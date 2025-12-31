हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरRahu Gochar 2026: राहु की कृपा से 2026 में इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा धन और सफलता!

Rahu Gochar 2026: राहु की कृपा से 2026 में इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा धन और सफलता!

Rahu Gochar 2026: नए साल पर राहु कुंभ राशि में रहेंगे और 2 अगस्त 2026 को कुंभ राशि के घनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करने के साथ 5 दिसंबर 2026 को मकर में रहेंगे. राहु गोचर का 5 राशियों पर पड़ेगा प्रभाव

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 31 Dec 2025 01:25 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Rahu Gochar 2026: ज्योतिष में राहु को रहस्यमयी और बदलता ग्रह माना जाता है. इसे जो शुभ फल देता है, वह जीवन की दिशा ही बदल सकता है. साल 2026 में राहु कुंभ राशि में रहेगा. 2 अगस्त को यह कुंभ राशि के घनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेगा और 5 दिसंबर को मकर राशि में चले जाएगा.

इस दौरान राहु कुछ राशियों के लिए गेमचेंजर साबित होगा. ज्योतिषा के अनुसार, 2026 में 5 राशियों को राहु का विशेष लाभ मिलेगा. आइए जानें कौन-सी हैं ये राशियां और उन्हें कैसे फायदा मिलेगा.

मेष राशि: धन और सफलता के योग

2026 में मेष राशि वालों के लिए राहु का प्रभाव बहुत शुभ रहेगा. इस साल जो भी काम मेष राशि वाले शुरू करेंगे, उसमें सफलता मिलने की संभावना ज्यादा है. नया बिजनेस या प्रोजेक्ट शुरू करने का समय अनुकूल रहेगा. अगर लव लाइफ में कोई परेशानी चल रही है, तो वह दूर हो सकती है.

परिवार में खुशहाली बनी रहेगी. इस साल मेहनत का फल जल्दी मिलेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. इस साल निवेश या नए प्रोजेक्ट में हाथ डालने से पहले राहु के शुभ दिन और नक्षत्र की जानकारी लेकर काम करें, फायदा और भी बढ़ सकता है.

कर्क राशि: बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी

कर्क राशि वालों के लिए राहु का असर धन लाभ के रूप में दिखाई देगा. साल के पहले अटके हुए पैसे मिल सकते हैं. पिछले समय में किए गए निवेशों का फायदा इस साल देखने को मिल सकता है. अगर आप रियल एस्टेट या शेयर मार्केट से जुड़े हैं, तो बड़ा लाभ होने के योग हैं.

समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा और सेहत भी पहले से बेहतर रहेगी. इस साल वित्तीय फैसले सोच-समझकर करें. पुराने निवेशों को रीव्यू करें और जरूरत पड़ने पर नए निवेश की रणनीति बनाएं.

तुला राशि: नए काम और अवसर

तुला राशि वालों के लिए राहु का प्रभाव नए काम शुरू करने में मदद करेगा. इस साल आप नया बिजनेस, पार्टनरशिप या प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं. शेयर मार्केट या अनैतिक तरीकों (जुएं-सट्टा) से भी लाभ हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि जोखिम का आकलन पहले करें.

ससुराल पक्ष से भी आर्थिक लाभ मिलने के योग हैं. नए अवसरों के लिए प्लान बनाएं और जोखिम का सही आकलन करें. सही दिशा में निवेश करने से फायदा दोगुना हो सकता है.

धनु राशि: सेहत और उपलब्धियों में सुधार

धनु राशि वालों के लिए 2026 राहु की वजह से सेहत में सुधार का साल रहेगा. पिछले समय से चल रही बीमारियों में आराम मिलेगा. इस साल आपके परिवार में खुशहाली और संतुलन रहेगा. बेरोजगारों को नौकरी मिल सकती है, छात्रों को पढ़ाई में सफलता मिलेगी और कोर्ट-कचहरी के मामले भी अच्छे परिणाम देंगे.

स्वास्थ्य के लिए नियमित योग और संतुलित आहार को शामिल करें. काम और निजी जीवन में संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण रहेगा.

कुंभ राशि: बढ़ेगा गुड लक और अवसर

कुंभ राशि वालों के लिए राहु पूरे साल शुभ रहेगा. इस साल आपके गुड लक में बढ़ोतरी होगी. अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. लव लाइफ अच्छी रहेगी और संतान से खुशी मिल सकती है. राजनीति या सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोग बड़े पद या अवसर पा सकते हैं, जिससे आपके पराक्रम और सम्मान में वृद्धि होगी.

इस साल कुंभ राशि वालों को बड़े फैसले सोच-समझकर लेने चाहिए. नए अवसरों को स्वीकार करने में हिचकिचाएं नहीं.

साल 2026 राहु के लिए कुछ राशियों के लिए अवसर और समृद्धि लेकर आएगा. मेष, कर्क, तुला, धनु और कुंभ राशि के जातक इस साल विशेष लाभ में रह सकते हैं. सही दिशा और उपाय अपनाकर राहु के शुभ प्रभाव को अपने जीवन में पूरी तरह महसूस किया जा सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
Published at : 31 Dec 2025 01:25 PM (IST)
Rahu Transit Horoscope 2026 Astrology 2026 Rahu Gochar 2026 Transit 2026

Frequently Asked Questions

कुंभ राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा?

कुंभ राशि वालों के लिए राहु पूरे साल शुभ रहेगा. गुड लक में बढ़ोतरी होगी, अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, और लव लाइफ अच्छी रहेगी.

