Vastu Tips: अच्छी सैलरी के बाद भी नहीं बचता पैसा? ये वास्तु टिप्स दिलाएंगे धन लाभ!

Vastu Tips for Money: अच्छी सैलरी होने के बाद भी लगातार पैसों की कमी हो रही हो, तो वास्तु शास्त्र से जुड़े कुछ सरल बदलावों को करने से आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल सकती है. इससे आपको पैसों की तंगी से उबरने का भी मौका मिलता है.

वास्तु शास्त्र के मुताबिक, उत्तर दिशा धन और करियर के लिहाज से काफी लाभदायक मानी जाती है. इस दिशा में अव्यवस्था या भारी सामान रखने से धन का प्रवाह रुकता है. इसलिए इस दिशा को हमेशा साफ और रोशनदार रखें.

यहां एक छोटा फव्वारा या पानी से जुड़ी तस्वीरों को लगाना शुभ माना जाता है. सलाह है कि, काले, नीले या हल्के रंगों का प्रयोग करने से बचना चाहिए.

धन प्रवाह बनाए रखने के लिए इन वास्तु टिप्स को अपनाएं

वास्तु शास्त्र के अनुसार धन हानि का संबंध रसोईघर से भी होता है. इसलिए दक्षिण-पूर्व दिशा में चूल्हा रखने से बचना चाहिए. घर में टपकता हुआ नल या खराब टोटी है, तो फौरान उसे बदलें. क्योंकि पानी का रिसाव धन हानि का आकर्षित करता है.

धन में स्थिरता और बचत के लिए तिजोरियों या धन संग्रह से जुड़ी वस्तुएं दक्षिण-पश्चिम या उत्तर पूर्व दिशा में होनी सही मानी जाती है.

घर का मुख्य द्वार धन संपत्ति की कुंजी माना जाता है. ऐसे में टूटा या गंदा द्वार नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है. इस पर शुभ चिन्हों या प्रतीकों का इस्तेमाल करना चाहिए. घर को हमेशा रोशन और सुंगाधित रखना चाहिए. अनावश्यक सामान और नकारात्मक चीजों को घर में लाने से बचें.

जीवन में आर्थिक संपन्न बनने के लिए अपनी सैलरी का छोटा हिस्सा दान-कर्म में इस्तेमाल करना चाहिए. ऐसा करने से आपके ग्रहों में अच्छे बदलाव आने के साथ धन से जु़ड़ी समस्याएं दूर होती है.

फेंग शुई से जुड़े 14 असरदार वास्तु उपाय-

अपने घर में कुबेर यंत्र रखना चाहिए.

घर में अव्यवस्था भी धन का प्रवाह रोकती है.

धन लाभ के लिए घर में लॉकर को दक्षिण-पश्चिम दिशा में रखें.

घर के प्रवेश द्वारा को साफ-सुथरा रखने के साथ आकर्षक बनाएं.

घर में अगर एक्वेरियम है तो उसे उत्तर-पूर्व दिशा में रखें.

छत पर रखी पानी की टंकियों को सही दिशा में रखें और हर 6 महीने में उसकी साफ-सफाई करते रहें.

घर के किसी भी हिस्से में होने वाले पानी के रिसाव को रोकें.

घर में बाथरूम-टॉयलेट उत्तर-पूर्व या उत्तर पश्चिम दिशा में होना सही माना जाता है.

धन लाभ के लिए उत्तर दिशा के वास्तु पर ध्यान दें.

घर में पौधा रखना भी सही माना जाता है.

सही पेंटिंग और चित्रों का इस्तेमाल करें.

सुबह-शाम घर में अगरबत्ती जलाएं.

घर के मु्ख्य द्वार पर तांबे का स्वस्तिक लगाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.