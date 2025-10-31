हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पीएम मोदी ने एकता दिवस पर जिन सप्त पुरियों का जिक्र किया वे कौन हैं, क्या है इनका धार्मिक अर्थ?

पीएम मोदी ने एकता दिवस पर जिन सप्त पुरियों का जिक्र किया वे कौन हैं, क्या है इनका धार्मिक अर्थ?

राष्ट्रीय एकता दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने सप्त पुरियों, चार धाम और शक्ति पीठों का जिक्र किया. जानिए कौन-कौन सी हैं ये सात पुरियां...अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैन और द्वारका और क्यों इन्हें मोक्षदायिनी कहते हैं.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 31 Oct 2025 12:57 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

31 अक्टूबर के राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में दिए अपने भाषण में जब चार धाम, शक्ति पीठ और सप्त पुरियों का उल्लेख किया, तो देशभर में इन नामों को लेकर जिज्ञासा बढ़ गई. चार धाम और शक्ति पीठों के बारे में अधिकतर लोग जानते हैं, लेकिन सवाल यह है कि सप्त पुरियां आखिर हैं क्या और हिंदू धर्म में इनका इतना विशेष महत्व क्यों है?

सप्त पुरियां, जहां मुक्ति और मोक्ष का मार्ग मिलता है

हिंदू धर्मग्रंथों में सप्त मोक्षदायिनी पुरियां का उल्लेख मिलता है. यह सात नगर वे स्थान माने गए हैं जहां धर्म, तप, ज्ञान और मोक्ष, चारों मार्ग एक दूसरे से मिलते हैं. पौराणिक मान्यता है कि इन नगरों में जीवन व्यतीत करने या मृत्यु प्राप्त करने से आत्मा को मुक्ति प्राप्त होती है. ये हैं सात पवित्र पुरियां-

अयोध्या (उत्तर प्रदेश)

भगवान श्रीराम की जन्मभूमि. मर्यादा, सत्य और नीति का प्रतीक. यह नगर धर्म के आचरण और आदर्श जीवन का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है.

मथुरा (उत्तर प्रदेश)

भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि. यहां प्रेम, लीला और भक्ति का भाव सर्वोच्च है. यह स्थान भक्ति मार्ग का केंद्र है. जहां ईश्वर को प्रेम के रूप में देखा जाता है.

हरिद्वार (उत्तराखंड)

गंगा के तट पर बसा यह नगर तप, साधना और स्नान से जुड़ा है. कुंभ मेले की परंपरा ने इसे विश्वभर में मोक्ष के द्वार के रूप में प्रसिद्ध किया है.

काशी (वाराणसी, उत्तर प्रदेश)

भगवान शिव की नगरी. कहा जाता है कि यहां मृत्यु भी मोक्ष का मार्ग बन जाती है. यह स्थान ज्ञान, ध्यान और साधना का केंद्र माना गया है.

कांची (तमिलनाडु)

दक्षिण भारत की यह प्राचीन नगरी माता कामाक्षी और भगवान विष्णु को समर्पित है. यह विद्या, शास्त्र और आध्यात्मिकता का संगम मानी जाती है.

अवंतिका या उज्जैन (मध्य प्रदेश)

महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का निवास. यहां समय और कर्म के रहस्य छिपे हैं. उज्जैन में भी कुंभ का आयोजन होता है, जो इसे चारों धामों के समान प्रतिष्ठा देता है.

द्वारका (गुजरात)

भगवान श्रीकृष्ण की राजधानी. यह नगर धर्म, नीति और कर्तव्य के संतुलन का प्रतीक है. यह पश्चिम दिशा का वह धाम है जो पूरे भारत की एकता को दिशा देता है.

ग्रंथों में उल्लेख

गरुड़ पुराण, वायु पुराण और स्कंद पुराण में इन सात पुरियों का विस्तृत उल्लेख मिलता है. इन नगरों को मोक्षदायिनी सप्तपुरियां कहा गया है,  यानी ऐसे स्थान जहां मनुष्य अपने कर्मों से मुक्त होकर आत्मिक शांति पा सकता है.

धार्मिक अर्थ से परे एकता का संदेश

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इन नगरों का जिक्र केवल धार्मिक संदर्भ में नहीं था. सप्त पुरियां भारत की सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधता का भी प्रतीक हैं. उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक यह बताती हैं कि भारत की आध्यात्मिक यात्रा एक ही भावना से जुड़ी हुई है. हर पुरि एक संदेश देती है. ये बताती है कि धर्म केवल पूजा नहीं, बल्कि जीवन जीने का संतुलित तरीका भी है. सप्त पुरियां भारत की आत्मा का जीवित इतिहास हैं.

इनमें से हर नगर यह सिखाता है कि मोक्ष केवल मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि सत्य, प्रेम, तप और ज्ञान के आचरण में भी पाया जा सकता है. आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनका उल्लेख किया, तो यह याद दिलाने जैसा था कि भारत की एकता उसकी भौगोलिक सीमाओं में नहीं, उसकी आस्था और परंपरा के साझा अनुभवों में है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 31 Oct 2025 12:57 PM (IST)
Gujrat National Unity Day PM Modi

Frequently Asked Questions

हिंदू धर्म में सप्त पुरियां क्या हैं?

सप्त पुरियां वे सात पवित्र नगर हैं जहाँ धर्म, तप, ज्ञान और मोक्ष के मार्ग मिलते हैं। पौराणिक मान्यता है कि इन नगरों में जीवन व्यतीत करने या मृत्यु प्राप्त करने से आत्मा को मुक्ति मिलती है।

सप्त पुरियों के नाम क्या हैं?

सप्त पुरियां हैं: अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका (उज्जैन) और द्वारका। ये भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थित हैं।

सप्त पुरियों का महत्व क्या है?

इन पुरियों का महत्व यह है कि इन्हें मोक्षदायिनी माना जाता है, जहाँ मनुष्य अपने कर्मों से मुक्त होकर आत्मिक शांति पा सकता है। ये भारत की सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधता का भी प्रतीक हैं।

क्या सप्त पुरियां केवल धार्मिक महत्व रखती हैं?

नहीं, सप्त पुरियां केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक हैं। ये उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक भारत की आध्यात्मिक यात्रा को एक सूत्र में पिरोती हैं।

