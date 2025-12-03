हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Fridge Vastu Tips: फ्रिज के ऊपर न रखें ये चीजें, होगा भयंकर वास्तु दोष, रुक जाएगी बरकत

Fridge Vastu Tips: फ्रिज के ऊपर न रखें ये चीजें, होगा भयंकर वास्तु दोष, रुक जाएगी बरकत

Fridge Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार फ्रिज के ऊपर कुछ चीजों को रखना आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को तेजी से बढ़ा सकता है. इसलिए इन गलतियों से बचें और जान लें कि किन चीजों को फ्रिज के ऊपर न रखें.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 03 Dec 2025 06:02 AM (IST)
Preferred Sources

Fridge Vastu Tips: घर की ऊर्जा को सकारात्मक और संतुलित बनाए रखने के लिए वास्तु शास्त्र के नियमों और सिद्धांतों का पालन करना जरूरी होता है. वास्तु शास्त्र का संबंध केवल भूमि-भवन के निर्माण तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि घर के प्रत्येक वस्तु के रख-रखाव व दिशा के लिए भी वास्तु शास्त्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है.

सभी के घरों में कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायसेंस (electronic appliances) होते हैं, जिसमें फ्रिज (Refrigerator) भी एक है, जोकि मॉर्डन समय में हर घर की जरूरत बन गया है. वास्तु शास्त्र में फ्रिज को लेकर भी कुछ नियम बताए गए हैं.

फ्रिज का उपयोग आमतौर पर फल-सब्जियों या खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक ताजा और सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है. लेकिन कई लोग फ्रिज के ऊपर भी कई तरह की चीजें रखते हैं, जिसे वास्तु शास्त्र में बहुत ही गलत बताया गया है. फ्रिज के ऊपर रखी गई कुछ चीजों से नकारात्मकता तेजी से बढ़ती है जोकि वास्तु दोष का कारण बन सकती है. इसलिए ये जान लीजिए कि फ्रिज के ऊपर किन चीजों को रखने से हमें बचना चाहिए.

फ्रिज के ऊपर न रखें ये सामान (These things not kept over Fridge)

जल तत्व वाली चीजें- वास्तु शास्त्र और ज्योतिष के अनुसार फ्रिज अग्नि तत्व का प्रतीक है. ऐसे में इसके ऊपर जल तत्व से जुड़ी चीजें रखना आर्थिक नुकसान, कलह-क्लेश, पारिवारिक तनाव आदि का कारण बन सकती है. इसलिए फ्रिज के ऊपर फिश एक्वेरियम, पानी में रखे जाने प्लांट्स जैसे मनी प्लांट आदि को रखने से बचें.

दवाइयां- वास्तु के अनुसार फ्रिज के ऊपरी सतह पर दवाइयां नहीं रखनी चाहिए. इससे सेहत संबंधी समस्याएं तेजी से बढ़ती हैं. साथ ही ऐसी कई दवाएं भी होती हैं, जिन्हें गर्म वातावरण में रखने से बचना चाहिए. फ्रिज की ऊपरी सतह गर्म होती है, जिससे कि दवाइयां खराब हो सकती है. इसलिए आप फ्रिज के ऊपर दवा आदि न रखें. कुछ दवाइयों को कम तापमान पर रखने की सलाह दी जाती है. ऐसे में आप इन्हें फ्रिज के भीतर रख सकते है.

कबाड़ के सामान- कई घरों में छोटी-बड़ी बेकार चीजों को लोग सीधे फ्रिज के ऊपर रख देते हैं. लेकिन वास्तु शास्त्र में इसे बहुत ही गलत तरीका माना जाता है. पुराने, खराब या बेकार पड़े सामान को फ्रिज के ऊपर रखने से नकारात्मक ऊर्जा तेजी से बढ़ती है और घर की सुख-समृद्धि में बाधा उत्पन्न हो सकती है.

इसके साथ ही फ्रिज के ऊपर भगवान की मूर्ति या तस्वीर, बांस का पौधा, रुपये-पैसे, भारी सामान, ओवन, मोबाइल चार्जर, अनाज के डिब्बे, ट्रॉफी, अवार्ड्स जैसी चीजों को भी नहीं रखना चाहिए. घर पर शांति और सकारात्मकता बनाए रखने के लिए आप फ्रिज के ऊपर सजावट के लिए हल्के सामान का ही इस्तेमाल करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Published at : 03 Dec 2025 06:02 AM (IST)
Refrigerator Vastu Tips Vastu Shastra Fridge Vastu Tips
Embed widget