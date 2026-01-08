Numerology: महाभारत के किस किरदार में फिट बैठते हैं आप, जानिए अपने मूलांक से

Numerology: महाभारत सिर्फ एक पौराणिक युद्ध गाथा नहीं बल्कि यह आज के समय में भी जीवन के हरेक पहलू को समझाने वाला दर्पण है. इसमें धर्म, नीति, शास्त्र, दर्शन और जीवन जीने की सीख मिलती है. महाभारत (Mahabharat) में पांडव-कौरव समेत कई किरदारों का वर्णन मिलता है, जिससे हम सभी परिचित हैं.

आपने महाभारत के कई पात्रों के बारे में सुना होगा. लेकिन आप स्वयं को महाभारत के किस पात्र से जोड़ते हैं, आपका व्यक्तित्व किससे मेल खाता है. यह सभी आपकी जन्मतिथि से जुड़ा है. अंक ज्योतिष (Ank Jyotish) के अनुसार आपकी जन्म तिथि से यह पता चलता है कि, आप महाभारत के किस किरदार में बिल्कुल फिट बैठते हैं, तो आइए जानते हैं.

अंक ज्योतिष के अनुसार व्यक्ति की जन्मतिथि से निकला मूलांक (Mulank) उसके स्वभाव, सोच, निर्णय क्षमता और जीवन की दिशा को दर्शाता है. अंक शास्त्र में मूलांक 1से 9 के बारे में बताया गया है. आइए मूलांक के आधार पर जानते हैं कि महाभारत के किस किरदार जैसे हैं आप.

महाभारत के किस किरदार से है आपका कनेक्शन (Mahabharat Character)

मूलांक 1 कर्ण (Karna)- जिनका जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 1 है. इस अंक पर सूर्य का प्रभाव रहता है. इसका आपका स्वभाव महाभारत के अहम पात्र कर्ण से काफी मेल खाता है. ऐसे लोगों में गजब की नेतृत्व क्षमता होती है. माना जाता है कि, कर्ण ने ही सूर्य उपासना की शुरुआत की थी. इसके साथ ही कर्ण को उनकी दानवीरता और साहस के लिए भी जाना जाता है.

मूलांक 2 भीष्म (Bhishma)- जिनकी जन्मतिथि 2, 11, 20, 29 है उनका मूलांक 2 है, जोकि चंद्र से जुड़ा अंक माना जाता है. मूलांक 2 वालो भावुक और संवेदनशील होते हैं. इनका स्वभाव महाभारत के भीष्म पितामह से काफी मिलता है. भीष्ण पितामह ने वचन और कर्तव्य के लिए जीवन समर्पित कर दिया.

मूलांक 3 द्रोणाचार्य (Dronacharya)- जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21, 30 तारीख को हुआ हो, उकना मूलांक 3 होता है. यह देवगुरु बृहस्पति का अंक है, जोकि ज्ञान, शिक्षा, बुद्धि और मार्गदर्शक के कारक माने जाते हैं. अगर आपका मूलांक भी 3 है तो आपका चरित्र महाभारत के द्रोणाचार्य से काफी मिलता है. ऐसे लोग सिखाने और दिशा देने का कार्य करते हैं. द्रोणाचार्य भी पांडवों और कौरवों के गुरु थे.

मूलांक 4 दुर्योधन (Duryodhana)- जिनका जन्म किसी माह के 4,13,22,31 तारीख को हुआ हो उनका मूलांक 4 होता है. इन अंक परर राहु का प्रभाव होता है, जोकि भ्रम, अंधकार और भौतिक जीवन की ओर आकर्षण का प्रतीक है. अगर आपका मूलांक 4 है तो आपका चरित्र या स्वभाव महाभारत के दुर्योधन से मेल खाता है. बता दें कि दुर्योधन कौरवों में सबसे बड़े भाई थे.

मूलांक 5 कृष्ण (Shri Krishna)- जिन लोगों को जन्म 5,14,23 तारीख को होता है अंक ज्योतिष के अनुसार उनका मूलांक 5 माना जाता है. इस अंक पर बुध ग्रह का प्रभाव रहता है, जोकि ज्ञान, संचार, बुद्धिमत्ता के कारक हैं. मूलांक 5 वालों का चरित्र महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्र भगवान श्रीकृष्ण का काफी मिलता है. महाभारत में श्रीकृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर अधर्म के विरुद्ध युद्ध के लिए प्रेरित किया.

मूलांक 6 द्रौपदी (Draupadi)- अंक ज्योतिष के अनुसार जिनका जन्म 6, 15 और 24 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 6 है. यह शुक्र ग्रह से जुड़ा अंक है. शुक्र को सौंदर्य, आत्मसम्मान, प्रेम और भावनात्मक शक्ति का कारक माना गया है. इस अंक वाले लोगों के गुण महाभारत की द्रौपदी से काफी मिलते हैं. ये लोग भी अन्याय के सामने झुकते नहीं बल्कि गलत चीजों पर आवाज उठाते हैं.

मूलांक 7 युधिष्ठिर (Yudhishthira)- 7, 16, 25 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 7 होता है, जोकि केतु ग्रह का अंक है. केतु को धर्म, आध्यात्मिकता और वैराग्य का प्रतीक माना जाता है. इस अंक वालों का स्वभाव महाभारत के धर्मराज युधिष्ठिर के चरित्र से मिलता है.

मूलांक 8 विदुर (Vidur)- 8, 17, 26 बर्थडेट वालों का मूलांक 8 होता है और यह शनि का अंक है. इन मूलांक वालों पर शनि ग्रह का प्रभाव होता है, जोकि अनुशासन, न्याय और कर्म के प्रतीक हैं. इसलिए इन मूलांक वालों का संबंध महाभारत के विदुर से काफी मिलता है.

मूलांक 9 भीम (Bheem)- बात करें मूलांक 9 वालों की तो 9, 18, 27 तारीख के जन्मे लोगों पर मंगल ग्रह का प्रभाव होता है, क्योंकि 9 मंगल का अंक है जोकि शक्ति, बल, ऊर्जा, रक्त और साहस का प्रतीक है. इस मूलांक लोगों का स्वभाव, गुण व चरित्र महाभारत के भीम के मिलता है.