंडल टूट जाए या कोई बर्तन टूट जाए तो ऐसी चीजों को घर पर रखना बहुत अशुभ माना जाता है. ये चीजें नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है, जिससे घर में कलह-क्लेश और धन हानि बढ़ता है. इसलिए ऐसे बर्तनों को तुरंत घर से बाहर करें.

बंद पड़ी या खराब घड़ी- वास्तु के मुताबिक घड़ी को समय और जीवन की गति का प्रतीक माना गया है, घर में बंद पड़ी या खराब घड़ी रखना रुकी हुई प्रगति और ठहराव को दर्शाता है. इसलिए इसे जल्द से जल्द ठीक करा लें या फिर बाहर फेंक दें.

मुरझाए पौधे या सूखे फूल- घर के बाग-बगीचे की हमेशा देखरेख करते रहें. कोई पौधा यदि पूरी तरह से मुरझा गया हो उसे हटा दें. इसके साथ ही पूजाघर में भी भगवान के पास से सूखे फूल और मरे हुए फूलों को रोजाना हटाया करें.

नकारात्मक या डरावनी तस्वीरें- अपने घर को लोग विभिन्न तरह की पेंटिग और तस्वीरों से सजाते हैं. लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि, रोने की तस्वीर, युद्ध, हिंसा या उदासी दर्शाने वाली तस्वीरों को घर में नहीं रखना चाहिए. इससे मानसिक तनाव बढ़ता है.

बेकार और कबाड़ के समान- रोजाना की साफ-सफाई के अलावा अपने घर की कम से कम महीने में एक बार अच्छी तरह से सफाई करें. इस समय आप पुराने बेकार पड़े सामानों को घर से बाहर करें. ऐसे सामान जिन्हें लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किया जाता, वो नेगेटिव एनर्जी का सबसे बड़ा कारण बनता है.