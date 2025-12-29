हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Vastu Tips: अच्छी सैलरी के बाद भी नहीं बचता पैसा? ये वास्तु टिप्स दिलाएंगे धन लाभ!

Vastu Tips for Money: अच्छी आमदनी के बाद भी कई बार पैसों की तंगी बनी रहती है. इसके पीछे वास्तु से जुड़े दोष प्रमुख भूमिका निभाते हैं. जानिए धन प्रवाह के लिए वास्तु से जुड़े असरदार उपायों के बारे में.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 29 Dec 2025 09:30 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Vastu Tips for Money: अच्छी सैलरी होने के बाद भी लगातार पैसों की कमी हो रही हो, तो वास्तु शास्त्र से जुड़े कुछ सरल बदलावों को करने से आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल सकती है. इससे आपको पैसों की तंगी से उबरने का भी मौका मिलता है. 

वास्तु शास्त्र के मुताबिक, उत्तर दिशा धन और करियर के लिहाज से काफी लाभदायक मानी जाती है. इस दिशा में अव्यवस्था या भारी सामान रखने से धन का प्रवाह रुकता है. इसलिए इस दिशा को हमेशा साफ और रोशनदार रखें.

यहां एक छोटा फव्वारा या पानी से जुड़ी तस्वीरों को लगाना शुभ माना जाता है. सलाह है कि, काले, नीले या हल्के रंगों का प्रयोग करने से बचना चाहिए.

धन प्रवाह बनाए रखने के लिए इन वास्तु टिप्स को अपनाएं

वास्तु शास्त्र के अनुसार धन हानि का संबंध रसोईघर से भी होता है. इसलिए दक्षिण-पूर्व दिशा में चूल्हा रखने से बचना चाहिए. घर में टपकता हुआ नल या खराब टोटी है, तो फौरान उसे बदलें. क्योंकि पानी का रिसाव धन हानि का आकर्षित करता है.

धन में स्थिरता और बचत के लिए तिजोरियों या धन संग्रह से जुड़ी वस्तुएं दक्षिण-पश्चिम या उत्तर पूर्व दिशा में होनी सही मानी जाती है.

घर का मुख्य द्वार धन संपत्ति की कुंजी माना जाता है. ऐसे में टूटा या गंदा द्वार नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है. इस पर शुभ चिन्हों या प्रतीकों का इस्तेमाल करना चाहिए. घर को हमेशा रोशन और सुंगाधित रखना चाहिए. अनावश्यक सामान और नकारात्मक चीजों को घर में लाने से बचें. 

जीवन में आर्थिक संपन्न बनने के लिए अपनी सैलरी का छोटा हिस्सा दान-कर्म में इस्तेमाल करना चाहिए. ऐसा करने से आपके ग्रहों में अच्छे बदलाव आने के साथ धन से जु़ड़ी समस्याएं दूर होती है. 

फेंग शुई से जुड़े 14 असरदार वास्तु उपाय-

अपने घर में कुबेर यंत्र रखना चाहिए. 
घर में अव्यवस्था भी धन का प्रवाह रोकती है. 
धन लाभ के लिए घर में लॉकर को दक्षिण-पश्चिम दिशा में रखें. 
घर के प्रवेश द्वारा को साफ-सुथरा रखने के साथ आकर्षक बनाएं.
घर में अगर एक्वेरियम है तो उसे उत्तर-पूर्व दिशा में रखें. 
छत पर रखी पानी की टंकियों को सही दिशा में रखें और हर 6 महीने में उसकी साफ-सफाई करते रहें. 
घर के किसी भी हिस्से में होने वाले पानी के रिसाव को रोकें.
घर में बाथरूम-टॉयलेट उत्तर-पूर्व या उत्तर पश्चिम दिशा में होना सही माना जाता है. 
धन लाभ के लिए उत्तर दिशा के वास्तु पर ध्यान दें. 
घर में पौधा रखना भी सही माना जाता है. 
सही पेंटिंग और चित्रों का इस्तेमाल करें. 
सुबह-शाम घर में अगरबत्ती जलाएं. 
घर के मु्ख्य द्वार पर तांबे का स्वस्तिक लगाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 29 Dec 2025 09:30 AM (IST)
Tags :
Vastu Tips For Money Vastu Tips Vastu Shastra VASTU

Frequently Asked Questions

आर्थिक संपन्नता के लिए अपनी कमाई का कितना हिस्सा दान करना चाहिए?

जीवन में आर्थिक संपन्न बनने के लिए अपनी सैलरी का छोटा हिस्सा दान-कर्म में इस्तेमाल करना चाहिए। इससे ग्रहों में अच्छे बदलाव आते हैं और धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं।






Petrol Price Today
