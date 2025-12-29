Mercury transit in Sagittarius: ज्योतिष के अनुसार आज 29 दिसंबर 2025 को ग्रहों के राजकुमार बुध गुरु की राशि धनु में गोचर करेंगे और 17 जनवरी 2026 तक इसी राशि में रहेंगेय बुध को बुद्धि, वाणी, व्यापार, शिक्षा, तर्क, लेखन और संचार का कारक ग्रह माना जाता है.

वहीं धनु राशि के स्वामी गुरु हैं, जोकि ज्ञान, धर्म, दर्शन और उच्च शिक्षा का प्रतिनिधित्व करता है. ऐसे में बुध का गुरु की राशि में यह गोचर कई राशियों के जीवन में सोच, निर्णय और संवाद के स्तर पर बड़े बदलाव ला सकता है.

हालांकि कुछ राशियों के लिए साल 2025 में बुध का यह आखिरी गोचर बहुत ही लाभकारी रहेगा तो वहीं कुछ के लिए चुनौतिपूर्ण साबित होगा. आइए जानते हैं बुध के धनु राशि में रहने से किन राशियों के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ेगा. यहां देखें मेष से लेकर मीन सभी 12 राशियों पर बुध गोचर का असर.

मेष राशि (Mesh Rashi)- बुध का यह गोचर भाग्य और उच्च शिक्षा से जुड़े मामलों में आपको लाभ देगा. करियर में नए अवसर मिल सकते हैं. यात्रा के योग बनेंगे और वरिष्ठों से सहयोग मिलेगा.

वृषभ राशि (Vrishabh Rashi)- आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतनी जरूरी है, इसलिए आप निवेश सोच-समझकर करें. रिसर्च, बीमा और टैक्स से जुड़े कामों में फायदा हो सकता है.

मिथुन राशि (Mithun Rashi)- रिश्तों और पार्टनरशिप के लिए यह गोचर अहम रहेगा. व्यापारिक समझौते फायदेमंद होंगे. जीवनसाथी से संवाद बेहतर होगा.

कर्क राशि (Kark Rashi)- नौकरी और दिनचर्या में बदलाव दिखेंगे. काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन मेहनत रंग लाएगी. स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

सिंह राशि (Singh Rashi)- रचनात्मकता और प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे. छात्रों के लिए समय अच्छा है. संतान पक्ष से सुख मिल सकता है.

कन्या राशि (Kanya Rashi)- घर-परिवार और संपत्ति से जुड़े मामलों में चर्चा होगी. माता-पिता से जरूरी बातचीत हो सकती है. स्थान परिवर्तन के योग हैं.

तुला राशि (Tula Rashi)- संचार, मीडिया और मार्केटिंग से जुड़े लोगों को फायदा होगा. छोटी यात्राएं लाभदायक रहेंगी. भाई-बहनों से सहयोग मिलेगा.

वृश्चिक राशि (Vrishcik Rashi)- धन और वाणी से जुड़े मामलों में सतर्क रहें. आमदनी के नए स्रोत बन सकते हैं, लेकिन खर्च भी बढ़ेगा.

धनु राशि (Dhanu Rashi)- बुध का आपकी ही राशि में गोचर कर आत्मविश्वास बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व में निखार आएगा. करियर और शिक्षा में नई शुरुआत संभव है.

मकर राशि (Makar Rashi)- मानसिक सक्रियता बढ़ेगी, लेकिन ओवरथिंकिंग से बचें. गुप्त शत्रुओं से सतर्क रहें. ध्यान और योग लाभकारी रहेंगे.

कुंभ राशि (Kumbh Rashi)- नेटवर्किंग और दोस्तों से लाभ होगा. आय के नए अवसर मिल सकते हैं. भविष्य की योजनाओं पर काम शुरू करेंगे.

मीन राश (Meen Rashi)- करियर और प्रतिष्ठा के लिए अहम गोचर है. प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. वरिष्ठों से सराहना मिलेगी.